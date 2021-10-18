Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине не намерены вводить общенациональный локдаун, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил 17 октября в эфире телеканала "Интер" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планируют. И для этого есть ряд причин. Благодаря вакцинации они сегодня могут сделать так, чтобы страна не уходила в локдаун. На сегодняшний день около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать стране в адаптивном карантине", – сказал нардеп.

По его словам, полный локдаун не будут вводить даже в пяти областях Украины, которые вошли в "красную" зону эпидемической опасности.



"Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности – это уровень опасный, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом. И они уже будут адаптированно на местах по ситуации в больницах и заболеваемости вводить те или иные ограничения", – объяснил Радуцкий.