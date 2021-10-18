В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19: Обнародуют уже на этой неделе

Министерство здравоохранения готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Его обещают обнародовать на этой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам главного санврача, сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Сейчас завершаются обработки полного перечня абсолютных, или постоянных, или временных противопоказаний к вакцинации. Надеемся, что на этой неделе этот перечень уже будет официально обнародован. Он не будет утверждаться именно постановлением Кабинета Министров Украины, это будет разъяснение. Также будет рекомендован формат справки для выдачи. Поэтому я думаю, что на этой неделе такое разъяснение уже может появиться", - заявил Кузин.

