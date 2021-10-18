РУС
В Раде будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом, - "слуга народа" Радуцкий

В Раде будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом, -

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Народные депутаты и все, кто работает в Верховной Раде (журналисты, помощники, аппарат), должны выполнять такие же требования, как мы требуем от других граждан. Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах", - отметил парламентарий.

По его словам, это постановление будет отсрочено, потому что необходимо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Минцифры обещает в ближайшее время их предоставить.

ВР (29396) Радуцкий Михаил (288)
учителей, врачей вакцинируют практически принудительно. а дипутатам и дипутаткам можно не вакцинироваться. они пачимута не хотят вакцинироваться, может знают то , чего мы не знаем?
18.10.2021 12:33 Ответить
А чому це в "зраді" ще досі є невакциновані?!
18.10.2021 12:47 Ответить
А офшоры тоже требуют от всех граждан, или только от избранных гражданами?
18.10.2021 12:49 Ответить
Читаем заголовок: В РАДЕ БУДУТ ПУСКАТЬ ....
Пускать куда будут в Раде ?
Пускать что будут в Раде ?
18.10.2021 12:50 Ответить
Деньги на входе будет собирать Радецкий лично.
18.10.2021 12:55 Ответить
 
 