Кузин о вакцинации от коронавируса В Украине: Меньше всего привитых среди пожилых людей

Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что в Украине одной дозой от COVID-19 вакцинировано 95% военнослужащих, 82% работников здравоохранения и 81% работников образования.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Кузин отметил: "Сейчас менше всего вакцинированными остаются люди именно пожилого возраста. В этой категории одной дозой вакцинированы 23%, или чуть более 2 млн людей".

Он отметил, что людям старше 65 лет необходимо вакцинироваться, поскольку они имеют высокий риск смерти от COVID-19.

"Восемь из десяти человек, которые умерли от COVID-19 в Украине за время пандемии, были люди старше 60 лет. Я призываю людей старшего возраста не идти на сознательный риск, а вакцинироваться", – сказал санврач.

По его словам, для удобства вакцинации людей старшего возраста были открыты временные пункты вакцинации в отделениях "Укрпошты".

Он также добавил, что сейчас в Украине работают более 3 тыс. пунктов вакцинации, 1 тыс. мобильных вакцинальных бригад, а также центры массовой вакцинации. График работы пунктов вакцинации был продлен для удобства граждан.

