Песков о вступлении Украины в НАТО: Это выход за "красные линии". РФ будет принимать активные меры

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".

Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

"Это сценарий, который выходит за "красные линии" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

