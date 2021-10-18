РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9473 посетителя онлайн
Новости
3 484 16

Путин может пользоваться ртом Медведева во всех смыслах, - Гармаш о статье экс-президента РФ про Украину

Путин может пользоваться ртом Медведева во всех смыслах, - Гармаш о статье экс-президента РФ про Украину

Большая война после статьи экс-президента РФ Дмитрия Медведева об Украине ожидается меньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Я думаю, что ртом Медведева может пользоваться только Путин. Во всех смыслах. Поэтому я думаю, что это был конкретный, четкий, дипломатический и политический сигнал. Адресован он, я думаю, не только Виктории Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. - Ред.). Мы помним, что в эти дни как раз накануне были прямые переговоры Меркель и Макрона, которые звонили Путину и, не знаю, требовали или просил все-таки о проведении Нормандского формата на высшем уровне. Я думаю, что таким образ был дан ответ и тем, и другим, что действительно не будет саммита на высшем уровне как минимум. В лучше случае это будет встреча министров иностранных дел, на которой Лавров заявит о том, что Украина ничего не выполнила и нет смысла встречаться президентам", - отметил Гармаш.

По словам Гармаша, как раз большой войны после этой статьи ожидать стоит уже меньше.

Читайте: Данилов о статье Медведева об Украине: Выходит за рамки здравого смысла. Это вызов для всей Европы

"У меня после этой статьи наоборот отлягло, потому что Медведев четко обозначил, что, как он сказал "Нас с вассалами иметь дела бессмысленно. Дела нужно вести с сюзеренами". Сюзереном они называют США. Соответственно, если они берутся воевать, то это будет для них война с США. В то же время мы знаем, что и российская сторона, и американская... Кстати, сама Нуланд позитивно оценила результаты этих переговоров, т.е. ни Америка, ни Россия сейчас не заинтересованы в обострении отношений друг с другом. Поэтому я думаю, что действительно речь будет идти о статусе кво и неприятности нам, скажем так, будут создаваться со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР" или ОРДЛО. Что собственно они и делают сейчас - мы это видим по событиям вокруг ОБСЕ - блокировке их работы в Донецке", - объяснил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отсутствии смысла в переговорах с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" договариваться не будут.

Также читайте: Это попытка заведующего "политического кладбища" напомнить о себе, - Никифоров про статью Медведева

Автор: 

Медведев Дмитрий (4132) путин владимир (32061) россия (96949) Гармаш Сергей (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
красавчик гармаш
показать весь комментарий
18.10.2021 11:17 Ответить
+4
показать весь комментарий
18.10.2021 11:17 Ответить
+3
показать весь комментарий
18.10.2021 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красавчик гармаш
показать весь комментарий
18.10.2021 11:17 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 11:17 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 11:30 Ответить
Я це знав і без нього.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:22 Ответить
Метко! И по делу.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:27 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 11:27 Ответить
Та він же ж вроді кум... Хіба можна з кумовим ротом користуватись?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:30 Ответить
Хоча... у кацапів все можливо... А якщо це ще й по согласію....
показать весь комментарий
18.10.2021 11:31 Ответить
Головне Медведєва не злить,а то відкусить.🥴
показать весь комментарий
18.10.2021 11:32 Ответить
это не очень хорошее высказывание. Не соответствует уровню. Ровно то же самое, что сделал Медведев с низкой лексикой.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:55 Ответить
Это намек на то,что медведь минетчик ? ))
показать весь комментарий
18.10.2021 12:06 Ответить
Давайте без антисемитизма.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:55 Ответить
Медведев ест в вафлеприёмник.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:55 Ответить
А Гармаш разве политик?
показать весь комментарий
18.10.2021 15:46 Ответить
Ну и похабщины не было. Я увидел констатацию факта.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:47 Ответить
 
 