РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9595 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 127 10

Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19, -

В Украине не намерены вводить общенациональный локдаун, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил 17 октября в эфире телеканала "Интер" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планируют. И для этого есть ряд причин. Благодаря вакцинации они сегодня могут сделать так, чтобы страна не уходила в локдаун. На сегодняшний день около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать стране в адаптивном карантине", – сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше, - Кузин

По его словам, полный локдаун не будут вводить даже в пяти областях Украины, которые вошли в "красную" зону эпидемической опасности.

"Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности – это уровень опасный, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом. И они уже будут адаптированно на местах по ситуации в больницах и заболеваемости вводить те или иные ограничения", – объяснил Радуцкий.

Автор: 

Кабмин (14099) карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Бубоча на лыжах покататься хочет!
Да и вообще, бабушка Беня сказала, что локдауны плохо сказываются на ЕГО бизнесе.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:19 Ответить
+3
https://ibigdan.livejournal.com/27409885.html Та ета абичний гріп! ©



Показник надлишкової смертності - це і є реальні дані по всім померлим від ковіду. 100 тисяч - це населення таких міст як Кам'янець-Подільський чи Павлоград, але багато тупих обивателів ще вперто продовжують триматися антіваксерських нісенітниць.

https://www.facebook.com/100002651968332/posts/4216804488417908/ Євген Ярославський
показать весь комментарий
18.10.2021 11:34 Ответить
+2
да делайте что хотите - эффективности НОЛЬ
показать весь комментарий
18.10.2021 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубоча на лыжах покататься хочет!
Да и вообще, бабушка Беня сказала, что локдауны плохо сказываются на ЕГО бизнесе.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:19 Ответить
Это деньги нужно тратить. Компенсации бизнесу платить. А так все проблемы в очередной раз перекидываются на местные власти. Долбитесь как хотите, а мы умываем руки.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:55 Ответить
Правильно, не вводите. Избирателей Зеленского абсолютно не жалко.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:04 Ответить
да делайте что хотите - эффективности НОЛЬ
показать весь комментарий
18.10.2021 11:32 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27409885.html Та ета абичний гріп! ©



Показник надлишкової смертності - це і є реальні дані по всім померлим від ковіду. 100 тисяч - це населення таких міст як Кам'янець-Подільський чи Павлоград, але багато тупих обивателів ще вперто продовжують триматися антіваксерських нісенітниць.

https://www.facebook.com/100002651968332/posts/4216804488417908/ Євген Ярославський
показать весь комментарий
18.10.2021 11:34 Ответить
А це балєра моїсєєв звідки взяв цифру 100 тис. "додаткових" жмуриків? За 2020 р . померло на 12,5 тисяч менше ніж у 2019р. Це часом те брателло того мойсєєва що у москві на шкіряних флейтах грає?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:02 Ответить
Йося, у тебя прокси отклеился.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:05 Ответить
Оля, слідкуй за своєю дупою!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:07 Ответить
Во всех странах одновременно стали еще больше пугать с кароновирусом,везде цифры "увеличили" чтоб гайки закрутить.СПЕШИТ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,ХОЧЕТ ДОЖАТЬ...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:15 Ответить
От одне питання: " Яка різниця чи будуть всі області в червоних зонах, чи загальнонаціональний лохдаун?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:26 Ответить
 
 