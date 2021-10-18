Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине, - "слуга народа" Гетманцев

Глава финансового комитета ВРУ, нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев благодарен коллегам за то, что на этой неделе наконец-то дошли до рассмотрения в сессионном зале налогового законопроекта 5600.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

По словам нардепа, этот законопроект не о налогообложении среднего и малого бизнеса.

"Прошу коллег все-таки вчитаться в текст законопроекта. Речь идет об устранении политической коррупции, которая отобразилась в Налоговом Кодексе, как льготы и дисбалансы в налогообложении, прежде всего, большого бизнеса", - подчеркнул Гетманцев.

Нардеп также поблагодарил президента за поддержку в принятии парламентом "антиофшорного законопроекта".

"Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине", - добавил глава комитета.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.