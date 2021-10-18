7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области РФ: Употребляла в компании сверстников
В Оренбургской области России в больницу была госпитализирована семилетняя девочка с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Оренбургской области.
Так, 7-летняя жительница Гайского городского округа была госпитализирована в больницу с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".
"В рамках проверки, организованной по данному факту установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников употребила спиртосодержащую жидкость. Вернувшись домой ее состояние ухудшилось, вследствие чего она была госпитализирована. К настоящему времени после оказания необходимой помощи ребенок выписан домой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чай не девочка ...
- ык! это меня-с мамка в детстве о порог уронила
из русской классики
автора не помню
ТРЕБА ТАКІ НОВИНИ 24/7 крутити по всім ТБ канлам України. Вата і сєпари повинні знати свою майбутню Родіну в ліцо
я не фанат Гитлера, но фанат правда - так вот, это прибл. как тя сравнить с Эйнштейном, т.е. - пропасть между вами. так и там - стукачек трусливый у тя = солдат-доброволец? ну так и говорю, у меня - ты = типо Эййнштейн, а на самом деле - тебе до него миллион лет чтобы дорасти к праву ему туфли почистить.
Эйнштотлер ты, или как бы "срав.нить" тя с ученым то?
@prof_preobr
В Оренбургской области 7-летняя девочка выпила самогон, принесённый 15-летним подростком. Девочку госпитализировали с отравлением. По данным полиции, спиртное было куплено у бабушки пострадавшей. Эта абсолютно дикая новость - всего лишь обычная жизнь глубинного народа.