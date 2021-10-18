Нужно ввести единые для всех правила по посещению ВР в связи с COVID-19, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нужно ввести единые правила для посещения парламента депутатами, работниками аппарата и журналистам.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

Председатель ВРУ напомнил, что есть проект постановления о том, что доступ в парламент могут иметь только те, кто предъявит документы о вакцинации или ПЛР-тест.

По его словам, если постановление будет принято, необходимо указать четкие сроки и порядок его реализации.

Стефанчук отметил, что ситуация с COVID-19 неутешительна.

"Я прошу не просто соблюдать элементарные нормы, которые предусмотрены, но мы, парламентарии, должны соблюдать и дистанцию, и носить маски и обрабатывать руки. Прошу призвать ваши фракции и группы, чтобы мы этот вопрос решили на уровне Верховной Рады", - заявил спикер.

