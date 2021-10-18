Федерация киберспорта Украины поздравила команду из РФ с победой на чемпионате мира по Dota 2

Федерация киберспорта Украины поздравила российскую команду Team Spirit с победой на мировых соревнованиях по Dota 2. За команду страны-агрессора выступают два гражданина Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-советник министра молодежи и спорта Павел Булгак.

"Рубрика спорт вне политики. Федерация киберспорта Украины - филиал российского киберспорта в нашей стране? Произошла абсолютная позорная и зашкварна история! Официально признанная государством Украина в лице Министерства молодежи и спорта киберспортивная федерация на своей фейсбук-странице поздравляет российскую команду Team Spirit с победой на мировых соревнованиях по Dota 2 и получением более 18 млн долларов призовых", - говорится в сообщении.

"За эту российскую команду во время войны и оккупации Крыма и Донбасса, выступает двое украинцев. Но это не повод для Федерации киберспорта, которая представляет государство Украина - поздравлять команду страны-оккупантов с победой и петь дифирамбы ее участникам, даже если они имеют гражданство Украины. Моральная сторона заработка этих ребят - это отдельная история. Но это то же, чтобы Украинская ассоциация футбола поздравляла с победой в чемпионате России питерский клуб Зенит и Ярослава Ракицкого, или с выходом российского клуба в Лигу Чемпионов и тому подобное", - добавил Булгак.

По его словам, вместо того, чтобы заниматься национально-патриотическим воспитанием через популярный в молодежной среде киберспорт, Федерация продвигает следующий месседж - украинская молодежь может быть успешной только выступая за российские киберспортивные клубы.

