Коронавирус и карантин
939 8

Нужно ввести единые для всех правила по посещению ВР в связи с COVID-19, - Стефанчук

Нужно ввести единые для всех правила по посещению ВР в связи с COVID-19, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нужно ввести единые правила для посещения парламента депутатами, работниками аппарата и журналистам.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

Председатель ВРУ напомнил, что есть проект постановления о том, что доступ в парламент могут иметь только те, кто предъявит документы о вакцинации или ПЛР-тест.

По его словам, если постановление будет принято, необходимо указать четкие сроки и порядок его реализации.

Стефанчук отметил, что ситуация с COVID-19 неутешительна.

"Я прошу не просто соблюдать элементарные нормы, которые предусмотрены, но мы, парламентарии, должны соблюдать и дистанцию, и носить маски и обрабатывать руки. Прошу призвать ваши фракции и группы, чтобы мы этот вопрос решили на уровне Верховной Рады", - заявил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада готовит дополнительные ограничения на посещение украинского парламента, - постановление. ДОКУМЕНТ

ВР (29395) карантин (16729) ограничение (122) Стефанчук Руслан (677) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
А лучше повесить на этом клоповнике замок или забить гвоздями. Поверьте людям будет меньше вреда.
18.10.2021 11:25 Ответить
Колыван про шпондернуться не упомянул и, видимо, не зря - многие из кловановых подпевал живуь там сыто и хорошо и на шпондеризацию ложили болт, не хотят че то. Интересно, а почему?
18.10.2021 11:27 Ответить
Так вони тебе і послухають.
18.10.2021 11:29 Ответить
Маска для отпихивания вирусов языком.
18.10.2021 15:44 Ответить
голосуйте в діі)
18.10.2021 11:30 Ответить
Из такой мордой Стефенчука да еще и в маске можно подитожить что не впускать обязаны только контролиющиеорганоы.
18.10.2021 11:34 Ответить
Жирним свиням м'ясокомбінат!
18.10.2021 12:04 Ответить
То есть, журналистов не пущать! Вашу мысль поняли...
18.10.2021 12:14 Ответить
 
 