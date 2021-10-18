Тимошенко предложила создать ВСК по ситуации в "Нафтогазе": Летом газ для закачки был в 6 раз дешевле, но он не закачан
Фракция "Батькивщины" выступает за создание Временной следственной комиссии (ВСК) по исследованию ситуации в НАК "Нафтогазе".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном совете в Верховной Раде сказала лидер политсилы Юлия Тимошенко.
"Особенно, когда там ("Нафтогазе". – Ред.) исчезло не по назначению 225 млрд грн с тех тарифов, что заплатили люди. Понятно, что нужно расследование", - заявила она и добавила, что соответствующие проект постановления о создании ВСК зарегистрирован в парламенте.
Тимошенко подчеркнула, что Украине нужно закачать минимум 37 млрд куб м газа в газохранилища.
"Вы знаете, что летом газ для закачки был в 6 раз дешевле, чем сейчас. Речь идет и о бюджетных учреждениях, и о народе Украины, в том числе и о промышленности. Их можно было обеспечивать ценами на газ в 6 раз дешевле, чем сегодня. … Вы вообще представляете масштаб потерь, которые понесет государство. Тем более, что Коболев заявил, что было 2 млрд долл. у "Нафтогаза" на закачку газа в газохранилища, но газ не закачан. Убытки будут покрываться из государственного и местных бюджетов. Кто за это ответит? Мы требуем, чтобы четко был определен ответственный за то, что газохранилища пусты, и чтобы он был привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнула лидер "Батькивщины".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 5 ч. ·
Рубрика «Барин холопам вещает»
Как сказал Зеленский, если бы не он, то газ для украинцев стоил 50 грн, а не 8 грн.
Передайте там этим товарищам с Банковой, что если бы не алчный и циничный Зеленский, который никак нажраться не может, пакуясь в оффшоры, то газ своей добычи для украинцев стоил бы 1 грн. А продавать в 8 раз дороже и корчить из себя «благодетеля» тут не надо…
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ. За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги. .
Так же є інфа про те, що Вітренко був призначений замість Коболєва виключно з умовою, щоб Нафтогаз перерахував наявні тоді в нього три лярди зелені на велике крадівництво!
Інфа ця, щоправда, була ще весною..., але ж це не настільки давно, щоб забути про неї!
