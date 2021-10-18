7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области РФ: Употребляла в компании сверстников

В Оренбургской области России в больницу была госпитализирована семилетняя девочка с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Так, 7-летняя жительница Гайского городского округа была госпитализирована в больницу с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".

"В рамках проверки, организованной по данному факту установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников употребила спиртосодержащую жидкость. Вернувшись домой ее состояние ухудшилось, вследствие чего она была госпитализирована. К настоящему времени после оказания необходимой помощи ребенок выписан домой", - говорится в сообщении.

