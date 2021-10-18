Наемники РФ взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ в Горловке, - представитель Украины в ТКГ Гармаш

В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Вот цитата из вчерашнего отчета Миссии: "О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня", - написал он.

Гармаш напомнил, что ОБСЕ - это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом

"То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".