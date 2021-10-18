РУС
Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине, - "слуга народа" Гетманцев

Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине, -

Глава финансового комитета ВРУ, нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев благодарен коллегам за то, что на этой неделе наконец-то дошли до рассмотрения в сессионном зале налогового законопроекта 5600.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

По словам нардепа, этот законопроект не о налогообложении среднего и малого бизнеса.

"Прошу коллег все-таки вчитаться в текст законопроекта. Речь идет об устранении политической коррупции, которая отобразилась в Налоговом Кодексе, как льготы и дисбалансы в налогообложении, прежде всего, большого бизнеса", - подчеркнул Гетманцев.

Нардеп также поблагодарил президента за поддержку в принятии парламентом "антиофшорного законопроекта".

"Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине", - добавил глава комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 

ВР (29396) налоги (3255) офшор (512) Гетманцев Даниил (412)
Топ комментарии
+31
18.10.2021 12:39 Ответить
+28
гетьманцев, лучше бы вы пошли все вместе нхй. и навсегда.
18.10.2021 12:34 Ответить
+26
18.10.2021 12:42 Ответить
Дивись бо і тебе найдуть в офшорних списках. Хоча, слуги Осла, ні сам Осел совісті не мають.
18.10.2021 12:32 Ответить
Чому в цього пєдіка пика така противна? Планують можливо забрати 3 млрд у алігархів, а решту 30 млрд в селян-одноосібників та у покупців житла.
18.10.2021 12:39 Ответить
Даже глазом не моргнул
18.10.2021 12:32 Ответить
18.10.2021 12:39 Ответить
18.10.2021 12:41 Ответить
18.10.2021 12:45 Ответить
18.10.2021 13:17 Ответить
Та да. Опыт у человека

18.10.2021 12:40 Ответить
смішно
18.10.2021 12:33 Ответить
знову готується підлий удар по Петру Олексійовичу...
18.10.2021 12:33 Ответить
Зелений туман-дурман.
У Зєлі в офіційній декларації купа офшорів.
18.10.2021 12:40 Ответить
якби ви змогли то вже б вдарили. обсихайте зєбіли
18.10.2021 12:41 Ответить
Ага. Именно. Куда же без него?

18.10.2021 12:42 Ответить
18.10.2021 12:42 Ответить
Вкрав на фісбук...
18.10.2021 18:41 Ответить
Що там в зебільномМіре про офшори Петра Олексійовича розповідають? Знайшли?
18.10.2021 12:58 Ответить
На трибуні вр треба вирізати великими літерами
18.10.2021 12:33 Ответить
Вобще-то это надо вырезать на лбу у ЗЕ большими буквами.
18.10.2021 12:58 Ответить
У вас склонность к жестокости. Вы латентный садист. Зачем вырезать? Просто, как в старину, выжечь каленным железом.
18.10.2021 15:18 Ответить
Перочинный ножик найдется у любого, а для выжигания нужны инструменты, огонь, соблюдение правил пожарной безопасности.
18.10.2021 19:46 Ответить
Что то типа этого?
18.10.2021 20:07 Ответить
Ну такой ножик не у каждого всегда с собой, но как вариант.
18.10.2021 21:46 Ответить
Гетманцев - самый совковый совок в зелёной шобле.
Дави их, Данюша!
18.10.2021 12:34 Ответить
гетьманцев, лучше бы вы пошли все вместе нхй. и навсегда.
18.10.2021 12:34 Ответить
Не пішли , а сідайте, і не нху, а тюрягу, а далі по тексту.
18.10.2021 12:50 Ответить
А клован знает об этой крамоле?
18.10.2021 12:35 Ответить
18.10.2021 12:40 Ответить
Ага. беня с Ринатом тебя не слышали. Поржали бы от души. А чё с дурачка не поржать?
18.10.2021 12:37 Ответить
"Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине" ))))
кто ты такой, чмо! тебе как скажут, так и спляшешь!
18.10.2021 12:37 Ответить
Сцють в очі і навіть не намагаються робити вигляд, що це дощ
18.10.2021 12:37 Ответить
Скомороху пришла ппц)
18.10.2021 12:38 Ответить
Всі хто попадає у владу з часом сходять з розуму. І це факт.
Яскраві приклади - Гетьманцев, Безугла, Арахамія, Третякова. Їм потрібне лікування в психіатра, а вони Закони приймають....
18.10.2021 12:38 Ответить
А были такие милашки, правда?
18.10.2021 13:30 Ответить
Не знаю як інші, але Безугла ні з якго розуму не зійшла, вона такю й було ще до того, як птрапила у владу.
18.10.2021 14:17 Ответить
Чергова серія Голої баротьки.
18.10.2021 12:40 Ответить
кінцева.
18.10.2021 12:42 Ответить
Вони їх клепатимуть до кінця для лохів.
18.10.2021 12:48 Ответить
це точно....
18.10.2021 13:01 Ответить

Офшорні бариги, проти офшорів...
18.10.2021 12:40 Ответить
бгггг.

годно он стебается с мудрого нарида. сцут в очи брандспойтом
18.10.2021 12:42 Ответить
18.10.2021 12:48 Ответить
18.10.2021 13:23 Ответить
Так агрохімія сказала, що офшори це нормально. Гетьманцев буде боротись проти лідера власної фракції?
18.10.2021 12:43 Ответить
18.10.2021 12:45 Ответить
Гетьманцев положит конец президенту ЗЕ, который активно использует офшоры??!!!!! Очередное бла бла бла.... типа укушу свою руку которая воровала и ворует (уклоняется от налогов в Украине которые обязательны для всех остальных украинцев!!!!).
18.10.2021 12:46 Ответить
Да, введенням "мінімального податкового зобов'язання" для практично ВСІХ селян, тобто їх знищенням - продавай землю чи плати подвійні податки- Гетьманцев "знищує" офшори....
18.10.2021 12:47 Ответить
От впертющий цей гетьманцєв ,, ну так йому кортить вивести вазеленського зі своїм " кварталом " - "на чисту воду" , ну прямо місця собі не знайде ніяк . !!
18.10.2021 12:48 Ответить
18.10.2021 12:50 Ответить
Поки що тільки бачили як кладуть конєц на піаніно
18.10.2021 12:55 Ответить
Слуги наркомана решили положить конец ЗЕ?

Ждем заявления потерпевшего ЗЕ про покушение на убийство со стороны Гетманцева.
18.10.2021 12:57 Ответить
Молодцы, раздавите сепаров и порохоиуд, чтобы ими больше никогда не воняло в новой Украине, боты пошли в дупу
18.10.2021 13:01 Ответить
Оцем поцем!
18.10.2021 13:02 Ответить
18.10.2021 13:02 Ответить
вот маладец - начинай с преЗЕдента... палажи канец)))) его офшорам ))))
18.10.2021 13:07 Ответить
Если запретят офшоры хотя бы до конца войны, это уже гуд.
Деньги - кровь экономики. А мы все прекрасно знаем, как власть умеет осваивать бюджет так, что деньги распыляясь по несуществующим проектам, оседают в их офшорах.
Пусть осваивают украденные деньги хотя бы внутри Украины. Это и новые рабочие места и новые производства - развитие хоть какое то. Не будут же деньги тупо лежать.
18.10.2021 13:14 Ответить
Все, что творит ЗЕшобла последние 2.5 года можно охарактеризовать фразой Гетманцева: "Мы положим конец..." ибо ЗЕшобла уже третий год кладет конец на все и на всех ...
18.10.2021 13:17 Ответить
Ты кто такой Гетманцев?? Уже у спел до блеска вылизал сапоги и задницу этому офшорному барыге, Зеленскому!!.. Очередной кровосос украинского народа!! То ,этот хренов недоумок-геодезист-Азаров, тренировался на украинском народе, наотдалживал В МВФе 30 миллиардов долларов и наворовал себе и своему сыну- дебилу по пол-миллиарда долларов и сбежали в свою вшивую Россию! То теперь этот профессор --дебил Гетманцев, опять продолжает обдирать укаринский народ своими хитросплентёнными налогами !! Придурок!!
18.10.2021 13:25 Ответить
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
18.10.2021 13:39 Ответить
18.10.2021 13:47 Ответить
Вовчик бабки уже прокачал?
18.10.2021 13:49 Ответить
18.10.2021 14:10 Ответить
18.10.2021 14:11 Ответить
Что ж, давайте! Только с песней "и как один умрём, в борьбе за это".
18.10.2021 14:24 Ответить
У етого чела на лобі написяно - ДВУЛІКІЙ АНУС, ЧИ МОЖЕ ЯНУС. Якось Так!
18.10.2021 14:39 Ответить
"Мы положим конец офшорам "

Штірліц сунул руку в карман.
- "Ето конєц!", подумал Штірліц. -"А гдє же пістолєт?"
18.10.2021 15:37 Ответить
дебил, бл! (с)
Каким концом, ты положишь офшеры, если их нет в Украине?
А те, что зарегистрированы в других юрисдикциях, пошлют тебя на хер.

Да, и потом, офшер этоже "Творческая деятельность" и у "каждого есть офшер"
18.10.2021 15:50 Ответить
Гетьманцев чому в країні багаті не платять податки і чому їх не карають???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18.10.2021 16:24 Ответить
Гетьнемцев - самая верная промокашка олигархов!
18.10.2021 17:42 Ответить
Что клоун-брехло, что гетьманцев, точно такое же. Да там большинство таких же.
18.10.2021 19:01 Ответить
А довжини кінця вистачить покласти на офшори
18.10.2021 19:09 Ответить
правильно. panama papers не должны повториться.
18.10.2021 21:02 Ответить
В Панама пейперс у Пороха было всего вполне законных и легальных 3 тысячи баксов.

В Пандора пейперс у ЗЕ 40 миллионов, которые он отмывал для Коломойского после кражи из Привата.
18.10.2021 21:50 Ответить
 
 