ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о недополучении средств госбюджетом. САП обжалует данное решение

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, повлекших недополучение государственным бюджетом 30,4 млн грн.

Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

"Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – заявил судья.

В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что обжалует оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции".

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

Решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30 миллионов 400 тысяч гривен: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173.1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза.

Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.