Песков о вступлении Украины в НАТО: Это выход за "красные линии". РФ будет принимать активные меры
В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".
Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.
"Это сценарий, который выходит за "красные линии" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.
"На сдачи на краповый берет, произошла очередная, но уже из ряда вон выходящая ситуация, переросшая в драку, которую разгоняли даже стрельбой из пистолета.
На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями «краповиками» было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.
После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы вставшие на сторону старших боевых комрадов. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с несоблюдением правил в виду подвоза на машине, судьи обратили внимание и на другие ранее не учётные ошибки при сдаче контрольных упражнений как, например, альп-штурм.
Конфликт не кончился днём соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников. В связи с чем, бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны."
что такое "краповый берет" знаешь? если нет погугли. это знак отличия для спецназовцев. экзамен на право его ношения очень серьезный. процент прошедших его примерно 5 из 40. иногда еще меньше.
так вот на очередном экзамене чечены вместо маршброска ехали на машинах. и им тоже дали береты.
И это не помешало вато-кацапам на нас напасть!
Даже больше, вато-кацапы планировали это нападение еще с 2010-го года, тогда о НАТО вообще никто не думал.
Так, что будем мы вступать в НАТО... не будем вступать - отношение и действия Рашки к нам это никак НЕ ИЗМЕНИТ!
- Ужас, я бы такие не взяла.
- Значит хорошие сапоги, надо брать.
Безопасность Украины в ее собственных руках. За нас никакие НАТО воевать не будут, это уже понятно. Тероборона на местах и ВСУ - наши военные приоритеты.
Не победив внутренних врагов, невозможно победить внешних. Навести порядок на газовом рынке, запретить все офшоры и пообщаться с олигархами в принципе о их жизни, ввести визовый режим с Уйлостаном и заняться повышением уровня благосостояния украинцев. И тогда, все клоаки Кремля увидят реальную разницу между уровнем жизни европейской страны и то, чем они выбрали для себя и своих детей. И тогда не нужно никого военным путем отвоевывать. Сами попросятся.
Все было возможно и реально еще 8 лет назад и возможно сегодня. Но наши президенты заняты своими офшорными делами, а не Украиной, к сожалению.
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я вона дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
Каждый месяц.
В собственных труселях!