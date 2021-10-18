490 2
До 20 октября Рада должна принять в первом чтении проект Бюджета-2022, - Стефанчук
До 20 октября парламент должен принять в первом чтении проект Бюджета на следующий год.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете ВРУ в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.
Он отметил, что по результату принятия проекта Бюджета в первом чтении правительство должно доработать его ко второму и внести в парламент.
"Сегодня будет заседать комитет. Пожалуйста, у кого есть предложения, они должны попасть (на комитет. - Ред.)", - подчеркнул спикер и добавил, что депутаты должны рассмотреть Бюджет в законные сроки, чтобы они "не заходили в когда-то традиционные бюджетные ночи".
