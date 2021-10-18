В Раде будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом, - "слуга народа" Радуцкий

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Народные депутаты и все, кто работает в Верховной Раде (журналисты, помощники, аппарат), должны выполнять такие же требования, как мы требуем от других граждан. Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах", - отметил парламентарий.

По его словам, это постановление будет отсрочено, потому что необходимо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Минцифры обещает в ближайшее время их предоставить.

