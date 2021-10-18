РУС
В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19: Обнародуют уже на этой неделе

Министерство здравоохранения готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Его обещают обнародовать на этой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам главного санврача, сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Сейчас завершаются обработки полного перечня абсолютных, или постоянных, или временных противопоказаний к вакцинации. Надеемся, что на этой неделе этот перечень уже будет официально обнародован. Он не будет утверждаться именно постановлением Кабинета Министров Украины, это будет разъяснение. Также будет рекомендован формат справки для выдачи. Поэтому я думаю, что на этой неделе такое разъяснение уже может появиться", - заявил Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кузин о вакцинации от коронавируса В Украине: Меньше всего привитых среди пожилых людей

вакцина (3815) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18610)
+7
До этого всех подряд кто откинулся извеняйте...
18.10.2021 13:41 Ответить
+6
Не прошло и три года. Ишь как оперативненько.
18.10.2021 13:27 Ответить
+6
ничесе.... так все же есть перечень противопоказаний ? а чего ж молчали и призывали к всеобщей вакцинации не смотря ни на что
18.10.2021 13:38 Ответить
Перечень в основном известен - зєбаранам и пид-рашкам вакцинироваться не следует.
18.10.2021 13:26 Ответить
А ти не дрємлєшь, всьо бдішь, да Валєрік?
18.10.2021 13:30 Ответить
Корчит антиваксеров
18.10.2021 13:50 Ответить
То його корчить)))
18.10.2021 20:19 Ответить
Вы немножко не правы. Временные противопоказания : повышенная температура, ярко выраженные симптомы вирусной инфекции, обострение аллергических реакций и острая фаза хронических заболеваний. В таком случаи вакцинацию отложат. А противопоказания к вакцинации от ковид вообще только ВИЧ, если я не ошибаюсь.
18.10.2021 15:30 Ответить
Почему не прав? Ваши дополнения идут после первых двух пунктов, озвученных мной в первом посте. Всё верно.
18.10.2021 15:31 Ответить
Я же сказала "немножечко" не правы
18.10.2021 15:34 Ответить
18.10.2021 15:35 Ответить
У меня уже почти год как идёт обострение аллергических реакций. И появление новых. Мне к умным или к красивым?
19.10.2021 04:47 Ответить
Я вас понимаю, сама аллергик. Но вроде пока ни на одну вакцину аллергических реакций не было, хоть по жизни страдаю от аллергии сильно.
19.10.2021 09:53 Ответить
И вот прикол. Чтобы сделать аллерго-пробу, по сути мне нужно ну как минимум взять саму вакцину и сделать ну хотя бы кожную реакцию. Бо нет в стране лабораторий, которые могли бы протестировать на аллергию к компонентам.
19.10.2021 04:54 Ответить
Мя....нехилый гешефт ожидается )))
18.10.2021 14:29 Ответить
Та невже є (будуть?!) протипоказання? Ну, в "оперативності" владі слід позаздрити.
18.10.2021 15:01 Ответить
Обещанного 3 года ждут. Пока роздуплятся с противопоказаниями пострадает не 1 десяток народа
24.10.2021 21:34 Ответить
 
 