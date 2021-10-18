РУС
Новости
7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области РФ: Употребляла в компании сверстников

В Оренбургской области России в больницу была госпитализирована семилетняя девочка с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Так, 7-летняя жительница Гайского городского округа была госпитализирована в больницу с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".

"В рамках проверки, организованной по данному факту установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников употребила спиртосодержащую жидкость. Вернувшись домой ее состояние ухудшилось, вследствие чего она была госпитализирована. К настоящему времени после оказания необходимой помощи ребенок выписан домой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

алкоголь (1668) дети (6690) отравление (1586) россия (96953)
+36
В 7 лет пора уметь отличить палёную водку.
Чай не девочка ...
18.10.2021 12:47 Ответить
+27
Будующая мисс ,,роисса-вперде,,
18.10.2021 12:46 Ответить
+24
да нормальная баба подрастает,а вы,бл,что хотели - чтобы она книжки читала,что ли ??
18.10.2021 12:51 Ответить
Будующая мисс ,,роисса-вперде,,
18.10.2021 12:46 Ответить
В 7 лет пора уметь отличить палёную водку.
Чай не девочка ...
18.10.2021 12:47 Ответить
Миледи по- кацапски. Хоть с трубочки пила?
18.10.2021 12:47 Ответить
Да. 3/4"
18.10.2021 12:54 Ответить
18.10.2021 13:04 Ответить
18.10.2021 13:20 Ответить
вход через окно?
18.10.2021 14:38 Ответить
Хэх, а ведь про 400 (+2) капель не всякий знает, и еще меньше поймет)))
18.10.2021 15:52 Ответить
тільки зі шкіряної
показать весь комментарий
да нормальная баба подрастает,а вы,бл,что хотели - чтобы она книжки читала,что ли ??
18.10.2021 12:51 Ответить
по камасутре, есле
18.10.2021 13:40 Ответить
Индиго однако ребенок.
18.10.2021 12:51 Ответить
Синька
18.10.2021 21:59 Ответить
Кажуть кацапчата вже народжуються з перегаром.
18.10.2021 12:52 Ответить
- от тебя перегаром разит, скотина !
- ык! это меня-с мамка в детстве о порог уронила

из русской классики
автора не помню
18.10.2021 14:08 Ответить
гинафонд
18.10.2021 12:54 Ответить
лишнюю хромосому протирала
18.10.2021 14:09 Ответить
Шо ......?😃🤫🤔🧐🥺😱 да , она бы траванулась и настоящим , употребляли в компании сверстников 🤣
18.10.2021 12:54 Ответить
Мы бы хотели ,что бы некто медведев и ***** не звиэдел про Украину😡
18.10.2021 12:56 Ответить
А чего нельзя? может это выходной был или днюху отмечали
18.10.2021 12:56 Ответить
Нєскрєпная девочка, не пройшла штучний відбір
18.10.2021 12:58 Ответить
Кто же детям дает паленую водку. Суррогат и стекломой полезен только для взрослого росийского организма.
18.10.2021 13:00 Ответить
7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области РФ

ТРЕБА ТАКІ НОВИНИ 24/7 крутити по всім ТБ канлам України. Вата і сєпари повинні знати свою майбутню Родіну в ліцо
18.10.2021 13:06 Ответить
7 лет... Я в 7 лет - земля, невкусно... А ту со старта и водяры!!! Аплодирую стоя тому кто дал, там совсем мозг отсутствует.
18.10.2021 13:06 Ответить
За здоровье путлера, видать, пила. Не пошло видимо.
18.10.2021 13:10 Ответить
за потлера, или кто там такой "патлер", или как ты высрал - пьет Медведка. петлер сам то не пьет. ты же Пескова имел в виду или кого? кривляться тут оно будет еще
18.10.2021 13:14 Ответить
Пора бы уж знать что путлер-*****, не в первый день на форуме.
18.10.2021 13:49 Ответить
т.е. ты это ничтожество "срав.нил" как и другие придурки, с Гитлером?
я не фанат Гитлера, но фанат правда - так вот, это прибл. как тя сравнить с Эйнштейном, т.е. - пропасть между вами. так и там - стукачек трусливый у тя = солдат-доброволец? ну так и говорю, у меня - ты = типо Эййнштейн, а на самом деле - тебе до него миллион лет чтобы дорасти к праву ему туфли почистить.
Эйнштотлер ты, или как бы "срав.нить" тя с ученым то?
18.10.2021 14:03 Ответить
не в то горло пошло, а не пошло потому шо то горло было занято , родит в 11 лет и горло освободится и всё наладица.
18.10.2021 14:11 Ответить
а ти, лошара, у свої сім років навіть піпіською бавитись не навчився!
18.10.2021 13:11 Ответить
Смена Машке Захеровой подростает...
18.10.2021 13:17 Ответить
ну ти панімаєш, на посошок била лішнєй.
18.10.2021 13:34 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr



В Оренбургской области 7-летняя девочка выпила самогон, принесённый 15-летним подростком. Девочку госпитализировали с отравлением. По данным полиции, спиртное было куплено у бабушки пострадавшей. Эта абсолютно дикая новость - всего лишь обычная жизнь глубинного народа.
18.10.2021 13:38 Ответить
ее застчисчает лишняя хромасома и рузьгоязычная челесть
18.10.2021 13:43 Ответить
Кляті піндоси . Прижали русню санкціями так , що бідна дитина собі навіть горілки нормальної купити не в змозі .
18.10.2021 13:59 Ответить
Как там у скабаки на фобшоу п***ли:-наших детей нельзя пускать в Украину,потому что там Бандеру прославляют! І нахер вони нам потрібні,малолітні алкаші?
18.10.2021 14:07 Ответить
Вообще-то вполне нормальный возраст знакомства с крепким алкоголем нарасейке. У них нередко случается и раньше.
18.10.2021 14:28 Ответить
Не надо было состоянию возвращаться домой
18.10.2021 14:45 Ответить
В Омске дали 22 года девочке, которая напивалась, убивала и насиловала лопатой фермеров... РаССия во всей красе Всё что происходит запаребриком последние 20 лет, вызывает у меня стойкое недоумение. Когда читаешь их новости, уже даже не знаешь плакать или смеяться...
18.10.2021 15:18 Ответить
А если бы не суррогат, то зашло бы на ура .
18.10.2021 15:41 Ответить
бухалово-это одна из лапотных духовных скреп...
18.10.2021 15:55 Ответить
У тому є справжня росія - П'ЯНА росія!
18.10.2021 19:29 Ответить
 
 