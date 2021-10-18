РУС
До 20 октября Рада должна принять в первом чтении проект Бюджета-2022, - Стефанчук

До 20 октября Рада должна принять в первом чтении проект Бюджета-2022, - Стефанчук

До 20 октября парламент должен принять в первом чтении проект Бюджета на следующий год.

 Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете ВРУ в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

Он отметил, что по результату принятия проекта Бюджета в первом чтении правительство должно доработать его ко второму и внести в парламент.

"Сегодня будет заседать комитет. Пожалуйста, у кого есть предложения, они должны попасть (на комитет. - Ред.)", - подчеркнул спикер и добавил, что депутаты должны рассмотреть Бюджет в законные сроки, чтобы они "не заходили в когда-то традиционные бюджетные ночи".

бюджет (4859) ВР (29395) госбюджет (1193) Стефанчук Руслан (677)
ну да. После героического оприходования бабок с ковидного фонда и Нефтегаза, теперь надо делить общак.
18.10.2021 11:42 Ответить
Бюджет остаточного знищення України і українців...
18.10.2021 12:13 Ответить
 
 