Тимошенко предложила создать ВСК по ситуации в "Нафтогазе": Летом газ для закачки был в 6 раз дешевле, но он не закачан

Фракция "Батькивщины" выступает за создание Временной следственной комиссии (ВСК) по исследованию ситуации в НАК "Нафтогазе".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете в Верховной Раде сказала лидер политсилы Юлия Тимошенко.

"Особенно, когда там ("Нафтогазе". – Ред.) исчезло не по назначению 225 млрд грн с тех тарифов, что заплатили люди. Понятно, что нужно расследование", - заявила она и добавила, что соответствующие проект постановления о создании ВСК зарегистрирован в парламенте.

Тимошенко подчеркнула, что Украине нужно закачать минимум 37 млрд куб м газа в газохранилища.

"Вы знаете, что летом газ для закачки был в 6 раз дешевле, чем сейчас. Речь идет и о бюджетных учреждениях, и о народе Украины, в том числе и о промышленности. Их можно было обеспечивать ценами на газ в 6 раз дешевле, чем сегодня. … Вы вообще представляете масштаб потерь, которые понесет государство. Тем более, что Коболев заявил, что было 2 млрд долл. у "Нафтогаза" на закачку газа в газохранилища, но газ не закачан. Убытки будут покрываться из государственного и местных бюджетов. Кто за это ответит? Мы требуем, чтобы четко был определен ответственный за то, что газохранилища пусты, и чтобы он был привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнула лидер "Батькивщины".