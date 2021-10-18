РУС
Песков о вступлении Украины в НАТО: Это выход за "красные линии". РФ будет принимать активные меры

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".

Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

"Это сценарий, который выходит за "красные линии" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

Читайте также: Украина требует стратегической ясности от НАТО относительно перспективы членства в альянсе, - Стефанишина

18.10.2021 11:21
18.10.2021 11:15
Вас кацапов не должно вообще беспокоить что происходит в Украине, везде свое ***** суете
18.10.2021 11:14
какие? сядете на бутылку?

"На сдачи на краповый берет, произошла очередная, но уже из ряда вон выходящая ситуация, переросшая в драку, которую разгоняли даже стрельбой из пистолета.
На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями «краповиками» было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.
После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы вставшие на сторону старших боевых комрадов. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с несоблюдением правил в виду подвоза на машине, судьи обратили внимание и на другие ранее не учётные ошибки при сдаче контрольных упражнений как, например, альп-штурм.
Конфликт не кончился днём соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников. В связи с чем, бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны."
18.10.2021 11:14
18.10.2021 11:15
18.10.2021 11:21
Правду кажеш!
18.10.2021 11:40
Это те активные меры, для обеспечения собственной безопасности про которые говорил Письков?
18.10.2021 12:13
18.10.2021 12:29
Извините за мою "образованность" но честно,ниччего не понял.Если можно ссылку или "росшифруйте", плз.🤔🙄
18.10.2021 11:41
Для Стрелка.
18.10.2021 11:42
все просто
что такое "краповый берет" знаешь? если нет погугли. это знак отличия для спецназовцев. экзамен на право его ношения очень серьезный. процент прошедших его примерно 5 из 40. иногда еще меньше.
так вот на очередном экзамене чечены вместо маршброска ехали на машинах. и им тоже дали береты.
18.10.2021 11:46
Дякую😐😔
18.10.2021 17:22
росшифровка одна)) письков помадкой нарисует меж булок красную линию и сядет на бутылку.
показать весь комментарий
У нас свої лінії. ПНХ.
18.10.2021 11:14
Вас кацапов не должно вообще беспокоить что происходит в Украине, везде свое ***** суете
18.10.2021 11:14
18.10.2021 11:16
18.10.2021 11:18
Это точно кацапская натура во всей красе! Какое мне нахер дело до того что происходит у соседа за забором, при условии что у меня в доме самого разруха с большой буквы?? И можно винить до всерачки что это все "они" (кто конкретно не понятно НО ОНИ!!!) мешают мне жить нормально!! А заняться своими проблемами недосуг, потому что все время надо смотреть за забор - а шо там у соседей.. И все эти закидоны про НАТО это бред сивой кобылы, никто бы не дергался в эту сторону, если бы вы себя вели как люди. А так у кого просить защиты?? Хоть НАТО вас попугает, хотя вам совершенно до сраки, но воняете вы не подетски!!
18.10.2021 11:23
"красную линию" рашист переступил в 2014 году,
18.10.2021 11:14
18.10.2021 11:17
показать весь комментарий
Саме так-кремлівський фашизм репетує про фашистів!
18.10.2021 11:49
_Нет, конечно. 2008. Даже раньше - подрывная деятельность в Крыму и после Тузла. А в 2010 - напали на ЕС и НАТО.
показать весь комментарий
В 2014-ом нам было до НАТО, как "на карачках до Луны".
И это не помешало вато-кацапам на нас напасть!
Даже больше, вато-кацапы планировали это нападение еще с 2010-го года, тогда о НАТО вообще никто не думал.
Так, что будем мы вступать в НАТО... не будем вступать - отношение и действия Рашки к нам это никак НЕ ИЗМЕНИТ!
18.10.2021 11:16
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0 Россія готувала напад задовго до 2010 року, почитайте хочаб про Тузлу
18.10.2021 12:02
Только повод будет, как и в 2014 году - "госпереворот", "хунта"!
18.10.2021 13:23
Ну вступает Украина в НАТО. Каким боком это касается кацапских ишаков? Ваши "национальные" интересы заканчиваются границами, в которых вас признает цивилизованный мир, товарищ туалетный ёршик.
18.10.2021 11:18
Принимайте активные меры по спасению народов Сибири в отношении которых вы создали ГЕНОЦИД и грабите ихние замли.
18.10.2021 11:19
Какое то рыжее чмо будет нам рассказывать что делать ? )))) Смешной
18.10.2021 11:23
надоели эти тошнотики со своими линиями, хз кому интересными
18.10.2021 11:24
знаємо ви вашу жостку рекцію, *******.есь і обісретеся, от і вся пі.дарососійська жостка реакція!
18.10.2021 11:25
Честно пофиг, сунетесь - получите по соске, вот и весь разговор.
18.10.2021 11:25
А Вы заметили что минишаговое продвижение Украины в НАТО происходит вопреки а не благодаря украинскому правительству.Из правительством Украины уже нормальные страны и общатся не хотят.
18.10.2021 11:26
Активно громыхнуть пуканами это- конечно будет мощно.
18.10.2021 11:30
Мааалчать! Мразь.
18.10.2021 11:30
Невже помідори почавлять?
18.10.2021 11:31
очередной высер из дурдки Параша...
18.10.2021 11:34
значить треба вступати
18.10.2021 11:36
- Людмила Прокофьевна, как вам натовские сапоги?
- Ужас, я бы такие не взяла.
- Значит хорошие сапоги, надо брать.
18.10.2021 11:41
Уйлостан 3 раза просился в НАТО при Уйле Владимировиче и был трижды послан.
Безопасность Украины в ее собственных руках. За нас никакие НАТО воевать не будут, это уже понятно. Тероборона на местах и ВСУ - наши военные приоритеты.
Не победив внутренних врагов, невозможно победить внешних. Навести порядок на газовом рынке, запретить все офшоры и пообщаться с олигархами в принципе о их жизни, ввести визовый режим с Уйлостаном и заняться повышением уровня благосостояния украинцев. И тогда, все клоаки Кремля увидят реальную разницу между уровнем жизни европейской страны и то, чем они выбрали для себя и своих детей. И тогда не нужно никого военным путем отвоевывать. Сами попросятся.
Все было возможно и реально еще 8 лет назад и возможно сегодня. Но наши президенты заняты своими офшорными делами, а не Украиной, к сожалению.
18.10.2021 11:47
Добавлю, что еще СССР просился в НАТО вскоре после создания, но получил отказ и создал Варшивский Договор.
18.10.2021 11:59
Если Украина не имеет права выбирать - то разве можно ее назвать независимой ? Кацапы это проговаривают своими высказываниями.
18.10.2021 11:53
18.10.2021 12:00
а когда эта курва поедет уже наконец-то домой,в село,трусами на базаре торговать?
18.10.2021 12:20
З цією "парасолькою" вже давно все зрозуміло, без діагнозу.
18.10.2021 13:26
А єтой паршивой уродке известно сколько стоит "финская модель"
18.10.2021 13:48
Ничего РФ сделать не сможет , оттого и блефует , говоря об "активньіх действиях".
18.10.2021 12:02
импорт бубль гума себе шо ли перекроют..макдака и джинсов..и перестануть мальборо сосать..ватодупые убогие..
18.10.2021 12:21
А Россия сколько "красных линий" уже перешла?
18.10.2021 12:25
18.10.2021 12:30
Ну так треба робить як вони..."Ні Україне не може вступити в НАТО...реформ не має...Тому РФ ні чого боятись." Заява президента. А самі будем по реформувати армію приводити до стандартів НАТО....І завжди казати ні ми не в НАТО ..а самі будем туди йти...І потім раз і вступили. Все. А РФ хай пи...дить собі... Вона втратила і лице і довіру і все що може бути у держави як складової світу. Навіщо на дебілів звертати офіційну увагу... треба тільки бути готовим до сусідів відморозків- як Ізраїль
18.10.2021 12:36
ошибаешься
18.10.2021 13:49
Для того й високоточну зброю дають, а не памперси, щоб ішли в наступ, бо будемо сидіти в окопах ще 100 років. А якщо підемо в наступ, тоді й союзники підтримають з повітря. Треба відразу бомбити рашку, тоді рашисти не по тб відчують, що то є "войнушка". Може й імперські амбіції вщухнуть.
18.10.2021 14:00
Красные лини рашкостана заканчиваются периметром стен кремля и то ,только для тех кто смотрит скабаеву !
18.10.2021 13:15
На кремль відразу сто ракет послати. З ядерними боєголовками.
18.10.2021 14:03
Пішли ви на юх фашисти і нацисти сьогодення - московитська недоімперія. Нам вибирати кого любити, що їсти і з ким дружити. Худобі вже краще готуватися до обслуговування китайців, бо через років 5 вони будуть готові зайняти свої землі.
18.10.2021 13:18
"Красные линии", "активные меры". Какие меры? Украину бомбить будете? А почему Россия не принимает меры против стран Балтии? Они в НАТО и граничат с Россией.
18.10.2021 13:22
По всей видимости будут обратно накачивать сдутые "Искандеры" и "Тополя". Бомбить Воронеж стрёмно, из-за кривизны Земли могут "влупить" по Москве.
18.10.2021 13:29
Кстати, о птичках. Было время когда: ИНСОР, считающийся «мозговым центром» команды Д. Медведева опубликовал доклад «Россия XXI века». Предлагается вернуться к выборам губернаторов, допустить реальную многопартийность, расформировать МВД и ФСБ, вступить в Евросоюз и НАТО. - Институт Современного Развития - ИНСОР нарисовал будущее нашей страны: Россия вступит в НАТО. 3 февраля 2010 .20:39.
18.10.2021 13:32
Український народ, вже після тимчасової але окупації Українського Криму і частини Донбасу кривавими російськими фашистами загарбниками, чітко розібрався в тому хто наш лютий стратегічний кривавий ворог, яким виявилися прокляті кремлівські фашисти окупанти з ворожою паРаші і її союзники - сателіти і колонії типу колишньої Білоруської держави а тепер кацапської колонії кривавого диктатора ката луки. А хто нам вірний друг і союзник, так це точно що США, західні країни і НАТО. І України навіть підказує древнє і мудре арабське прислів'я:
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я вона дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
18.10.2021 13:39
Ещё один путинский гавноед-Песков, открыл свой поганый рот!
18.10.2021 13:42
Та мы знаем уже- венгры, макрон, меркель, нидерланды...
18.10.2021 15:38
Красные лини рашкостана рисуют ***** вроде машки захеровой, ********** и чмоньян.
Каждый месяц.
В собственных труселях!
18.10.2021 16:09
 
 