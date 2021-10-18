РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5340 посетителей онлайн
Новости
1 521 16

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о недополучении средств госбюджетом. САП обжалует данное решение

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о недополучении средств госбюджетом. САП обжалует данное решение

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в совершении незаконных действий, повлекших недополучение государственным бюджетом 30,4 млн грн.

Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

"Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – заявил судья.

В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что обжалует оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну огласили обвинительный акт в деле о недополучении средств госбюджетом из-за сокращения портовых сборов, - САП

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. 

Решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30 миллионов 400 тысяч гривен: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173.1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза.

Министерство инфраструктуры впоследствии признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Автор: 

порт (745) сбор (313) Омелян Владимир (712) САП (2295) Антикоррупционный суд (1260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Черговий обсирон ЗЕбільної влади. Як не перднуть то всеруться, а на більше та мерзота нездатна, тільки сморід один від них...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:09 Ответить
+7
Вітання , пану Омеляну , з перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼✊
показать весь комментарий
18.10.2021 12:13 Ответить
+5
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZUu8tmo8cRFBmKKO4uXQdIwVokNKffDXeMt6WWm2SZjwxDit9KktJnEYs3KsDmW6HOVBT6olgz_UJ7MBnf1FVXm5owatp2kEcyuvGFryggtVHOy3qn1TnDDbjDocGhml1k&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов https://www.facebook.com/VikUkolov год ·

Вищий антикорупційний суд ПОВНІСТЮ ВИПРАВДАВ Володимира Омеляна! Я думаю, що це особистий програш Зеленського і спроб зупинити критику влади вигаданими звинуваченнями. Створення ВАСУ за Порошенка повністю виправдало себе і він залишається незалежним від влади.
Я вітаю Володимира і торжество справедливості.
_______________________________________________________
Нагадаю фабулу справи:

Те, що звинувачення було штучним - підтверджує невдала спроба підкупу Омеляна, якому запропонували відмовитись від критики Зеленського в обмін на відмову прокуратури від звинувачення. Згідно його заяви йому запропонували перспективну посаду з високою винагородою, якщо він стане лояльним до влади.

Екс-міністра інфраструктури звинувачували не у корупції, а через його рішення, (що було підтримано Кабінетом міністрів), яке зменшило податковий тиск на бізнес і, нібито, завдало шкоди доходам бюджету.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суды без доверия. Решения такие же.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:09 Ответить
У вас недоверие ко всем решениям судов или только к тем, которые вам не нравятся?
Так это всегда так бывает - одна сторона довольна, другая нет.
Кроме судов, других цивилизованных способов решения конфликтов - нет.
И всегда будут недовольные заявлять об отсутствии доверия.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:14 Ответить
Черговий обсирон ЗЕбільної влади. Як не перднуть то всеруться, а на більше та мерзота нездатна, тільки сморід один від них...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:09 Ответить
и тут оказывается зеленые врали.
как неожиданно
показать весь комментарий
18.10.2021 12:13 Ответить
Вітання , пану Омеляну , з перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼✊
показать весь комментарий
18.10.2021 12:13 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 12:14 Ответить
нехай апелюють. На замовлення чинної влади, під керівництвом "ока государєва". Все-одно нічого в них не вийде. Але лишнім сракач бенедіктовій не буде.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZUu8tmo8cRFBmKKO4uXQdIwVokNKffDXeMt6WWm2SZjwxDit9KktJnEYs3KsDmW6HOVBT6olgz_UJ7MBnf1FVXm5owatp2kEcyuvGFryggtVHOy3qn1TnDDbjDocGhml1k&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов https://www.facebook.com/VikUkolov год ·

Вищий антикорупційний суд ПОВНІСТЮ ВИПРАВДАВ Володимира Омеляна! Я думаю, що це особистий програш Зеленського і спроб зупинити критику влади вигаданими звинуваченнями. Створення ВАСУ за Порошенка повністю виправдало себе і він залишається незалежним від влади.
Я вітаю Володимира і торжество справедливості.
_______________________________________________________
Нагадаю фабулу справи:

Те, що звинувачення було штучним - підтверджує невдала спроба підкупу Омеляна, якому запропонували відмовитись від критики Зеленського в обмін на відмову прокуратури від звинувачення. Згідно його заяви йому запропонували перспективну посаду з високою винагородою, якщо він стане лояльним до влади.

Екс-міністра інфраструктури звинувачували не у корупції, а через його рішення, (що було підтримано Кабінетом міністрів), яке зменшило податковий тиск на бізнес і, нібито, завдало шкоди доходам бюджету.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
В 2018 році міністр інфраструктури на 20% зменшив портові тарифи і це призвело до зростання товаропотоку через українські порти. Відповідно, менше товарів пішло на порти в Росії та в окупованому Криму.

Спочатку зменшення тарифів призвело до зростання перевалки вантажів через українські порти у 2018 році лише на декілька відсотків, але в 2019 році - вже майже на 20%. І морська галузь була єдина, що продовжувала ріст у кризовому ковідному 2020 році. Себто, рішення Омеляна було правильним, економічно і політично обґрунтованим.

Після зміни влади в 2010 році В.Омеляну раптово пригадали його рішення, що завдало економічних збитків Росії. Але особливо цікаво, що справу примусили порушити НАБУ і САП, що, формально, є незалежними від Банкової і тим більше від Росії.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
ну вот, сдулся еще один мыльный пузырь ЗЕмародера ...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:21 Ответить
омелян! как там гиперлупы в Днепре? уже бороздят просторы океанов??)))))))))))))))))))
показать весь комментарий
18.10.2021 12:27 Ответить
Ілон Маск експедицію землян на Марс анонсував куди раніше. Тобто: гіперлуп - тільки після Марсу. А готуватися до експедиції вже почали. Втім, і до гіперлупу - також, але лише в Америці. Може, якби був Омелян на посаді - і в Україні почалися би підготовчі заходи... А так - знову буде зафіксоване наше технологічне відставання від буржуїв...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:47 Ответить
юрист ПТУ Крнивого Рогу Косоворотка разом із прокурорами Макєєвки і Донецька показали свій рівень професійності. Виходить, що брудним ротом і язиком бруд можна лити на людину тонами, а в суді воно лопається, бо все надумано після викуреної порції добрячої коноплі і жажди помсти.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:55 Ответить
А может САП прекратит тратить деньги налогоплательщиков на куйню и займется офшорами 95... .???
показать весь комментарий
18.10.2021 14:37 Ответить
 
 