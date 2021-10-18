РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8940 посетителей онлайн
Новости
2 835 14

Кличко инициирует создание районных советов в столице: Киевсовет рассмотрит вопрос на ближайшей сессии

Кличко инициирует создание районных советов в столице: Киевсовет рассмотрит вопрос на ближайшей сессии

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко инициирует создание районных советов в столице.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и призвал депутатов Киевсовета поддержать решение, информирует Цензор.НЕТ.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было восстановлено. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, и европейский путь развития столицы", - написал Кличко.

Мэр столицы отметил, что депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы киевлян, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не позволим ничего строить на Никольской Слободке в Киеве, - Кличко

"Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Во-вторых, больше представительства - больше прозрачности. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратятся бюджет в их районе, и влиять на это", - пояснил Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что создание районных советов не будет обременительным для столичного бюджета, ведь депутаты будут работать на общественных началах.

Кличко также напомнил, что по данным различных опросов общественного мнения около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.

Автор: 

Киев (26014) Киевсовет (1381) Кличко Виталий (4676) район (40) райсовет (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
при условии, что будут ликвидированы райгосадминистрации, хотя и райсоветы не нужны тоже! Все это чинушество, а тем более в квадрате - это забор, за который прячутся т.наз "топ-менеджеры", чтобы, во-первых, не демонстрировать глупые решения, а, фактически, безделье, и, во-вторых, чтобы было кого наказать за то, что подчиненные не поняли "умную" команду.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:51 Ответить
+2
Виталій згадав і вирішив "почути" 70% киїян лише тоді коли правоохоронні органи май же взяли КМДА в облогу...щоденні виїмки, обшуки..по кожному (мости, дороги ін.) об*єкту кримінальне провадження затримання на хабарях...не дають нормально працювати)).. Депутатів від Удару в
показать весь комментарий
18.10.2021 14:00 Ответить
+2
Відповідно до 143 статті Конституції України створення ради це право територіальної громади а не міськради чи особисто голови.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
при условии, что будут ликвидированы райгосадминистрации, хотя и райсоветы не нужны тоже! Все это чинушество, а тем более в квадрате - это забор, за который прячутся т.наз "топ-менеджеры", чтобы, во-первых, не демонстрировать глупые решения, а, фактически, безделье, и, во-вторых, чтобы было кого наказать за то, что подчиненные не поняли "умную" команду.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:51 Ответить
це поперше конституційне право громад районів міст, міст з районним поділом, яким є Київ. А за ліквідацію районів Києва ще має відповісти такий собі черновецький.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:15 Ответить
Виталій згадав і вирішив "почути" 70% киїян лише тоді коли правоохоронні органи май же взяли КМДА в облогу...щоденні виїмки, обшуки..по кожному (мости, дороги ін.) об*єкту кримінальне провадження затримання на хабарях...не дають нормально працювати)).. Депутатів від Удару в
показать весь комментарий
18.10.2021 14:00 Ответить
щось я собі нагадав-чи ти той Саша,що Хрещатик чи ні?якщо ти той,то чому не під своїм ніком?давай,тримайся,удачі
показать весь комментарий
18.10.2021 15:20 Ответить
ні не той. Раніше нас іноді плутали. Але це було вже дуже давно, ще коли живі Комісаржевський Чужа, Влад та багато хто. І тобі вдачі і здоров*я.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:06 Ответить
цей нік з номером user/ще 21297.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:08 Ответить
ясно
показать весь комментарий
18.10.2021 16:11 Ответить
Київраді 28 , але схоже і до них підбираються...то вирішив посилити захист і підтягнути ще пару сотен довірених та близьких?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:02 Ответить
Відповідно до 143 статті Конституції України створення ради це право територіальної громади а не міськради чи особисто голови.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:18 Ответить
⚠️Ну і "закручує" Віталік.... Це, з одного боку, є відповіддю на потуги ОП по його дискредитації через призначення "свого" на виконавчу вертикаль у Києві, а з іншого принцип "разделяй и влавствуй". Ну і грошей потрібно буде добавити, як мінімум, на апарати, на приміщення, на транспорт...канцелярщину і т.і. Всього - на-всього потрібно скасувати Рішення Київської міської ради від 9 вересня 2010 року N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві"... і, звичайно, з судовою владою попрацювати💲


Із ЗУ Про столицю «…місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи».

Так отож🔱
показать весь комментарий
18.10.2021 14:43 Ответить
Кличко понадобилось зачем-то еще пару сотен захребетников на шее киевлян, он знает зачем. а как спросить мнение киевлян?
Боксер, устрой опрос, нужны ли киевлянам районные болтуны, которые ничего не решают, а также проведи заодно опрос о собственном вотуме доверия к себе.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:00 Ответить
"На демократию стали напирать. Видимо, проворовались" (я)
показать весь комментарий
18.10.2021 19:54 Ответить
Тебе клоуна сім років це не турбувало, і ось зацікавило. Питання чому. В благі наміри не вірю.🙂
показать весь комментарий
18.10.2021 21:30 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:32 Ответить
 
 