Федерация киберспорта Украины поздравила команду из РФ с победой на чемпионате мира по Dota 2

Федерация киберспорта Украины поздравила российскую команду Team Spirit с победой на мировых соревнованиях по Dota 2. За команду страны-агрессора выступают два гражданина Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-советник министра молодежи и спорта Павел Булгак.

"Рубрика спорт вне политики. Федерация киберспорта Украины - филиал российского киберспорта в нашей стране? Произошла абсолютная позорная и зашкварна история! Официально признанная государством Украина в лице Министерства молодежи и спорта киберспортивная федерация на своей фейсбук-странице поздравляет российскую команду Team Spirit с победой на мировых соревнованиях по Dota 2 и получением более 18 млн долларов призовых", - говорится в сообщении.

"За эту российскую команду во время войны и оккупации Крыма и Донбасса, выступает двое украинцев. Но это не повод для Федерации киберспорта, которая представляет государство Украина - поздравлять команду страны-оккупантов с победой и петь дифирамбы ее участникам, даже если они имеют гражданство Украины. Моральная сторона заработка этих ребят - это отдельная история. Но это то же, чтобы Украинская ассоциация футбола поздравляла с победой в чемпионате России питерский клуб Зенит и Ярослава Ракицкого, или с выходом российского клуба в Лигу Чемпионов и тому подобное", - добавил Булгак.

По его словам, вместо того, чтобы заниматься национально-патриотическим воспитанием через популярный в молодежной среде киберспорт, Федерация продвигает следующий месседж - украинская молодежь может быть успешной только выступая за российские киберспортивные клубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киберспорт официально признан видом спорта в Украине, - Минцифры

Топ комментарии
+31
Рубрика спорт вне политики. Армія вне війни. Правоохоронці вне закона...
18.10.2021 11:39 Ответить
+27
А што такоє СНГ і до чого тут Україна?
18.10.2021 11:37 Ответить
+26
какая разница © зеленое чмо
18.10.2021 11:35 Ответить
какая разница © зеленое чмо
18.10.2021 11:35 Ответить
Так это команда СНГ, там двое украинцев
18.10.2021 11:35 Ответить
А што такоє СНГ і до чого тут Україна?
18.10.2021 11:37 Ответить
Який стосунок має СНГ до України?
18.10.2021 11:37 Ответить
Україна ніколи не була членом СНД
18.10.2021 11:40 Ответить
Team Spirit - российская киберспортивная организация. 12 января 2021 года Team Spirit исполнилось 5 лет. В эту же дату был объявлен ребрендинг организации. Был изменён логотип, спонсором стала компания Nike. В 2021 Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 2021.
18.10.2021 11:42 Ответить
Демагогія. Під чиїм прапором вони виступають?
под флагом кацапстана
они набрали в состав тех "граждан снг" которым по каким то причинам отказали местные федерации. это что то меняет?
это кацапская команда
по каким то причинам отказали местные федерации.

Это так не работает. Там не бывает сборных. Создалась команда. В неё набрали лучших русскоговорящих игроков каких сумели (при игре они должны постоянно общаться. Они должны без проблем друг друга понимать). Как оказалось, этот коллектив получился самым сильным в мире. В частности в финале победили киберспортивный вариант команды Пари Сен - Жермен. В котором играли китайцы.
рили? ну ок
я крайне редко пишу то что не могу подтвердить

После окончания TI5 на Дота-сцене появилась новая команда CIS Rejects. Состояла она из игроков СНГ, которым не удалось подписать контракты с организциями на новый сезон. Команде удалось достичь некоторых успехов, победив на ряде небольших онлайн-турниров. В ноябре состав сильно поменялся: в коллектив приходит Goblak, на позицю керри встаёт молодой игрок RAMZES666. Обновлённые CIS Rejects становятся сильнее и отбираются на первый крупный турнир - StarlLadder.
06 декабря 2015 года новая организация Team Spirit подписывает микс. Команда была известна своей неплохой игрой на квалификациях к крупным ивентам, однако на Ланах ребятам не удавалось занять высокие места. Лучшим их достижением можно назвать попадание на The Shanghai Major 2016, однако на самом турнире ребята заняли 13-16 место. После провала на открытых квалификациях к TI6, в августе 2016 года команда прекратила своё существование.
В декабре 2016 года начался новый период в истории тега. Была подписана пятёрка из известных игроков СНГ-региона. Команда выступала с переменным успехом, но на крупных турнирах лучшим успехом было 7-9 место на ESL One Birmingham 2018. В сентябре 2018 года коллектив провел ряд замен и ростер стал преимущественно европейским.

В 2021 году команда выиграла The International 10.

https://www.cybersport.ru/base/teams/team-spirit/team-spirit
За расєю виступають під українським прапором?

"За команду страны-агрессора выступают два гражданина Украины. "

Источник:
Я нещодавно також привітав сватів із ювілеєм спільного життя. А вони живуть в Росії. І - що?
А те, що слід розрізняти приватні справи і суспільні.
Я би не був таким поблажливим і в приватних вітаннях. Вони зараз усі - вороги.
Всем плевать на тебя, можешь портрет путина в жопу тайком целовать!
Скасувати реєстрацію цієї федерації на фіг, і зареєструвати нову без покидьків
даже кибер спорт вне политики! А вы говорите - кива - мудак...
Рубрика спорт вне политики. Армія вне війни. Правоохоронці вне закона...
Спорт вне политики. Так всегда было и будет.
Это для такого быдла как ты, очень удобная позиция.
А я не говорю, что это хорошо. Было бы интереснее конечно на Олимпиаде смотреть как при награждении арабы плюют в израильтян, а индусы дубасят пакистанцев или ирландцы англичан. Но увы, фейер плей мать его...
А політика в спорті, по-вашому, це лише якщо хтось когось дубасить?

Наведіть приклади, коли ізраїльська спортивна федерація вітала з перемогою іранську. Або радянська - німецьку в період 1941-1945.
Путин говорит и газ продает "без политики", ты ему веришь?
Кеша, Иннокентий, постарайся осилить вот это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 Олимпийское движение и политический протест
Кибердебилы.
Ви спробуйте, спочатку, зрозуміти хотяб механіку цієї гри, а потім знову подумайте, хто "дибіл"
Если человек моральный урод, то уровень его знаний и навыков, большой роли не играет.
Еще вопросы есть?
Замість того щоб "розганяти зраду" на порожньому місці, вирішили б питання з прямим постачанням газу з Росії. Досить вже цього газового геноциду.
І хто це тебе "геноцидіт", чи не х**ло кремлівське?
який в піз.ду газовий геноцид каца.пчику, та в нас газу всім пі.даросії на газові камери вистачить
Біжи дурнику і поясни це підприємствам яким вже відпускають газ по 38-40 грн. за куб.
Бред, к чему разжигать межнациональную рознь. Какое отношение молодые ребята из команды разных национальностей имеют к оккупации.
Угу, навіщо розпалювати ворожнечу до агресорів та убивць. Їх просто треба нищити
Тю, так это тварь запоребриковая пишет. "Работает", гнида...
сосед убил твоего сына и отжал баню
а потом пригласил поиграть в футбол
не ну а чо. "не нада разжигать..."
Кого именно убили и что отжали ребята из этой команды?
ты дебил или притворяешься? они граждане страны агрессора. что тут не понятно?
Твои мозги убили.
Прямое, придет русский мир в их город, они с ними брататься начнут, а не гнать обратно в кацапию!
Действительно,какое отношение парни из роа имели к оккупации Украины.
Dota то для розумово відсталих.
Тоді чому для такі розумоворозвинуті, як Ви, стільки не заробляють???)
Я заробляю достатньо. Рівно стілки скільки потрібно моїй сімї, щоб все в них було. А коли кажу що для розумово відсталих, то кажу зі знаням справи бо раніше був дотичний до Gamedev, та й було у мене пара дотатрочерів серед підлеглих.
Хорош говница - в этой команде 2 Украинца...их и поздравили в лице команды...
Украинцы с оккупантами в одной команде не играют!
Не играют и орут об этом только те, кто ни на что не способен.
Ты шёл на! Гнида ольгинская.
Твоё бздо в диван-это мощная способность.
подсос кацапський, якщо для тебе великий показник це 2 дебіла, які окрім як грати в доволі тупу гру, нічого не можуть, то з тобою усе ясно))
Вот только что прочитал - "Федерация киберспорта Украины (UESF) признана национальной спортивной федерацией" Имеет право - " в присвоении званий и разрядов спортсменам и других действий" Сегодня прийду домой и с порога жене - смотри ты на меня бочку катишь а я оказывается КМС по WоT получил!!! Мне с кухни сразу так и скажут - вот и хавай в полевой кухне, а к холодильнику и не подходи даже!!! Вот бредятина - "Мастер спорта" по чем?? ПО DOTE2!!!
А вы принесите домой пару лимонов баксов призовых, за победу на главном мировом чемпионате по игре. Так она вам на той полевой кухне с радостью будет поваром (типа - ролевая игра).
Братан, Я бы сказал что ты прав, но к сожалению тут как с олимпиадой. Большой спорт ничего общего со здоровьем даже близко не имеет, и чем выше планка в спорте там меньше здоровья. Играют миллионы, а выигрывают единицы. Положить по жизни в грушки, хорошая тема, если у тебя уже все все есть, тогда да. А так прошпилить пол жизни за компом, и по итогу сказать что я круто играю в контру??? 100 человек скажет ну и молодец, а толк от этого какой?? Что ты еще умеешь??
кидай ту картоху. Переходь в Вартандер, як я. Реально, теж не хотів кидати, жаль було. Але тундра реально крутіша. Однозначно перевага в системі знищення, коли знищуєш власне техніку і екіпаж, а не ХП. Можеш одним пострілом підірвати БК, а можеш хоч і 20 разів колупати дірки в одному місці і не знищивши техніку.
Причому там прямо в грі можна розібратись, як легко знищуються кацапські Т-90 і інше "нєімєющєєаналогофф".
І головне - там реальний інтернаціонал. Кацапів небагато, їх можна і нужно гнобить як і чаті, так і в грі.
p.s. на правах реклами написано мною, дядьком за 40 років, в здравом умє
Warthunder кацапское дерьмо, з вікіпедії: "Видавець гри War Thunder фінансує терористичні організації на окупованій території України через оплату реклами бойовика"
Все може бути. Причому можуть використовувати гру і для шпигування, збору даних
У липні 2021 року один з гравців із Великої Британії надіслав розробниками повідомлення на форумі, що зображення в грі танка https://uk.wikipedia.org/wiki/Challenger_2 Challenger 2 AESP має неточності. Гравець, представившись командиром такого танка, прикріпив фото документації справжньої військової техніки, що привернуло увагу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Міністерства оборони Великої Британії , адже документація виявилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F державною таємницею , хоча і з грифом «розсекречено». Модератор форуму повідомив, що потрібне підтвердження розсекречення, в іншому випадку гравцеві загрожує до 14 років позбавлення волі.
час вже просувати певну національну ідею: привітав, побажав, промимрив про дружбу з орками кацапськими - готуйся хоронити своїх дітей!
до тупих ніколи не дійде, що це головний наш ворог і своїми вітаннями ти тільки вкотре обливаєш себе лайном і чекай ножа в спину. дістали вже!
Зараз вилізе Беленюк і розкаже, що це спорт і все Ок.
Цензор як завжди шукає зрадоньку де її нема і перепощує якогось некомпетентного екс-радника. Федерація констатує пермогу команди, а поздоровляє лише українців Мирослава Колпакова та Іллю Мулярчука.
З чим? З перемогою на честь країни окупанта?
З їх особистою перемогою. Перечитайте пост, в ньому нема поздоровлень команди з рф. До-речі, в дисципліні виступає і українська команда Natus Vinsere, в складі якої грає ... Алєксєй Бєрєзін з рф.
предпоследний и последний абзац высера федерации почитай
Слова "вітаю", "славімо" де? Нема. Але є в назві статті на Цензорі. Маніпулювання, зомбування, перекручування - все на місці.
Вони висловлюють захоплення мокшанською командою не в себе на кухні, а на офіційній сторінці української федерації.

"Team Spirit, що сьогодні загалом зіграли 8 карт, кілька хвилин тому перемогли PSG.LGD з нереальним рахунком 3:2, незважаючи на втому і всі прогнози скептиків."
Раджу почитати "Богдану".
Чия команда Team Spirit, за яку так вболівала федерація кіберспорту України?

https://www.facebook.com/uesf.ua/?__tn__=-UC Федерація кіберспорту України

Егіду чемпіонів та $18 200 000 отримують... @team__spirit! До останньої хвилини гранд-фіналу ми боялися наврочити і не вписували цей тег!

Шалена гра! Шалений Мирослав @miradota Mira Колпаков! Незрівнянний Ілля @miposhqa Yatoro Мулярчук! Відсьогодні ці імена вивчать шанувальники Dota 2 у всьому світі. Ще довго PSG.LGD прокидатимуться від жаху серед ночі, згадавши цей фінал. Нас переповнюють гордість і вдячність за надвидовищну, найдраматичнішу гру евер!

The International 10 завершено. Це був дуже довгий день.

Team Spirit, що сьогодні загалом зіграли 8 карт, кілька хвилин тому перемогли PSG.LGD з нереальним рахунком 3:2, незважаючи на втому і всі прогнози скептиків.
Ну и что ? Общаюсь с многими людьми с россии по роду деятельности своей. SEO. В основном все адекватные люди, знают чей Крым. И согласны что ПТНХЛО.
знаєш українську пісню?
А то.
Яторо показал Аме, кто король доты) Кросавчег - доказал что и украинские хлопцы, могут добится нереальных успехов в киберспорте. Как и симпл.
Там еще за нашу украинскую NaVi, одну из сильнейших кибеорганизаций мира, играют москалики. Нужна новость и прилюдный обсер команды. Вот ребята миллионеры огорчатся то.
3.14дари
киберзасланцы х.евы... призывного возраста (наверно с плоскостопием)...(((
близорукие и с золотушными ушками,бегающие на тонких х-образных ножках,но беспрекословно слушающих маму ,когда она зовет его с балкона "Изя! Одень шапочку,а то ушки простудишь! Через пол-часа будем кушать!" А вы говорите армия...
Колабораціоністи- вони і в кіберспорті колабораціоністи. От і все. Треба очищуватись від них.
сотрудники google, facebook, microsoft, oracle массово переходят в яндекс и мейлру
Паскудство в том, что в Украине просто критическая масса тех, кто вроде украинец, вроде за Украину, вроде и понимает происходящие события. Вроде... Потому что тупо не хотят, не желают, уперто сопротивляются тем, кто объясняет, почему нельзя фотографироваться, поздравлять и проявлять какие то сочуствующие месседжи всему, что вражеское. У таких и варятся в башке "без границ, там же и украинцы" и прочие отмазки. Увы...
это потому, что украинец и вроде украинец - две большие разницы
Представляешь, кроме путина и его собак, там еше остались адекватные родственники и знакомые, имеющие влияние на политику такое же, как у тебя на распределение бюджета великого будівництва. Ты же на русском научился говорить не с просмотров раша тудей, но еще немного и это тоже будет паскудством. 18-летние геймеры уже прокляты.
Хотя те кто имеет хоть малейшее отношение к киберспорту, просто улыбнутся с этой новости.
Мне нечего представлять. Это я и так знаю. Ну и толку с того? Я научился говорить не только русским, это не аргумент. На раше процентов 70 исповедуют "мыздесьнипричем" и по отношению к своей стране. Стоит удивляться, что считающие себя "при чем" по головам непричемышей вылезают во все управленческие сферы и практически все они- негодяи? А в том количестве непричмошников влегкую найдется пара лямов самых беспринципных и отмороженных для черных дел. И по возвращению эти отморозки прекрасно растворятся в толпе рассказывающих "мыздесьнепричем"... Мы молчим- значит нас устраивает порядок вещей... И мы должны молчать, потому что "там еше остались адекватные" бла бла бла?
Согласен со всем вышесказанным. Меня еще напрягает наша государственная и очевидно народная толерантность к бандитам и коррупционерам, вот что фактически нас обьединяет с клятой парашкой. Не хочется перечислять факты украинского беззакония, с которым я лично столкнулся, и жду решение уже годы. Надежды как на борьбу зеленского с офшорами . На этом фоне мелочь если кто-то по личным делам ездит или общается с кем-то в рф. Мне больше враг украинский политик офшорник, или тот импотент, который ничем полезным для молодежи не запомнился, но вызвал сейчас хейт на школьников геймеров. Неужели трудно понять насколько мир этих детей далек от политики, как минимум потому что они задроты. Нормальный человек долго не будет терпеть такое отношение и подмену приоритетов.
Та все бы так... Но понимаешь, в чем дело- ключевым здесь является не задрочить этих школьников а привить им правильные векторы в отношениях с кем угодно, в том числе и с запоребриковыми. Чтобы они понимали, как их могут- и используют там. А мой спич напрямую переплетается с первоначальным- вроде и украинцы... И далее по тексту. И именно- наши типа "патриоты" действительно норовят "смешать с дерьмом" заблудших... Знаешь, с чем это сродни? С навязыванием украинского при помощи оскорблений и угроз, шантажа. Не качеством а количеством, не добротным материалом а возведением несуществующей вины, поиском, а точнее- назначением врагов из своих под якобы благородной целью... Вроде и патриоты, но средства вражеские...
Представь себе что половина украинцев в разговорах с родичами из расеи, еще и с улыбкой говорит про себя "хохлы", типа в шутку... Но это показатель нашей ментальности
Есть такие, добрая половина латентные сепары, потому что у соседа всегда трава зеленее. Обычный люд у нас в большинстве своем тупой, последние выборы и уровень вакцинации это четко фиксируют. Но не надо устраивать деструктивную политику и так в разрозненном украинском обществе.
Задроты из Украины играющие за руснявую команду победили других задротов.Какой успех.Кибердебилы.
Який преЗедент, така його політика, такі його спортсмени.
18 миллионов долларов. Ни хрена себе.
Геймеры, геймдев... Там в этом плане все так же запущено как в спорте и попсовой эстраде- это скорее не враги, а полезные идиоты с принципами "какая разница"
" ...заниматься национально-патриотическим воспитанием через популярный в молодежной среде киберспорт ..."
Это как?!
Может потому, что это полный бред, сказанный советником министра молодежи и спорта (хоть и "экс"), мы и имеем все эти зашквары с поздравлялочками?
Боюсь даже представить какие советы давал министру такой советник.
Давайте тепер Наві закидаємо бо це теж команда з РФ...що? А от так по кс і доті вони виступали майже 1 рік часу з прапором РФ. Зрада? Ні, просто якби ви трохи розібралися в питанні то дізнались би, що в кіберспорті вальве присуджує прапор і приналежність команди до тої країни, національних гравців якої більшість у команді. Якщо таких немає то команді дають прапор ООН і статус міжнародної. А те що там 2 українця робили половину гри давайте промовчаємо. Хлопці показали результат, і нефіг на них дутися, Україна поки не виділила ні копійки на просування кіберспорту в Україні. З команд у нас лише 1 наві і то як повезе.
>>вальве присуджує прапор і приналежність команди до тої країни, національних гравців якої більшість у команді.

Вот это не понял. В составе Нави, когда она выиграла первый интернешнл, было 3 россиянина и 2 украинца. Но победа была отнесена к Украине насколько знаю.
Ору с набежавших петушар, которые кричат про войну, русню и оккупацию))
5 пацанов играют, наслаждаются жизнью, выигрывают турниры НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ о какой-то войне, живут себе спокойно, пока ВЫ подпивасы тратите свою жизнь (причем и так бездарную), чтобы высрать что-то про рашку, ору
Статья про киберспорт, они про войну высирают что-то ахахахахахаах, соболезную вам, умственно отсталые
