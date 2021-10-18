РУС
16 771 41

Наемники РФ взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ в Горловке, - представитель Украины в ТКГ Гармаш

Наемники РФ взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ в Горловке, - представитель Украины в ТКГ Гармаш

В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Вот цитата из вчерашнего отчета Миссии: "О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня", - написал он.

Гармаш напомнил, что ОБСЕ - это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом

"То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".

+28
да мне простите как то наплевать может гребанная европа перестанет маструбировать на Врову и газ а включит мозг сколько еще десятков миллионов надо убить в Европе-- чтобы их умиротворение перестало их же убивать в отношениях с автократиями диктатурами и клептократией....
18.10.2021 13:19 Ответить
+26
А вы говорите выборы там проводить. Придут возьмут в заложники всю избирательную комиссию и пока не признаете Моторылу украинским президентом не отпустят никого.
18.10.2021 13:04 Ответить
+13
Ну нет у мира методов против "Кости Сапрыкина из питерских подворотен".
18.10.2021 12:48 Ответить
Обменный фонд для Косяка набирают похоже.
18.10.2021 12:39 Ответить
Ты масштабы понимаеш? это примерно тоде самое что дип представительство рф захватить в заложники так же гденибудь в Лондоне, властями Великобритании.
18.10.2021 12:44 Ответить
А может, прежде чем делать выводы, подождать комментариев от ОБСЕ. Я думаю они лучше знают взяли их в заложники или нет.
18.10.2021 13:02 Ответить
Брали ето обсе росиянские оккупанты в заложники уже не раз, и что комментарии что то в этом решают?
18.10.2021 17:48 Ответить
У меня два вопроса: эти двое заблокированных в горловском отеле - они откуда (Украина, запоребрик, Западная Европа)? И Косяк (которого наши задержали) - он тоже входит в ОБСЕ? Я помню, что он входит в СЦКК от запоребрика, но считается ли он лицом от ОБСЕ?
18.10.2021 12:49 Ответить
он входит в "сцкк лнр", которого не существует, потому что в сцкк входит только Украина и рф
18.10.2021 12:57 Ответить
и что он есть в согласованых списках СЦКК?
даже ОБСЕ прежде предоставляет (согласовывает) членом мисии со сторонами
18.10.2021 13:36 Ответить
Его в статье называют "лицо с повязкой СЦКК". СЦКК - это, по определению, совместный центр, то есть все должно быть согласовано на контактной группе. Иначе эта повязка - всего лишь тряпочка.
18.10.2021 14:02 Ответить
ну ты тоже можешь нацепить повязку
18.10.2021 14:34 Ответить
Чтобы меня в одну камеру с Косяком определили? Спасибо, лучше уж вы к нам.
18.10.2021 14:43 Ответить
Европа выразит озабоченную озабоченность и жалостливую жалость.и че?
18.10.2021 12:50 Ответить
Какая разница...
18.10.2021 13:14 Ответить
не удивлюсь если тайным указом 4-ды уклонист выдаст обдроченца....
18.10.2021 12:58 Ответить
ну и отлично я считаю.

орки проявляют свою суть и показівают єттим соплежуям европейским всю правду
18.10.2021 13:02 Ответить
До этого никто не знал ничего.
18.10.2021 13:18 Ответить
А вы говорите выборы там проводить. Придут возьмут в заложники всю избирательную комиссию и пока не признаете Моторылу украинским президентом не отпустят никого.
Его в презы разве что посмертно.
18.10.2021 13:15 Ответить
Рашка скажет "вывсёврёти! он жывой!"

И будет вдоружать на трон сгнивший труп рыжей кацапской обезъяны Арсена Павлова
18.10.2021 16:00 Ответить
Вот это вот обмены к этому приводят. Хватают заложников и будут дальше хватать.
18.10.2021 13:19 Ответить
Завтра ті ж самі ОБСЄшники зроблять заяву, що "не побачили нічого протиправного"!
18.10.2021 13:39 Ответить
Все путем ! Лугандон и Москва наехали на ОБСЕ , теперь отношение к ним поменяется , со стороньі ОБСЕ . Что в интересах Украиньі .
18.10.2021 14:32 Ответить
Европе сейчас пофиг на это. Наз зашкаливает....
18.10.2021 14:58 Ответить
Це звичайний тероризм на рівні держави Моксель, яка наділа шиврони терористичних організацій "ДНР" "ЛНР" і руйнує світову систему комунікацій і спільних рішень.
18.10.2021 15:23 Ответить
Выразим по этому поводу, сначала - обеспокоенность, а если не поможет - тогда - глубокую обеспокоенность. Чтобы, уже наверняка.
18.10.2021 15:28 Ответить
И призывов на десерт! Разных!

Нам не жалко!
18.10.2021 16:17 Ответить
"Будь який договір підписаний з кацапами не вартий паперу на якому він написанний"

Це власне европейське.

А можно додати ще нашого:

"Хто не знає свого минулого той не вартий майбутнього, хто не відає славу предків той сам не вартий пошани".

18.10.2021 15:51 Ответить
почему фактически, если ПИД,,,раша и ее выкидыши террористы!!
18.10.2021 15:52 Ответить
в обсе уже выразили озабоченость?
18.10.2021 15:54 Ответить
А Украине какая разница?? Это не их граждане?? Тогда плевать
18.10.2021 16:07 Ответить
Если обсешники не с Украины -- хай хоть расстреляют.
Интересно посмотреть какую глубину озабоченности єто вызовет!
18.10.2021 16:15 Ответить
На самом деле, они очень большую свинью подложили своему куратору мавзолейному. Может после этого случая, Европа снимет розовые очки??
18.10.2021 16:32 Ответить
Та нивжись! Озабоченная озабоченность озаботит глубоко- и это максимум, чего можно ожидать! ***** их раком ставит, посредством газового шантажа, им не до снимания очков.
18.10.2021 16:49 Ответить
Злая я,но...отгородила бы нахрен этот лугандон ( за кого умирать?? Там все с диагнозом,,Рашковид,,)!!! Они не стоят этого
18.10.2021 17:33 Ответить
Украина должна вернуть эту территорию, это уже дело принципа. Во первых, это наша территория, по всем законам физики, де юре и де факто. Во вторых, там много наших парней и девушек оставили свою жизнь, поэтому мы не имеем права отдать эту территорию чтоб ***** ее присоединил к рабсии. Это будет просто недостойно и не красиво по отношению к тем, кто навернулся оттуда... А недовольная вата, дружно посылается накуй, или отправить в рабсию, бесплатно и в один конец. А если начнут возникать и устраивать какие то митинги, то устранять их физически, чтоб знали своё место!
18.10.2021 18:01 Ответить
Навіть озабоченності не чекайте від Заходу, вони всі тремтять (дрожат) що буде з газом. За 1 цент ціни ***** сраку будуть цілувати. Почитайте про сирійського *****, вже починається риторика "Ну якось треба все таки з ним ладити". Не та вже Європа, ніхто напрягатись нехоче, роботяг на заводи немає, а політики нічого принципового робити не хотять робити, їм аби спокій, а вже який ... Так гітлєру в сраку заглядали, а він їх мільйонами гноїв. Одні юдеї з того мають донині гешефт.
18.10.2021 19:33 Ответить
В ответ призываю повесить Медведчуку на фонарном столбе (чугунном) перед жд вокзалом столицы
18.10.2021 20:05 Ответить
судя по всему членам ОБСЕ нужно обзаводиться обменным фондом для работы с РФ
18.10.2021 20:12 Ответить
лет с пять как стало понятно что этот ********** нужно закрывать к ипеней фене, объявлять её оккупированной расисей и проводить жёсткую линию фронта.... ах да мы ж до сих пор не готовы к войне и зюзя в глаза не
заглянул окурку питерскому......
18.10.2021 21:12 Ответить
СОЗЫВАЙТЕ ООН !!!
19.10.2021 13:34 Ответить
 
 