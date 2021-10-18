В первом полугодии в суд передали почти 100 уголовных дел по факту торговли людьми, - МВД

За первое полугодие 2021 в суд направлено почти 100 уголовных производств по факту торговли людьми. Всего за этот период полиция выявила 130 фактов торговли людьми, подавляющее большинство которых связано с вовлечением в преступную деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

В МВД напомнили, что 18 октября весь мир отмечает Европейский день борьбы с торговлей людьми, цель которого - повышение уровня осведомленности населения о таком позорное явление как современное рабство. Этот день был учрежден в 2007 году Европейским парламентом.

"Торговля людьми считается особо тяжким преступлением в Украине и многих других странах. Статья 149 Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что преступления, связанные с торговлей людьми, наказываются лишением свободы на срок от 3-х до 15-ти лет", - сказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Согласно информации Нацполиции, за первое полугодие 2021 г. выявлено 130 фактов торговли людьми, почти 100 уголовных производств указанной категории направлено в суд. Подавляющее большинство выявленных случаев связано с вовлечением в преступную деятельность, на втором и третьем месте - трудовая и сексуальная эксплуатация граждан.

Павличенко объяснила, что торговля людьми может происходить в разных формах: вербовка, перевозка, передача, продажа, использование в порнобизнесе, принуждение к занятию проституцией, вовлечение в преступную деятельность, насильственное донорство, рабство и ситуации, подобные рабству, принудительный труд, привлечение в долговую кабалу, использование шантажа, угроз, насилия.

"Прошу всех, кто попал в ситуацию торговли людьми, или тех, кому это известно - не молчите! Призываю вас - обращайтесь за помощью. И не забывайте, что вы не только защищаете себя, но и помогаете принять меры для предупреждения таких преступлений и привлечения к ответственности злоумышленников", - призвала заместитель министра.

