ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о недополучении средств госбюджетом. САП обжалует данное решение
Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, повлекших недополучение государственным бюджетом 30,4 млн грн.
Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".
"Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – заявил судья.
В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что обжалует оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну огласили обвинительный акт в деле о недополучении средств госбюджетом из-за сокращения портовых сборов, - САП
Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.
Решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30 миллионов 400 тысяч гривен: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173.1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза.
Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.
Так это всегда так бывает - одна сторона довольна, другая нет.
Кроме судов, других цивилизованных способов решения конфликтов - нет.
И всегда будут недовольные заявлять об отсутствии доверия.
как неожиданно
Вищий антикорупційний суд ПОВНІСТЮ ВИПРАВДАВ Володимира Омеляна! Я думаю, що це особистий програш Зеленського і спроб зупинити критику влади вигаданими звинуваченнями. Створення ВАСУ за Порошенка повністю виправдало себе і він залишається незалежним від влади.
Я вітаю Володимира і торжество справедливості.
_______________________________________________________
Нагадаю фабулу справи:
Те, що звинувачення було штучним - підтверджує невдала спроба підкупу Омеляна, якому запропонували відмовитись від критики Зеленського в обмін на відмову прокуратури від звинувачення. Згідно його заяви йому запропонували перспективну посаду з високою винагородою, якщо він стане лояльним до влади.
Екс-міністра інфраструктури звинувачували не у корупції, а через його рішення, (що було підтримано Кабінетом міністрів), яке зменшило податковий тиск на бізнес і, нібито, завдало шкоди доходам бюджету.
Спочатку зменшення тарифів призвело до зростання перевалки вантажів через українські порти у 2018 році лише на декілька відсотків, але в 2019 році - вже майже на 20%. І морська галузь була єдина, що продовжувала ріст у кризовому ковідному 2020 році. Себто, рішення Омеляна було правильним, економічно і політично обґрунтованим.
Після зміни влади в 2010 році В.Омеляну раптово пригадали його рішення, що завдало економічних збитків Росії. Але особливо цікаво, що справу примусили порушити НАБУ і САП, що, формально, є незалежними від Банкової і тим більше від Росії.