Рада планирует в пятницу заслушать Ляшко о ситуации с COVID-19 на местах

Вице-спикер Елена Кондратюк считает, что в пятницу на Час вопросов к правительству нужно пригласить министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

По ее словам, Ляшко должен отчитаться о ситуации на местах с COVID-19.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко поддержал предложение Кондратюк по приглашению в парламент на Час вопросов к правительству министра здравоохранения.

И Кондратюк, и Корниенко также высказались за принятие постановления, которым будет регулироваться посещение парламента.

"Мы готовы присоединиться к доработке этого постановления, чтобы там был переходной срок. Условно говоря, если мы в четверг его проголосуем, и чтобы в пятницу не произошёл какой-то хаос, нужно пару недель для аппарата (ВРУ. - Ред.) для внедрения возможностей - установить сканеры QR-кодов и так далее", - пояснил первый заместитель главы фракции "СН".