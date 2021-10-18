Путин может пользоваться ртом Медведева во всех смыслах, - Гармаш о статье экс-президента РФ про Украину
Большая война после статьи экс-президента РФ Дмитрия Медведева об Украине ожидается меньше.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.
"Я думаю, что ртом Медведева может пользоваться только Путин. Во всех смыслах. Поэтому я думаю, что это был конкретный, четкий, дипломатический и политический сигнал. Адресован он, я думаю, не только Виктории Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. - Ред.). Мы помним, что в эти дни как раз накануне были прямые переговоры Меркель и Макрона, которые звонили Путину и, не знаю, требовали или просил все-таки о проведении Нормандского формата на высшем уровне. Я думаю, что таким образ был дан ответ и тем, и другим, что действительно не будет саммита на высшем уровне как минимум. В лучше случае это будет встреча министров иностранных дел, на которой Лавров заявит о том, что Украина ничего не выполнила и нет смысла встречаться президентам", - отметил Гармаш.
По словам Гармаша, как раз большой войны после этой статьи ожидать стоит уже меньше.
"У меня после этой статьи наоборот отлягло, потому что Медведев четко обозначил, что, как он сказал "Нас с вассалами иметь дела бессмысленно. Дела нужно вести с сюзеренами". Сюзереном они называют США. Соответственно, если они берутся воевать, то это будет для них война с США. В то же время мы знаем, что и российская сторона, и американская... Кстати, сама Нуланд позитивно оценила результаты этих переговоров, т.е. ни Америка, ни Россия сейчас не заинтересованы в обострении отношений друг с другом. Поэтому я думаю, что действительно речь будет идти о статусе кво и неприятности нам, скажем так, будут создаваться со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР" или ОРДЛО. Что собственно они и делают сейчас - мы это видим по событиям вокруг ОБСЕ - блокировке их работы в Донецке", - объяснил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отсутствии смысла в переговорах с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" договариваться не будут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль