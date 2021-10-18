РУС
1 605 17

Кузин о вакцинации от коронавируса В Украине: Меньше всего привитых среди пожилых людей

Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что в Украине одной дозой от COVID-19 вакцинировано 95% военнослужащих, 82% работников здравоохранения и 81% работников образования.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Кузин отметил: "Сейчас менше всего вакцинированными остаются люди именно пожилого возраста. В этой категории одной дозой вакцинированы 23%, или чуть более 2 млн людей".

Он отметил, что людям старше 65 лет необходимо вакцинироваться, поскольку они имеют высокий риск смерти от COVID-19.

"Восемь из десяти человек, которые умерли от COVID-19 в Украине за время пандемии, были люди старше 60 лет. Я призываю людей старшего возраста не идти на сознательный риск, а вакцинироваться", – сказал санврач.

По его словам, для удобства вакцинации людей старшего возраста были открыты временные пункты вакцинации в отделениях "Укрпошты".

Он также добавил, что сейчас в Украине работают более 3 тыс. пунктов вакцинации, 1 тыс. мобильных вакцинальных бригад, а также центры массовой вакцинации. График работы пунктов вакцинации был продлен для удобства граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заполненность COVID-коек в Украине составляет 50-60%, - Кузин

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+3
кузин, баран, меньше всего привитых среди депутатов.
18.10.2021 13:06 Ответить
18.10.2021 13:06 Ответить
+3
Ну и правильно делают, что не вакцинируются. Дольше проживут
18.10.2021 13:36 Ответить
18.10.2021 13:36 Ответить
+3
Болезнью еще надо заболеть....а болеют ею далеко не все...
18.10.2021 14:23 Ответить
18.10.2021 14:23 Ответить
кузин, баран, меньше всего привитых среди депутатов.
18.10.2021 13:06 Ответить
18.10.2021 13:06 Ответить
вата м полувата, но ковид проредит
18.10.2021 13:07 Ответить
18.10.2021 13:07 Ответить
Хоть спутник православный для них вези…Сам с матерью уже пол года воюю.
18.10.2021 13:13 Ответить
18.10.2021 13:13 Ответить
Лозунг МОЗ - "Умри молодым !"
18.10.2021 13:13 Ответить
18.10.2021 13:13 Ответить
У нас дуже "свідомі" пенсіонери (самі своїм впертим невіглаством зменшують навантаження на Пенсійний Фонд)!
18.10.2021 13:29 Ответить
18.10.2021 13:29 Ответить
Ну и правильно делают, что не вакцинируются. Дольше проживут
18.10.2021 13:36 Ответить
18.10.2021 13:36 Ответить
ага, сама болезнь ничто по сравнению с вакциной
18.10.2021 14:17 Ответить
18.10.2021 14:17 Ответить
Болезнью еще надо заболеть....а болеют ею далеко не все...
18.10.2021 14:23 Ответить
18.10.2021 14:23 Ответить
ага, падажжем тваю маму. падажжем...
18.10.2021 14:28 Ответить
18.10.2021 14:28 Ответить
И чумой не все болели...и испанкой не все...это тебе так...для общего развития..
18.10.2021 14:33 Ответить
18.10.2021 14:33 Ответить
и сифилисом тоже, презерватив - зло. Удачи.
18.10.2021 15:35 Ответить
18.10.2021 15:35 Ответить
А ета патамушто праваславным низзя пиндосскими вакцинами колоться. Достаточно пацалавать иконку и ковид не страшен.
18.10.2021 13:42 Ответить
18.10.2021 13:42 Ответить
Ты привитый???ты себя обезопасил?так какого х.. ты так переживаешь за невакцинированых?
18.10.2021 15:44 Ответить
18.10.2021 15:44 Ответить
А ментов?? Ментов то сколько привито?? Тех которые проверяют везде привит или нет..
18.10.2021 14:22 Ответить
18.10.2021 14:22 Ответить
Не ходящей матери одну дозу дали, в июле. Вторую добиться невозможно. Каждую неделю воюешь с поликлиникой, но товарисчи не хотят...
18.10.2021 14:39 Ответить
18.10.2021 14:39 Ответить
Антивакеров много среди молодых людей. 30-40 лет. Мне товарищ лекцию читал о иммунитете, что не вакцина это, а шмурдяк. Пили пиво с ним. Через месяц выпил пару рюмок на его поминках.
18.10.2021 22:16 Ответить
18.10.2021 22:16 Ответить
 
 