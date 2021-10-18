РУС
Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $40 млн в офшорах от Коломойского, - нардеп "ЕС" Геращенко

Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $40 млн в офшорах от Коломойского, - нардеп

Власть пытается обложить налогами каждого украинца, при этом Владимир Зеленский избегает ответов на вопрос о 40 млн долларов от Коломойского, которые были выведены через его офшорные структуры.

Об этом в ходе Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На этой неделе собираются принять "ресурсный законопроект" 5600, которым собираются наложить налоги даже на владельцев огородов", - отмечает Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

"При этом сама власть налоги не платит. Зеленский считает, что Порошенко нанял 600 журналистов-расследователей и снял передовицы всех мировых медиа для того, чтобы написать там об оффшорном скандале с Зеленским. В Украине на оффшорный скандал ни один правоохранительный орган пока внимания не обратил", - отметила сопредседатель фракции.

"Но у общества есть вопросы к Зеленскому. Первое: были ли уплачены налоги с 40 млн долларов, которые были выведены в оффшоры. Второе: за что именно были заплачены эти 40 млн долларов. И третье: происхождение этих средств. Имели ли они отношение к "ПриватБанку", куда затем от всех налогоплательщиков были внесены 166 млрд рефинанса", - напомнила Ирина Геращенко.

ВР (29396) Геращенко Ирина (1634) Зеленский Владимир (21697) Коломойский Игорь (1800) налоги (3255) офшор (512)
+36
18.10.2021 13:32
+32
18.10.2021 13:34
+28
Ага, а повышать налоги во время жесточайшего экономического кризиса -- это самое оно, чтобы добить экономику. Трускавецкая школа экономистов.
18.10.2021 13:35
А чего отвечать, это оффшоры чьи надо оффшоры, а народ должен платить налоги по закону.
18.10.2021 13:30
18.10.2021 13:32
18.10.2021 13:34
Спритний хлопчик.
19.10.2021 05:17
Самое смешное в этой картинке мелкая надпись внизу "Первая леди Украины"
18.10.2021 13:34
ОпоЧленочка !!!!!!!
18.10.2021 13:38
Перша бЛедя Україна на заробітках у каціпів.
18.10.2021 13:39
До порвой леди как ее мужу клоуну до призедента
19.10.2021 06:50
Ага, а повышать налоги во время жесточайшего экономического кризиса -- это самое оно, чтобы добить экономику. Трускавецкая школа экономистов.
18.10.2021 13:35
Та ні. Кремлядьська.
18.10.2021 13:53
СС - "ср*ний совок" імєні Нікіти Хрущова
чекайте податків на домашню птицю, дрібну худобу і плодові дерева...
18.10.2021 14:01
Не по закону, а "согласно Закона" если писать правильно. А еще- если этот самый закон справедлив. И справедливость будет только, если закон работает на пользу граждан. А власть не имеет права, по крайней мере с человеческой, моральной а не юридической точки зрения изменять законы, ущемляющие интересы граждан. Налогами можно обложить всех и вся, и при том- законно, но несправедливо. И тогда- в топку такой закон.
18.10.2021 13:38
Тогда уж правильно будет "Согласно ЗаконУ"...
показать весь комментарий
Правильно на криворожском" Согласно ЗаконУ"? А может згідно Закону?
показать весь комментарий
Каждый закон еще обрастает подзаконными актами. Которые часто с законом противоречат. Фискалы это любят. Когда выворачивают карманы у микро-мини-миди бизнеса.
показать весь комментарий
я только ЗА !!!!!

может ЗЕ-льоные поймут что их грабят,
и денежка в казну
18.10.2021 13:51
18.10.2021 13:33
18.10.2021 13:33
Сядешь , зебабуін , бо є за що 😡
18.10.2021 13:45
... або ляже
18.10.2021 13:54
то хай вже висить
18.10.2021 14:50
А що, ці потвори, і таке планують??! Та вони ж просто паразити на тілі України! Трутні!
18.10.2021 13:34
На очереди закон о налогах на осадки, следующий налог будет на воздух.
18.10.2021 13:36
показать весь комментарий
Ну таки просто посмотрите что вводят кацапы у себя и узнаете наше будущее на 6-8 месяцев на перёд
показать весь комментарий
Ну, так було завжди. Просто, депутати не розуміють інших мов.
показать весь комментарий
не для того они во власть пхались чтоб платить какие-то налоги... они уверены что им на разграбление хватит закромов Родины ))) прибарахлиться чтоб и внукам хватило...
показать весь комментарий
Огородники видать "радуется от счастья" еще бы для полноты налог на домашнюю живность, плодоносные деревья и кусты ...кто не будет платить создать отряды конфискации имущества...вот вам и клоун.
показать весь комментарий
Назад в СССР! Зебилы небось и не в курсе, как в те "золотые" времена в селе вырубали плодовые деревья, потому что за них надо было платить?
показать весь комментарий
это правда был такой позорный период
показать весь комментарий
Виноградники вирубали також-боролись із пиятсвтом.
показать весь комментарий
Налог на воздух забыли включить , зебенешвондеры , млть 😡
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Настане час і ви падлюки, всі відповісте і за все...
18.10.2021 13:39 Ответить
Скоріше би настав цей час )
показать весь комментарий
"Зеленський вважає, що Порошенко найняв 600 журналістів-розслідувачів і винайняв передовиці всіх світових медіа для того, щоб написати там про офшорний скандал із Зеленським" (с) - https://eurosolidarity.org/2021/10/18/persh-nizh-obkladaty-podatkamy-vlasnykiv-gorodiv-zelenskyj-maye-vidpovisty-za-40-mln-dolariv-v-ofshorah-vid-kolomojskogo-iryna-gerashhenko/ Ірина Геращенко

"Це все - спроби виправдатися, при чому спроби вельми недолугі. З фрази, мовляв за «Pandora Papers» стоїть Порошенко, вчора реготали журналісти всього світу - від Берліну і до Берліну. В Україні ще більше реготали з заяви, ніби у 2012 р. Зеленському треба було ховати бізнес в офшори від влади Януковича. Ховати? Зеленському? Коміку, який перед Януковичем і Медведєвим блазнював у сауні (сам розповів в інтерв'ю Гордону)? Який тішив тоді на корпоративах всю верхівку «Партії регіонів»? Чиї коміки-пахолки навіть під час Революції Гідності знущалися з протестів: «Я якщо дати беркуту ********* палички, а протестувальників вдягнути в светри…»? Мистецтво нахабно брехати прямо в очі Зеленський опанував вправно - але всьому існують межі. Нині Зеленський ці межі перетинає, і сам того не помічає" (с) -
https://spektrnews.in.ua/news/ce-vse-poroshenko---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/122911 "ЦЕ ВСЕ ПОРОШЕНКО!!!" - Дмитро "Калинчук" Вовнянко
18.10.2021 13:40
Я не защищаю Зеленского. Но обвинять ,понимаю может только кристально чистый человек. - Пусть объяснит сначала,какие причины побудили геращенко обниматься с медведчуком. - Было ли это в следствии сексуальной связи...Или совместного денежного интереса. Пусть объяснит. Потом обсуждаем Зелю.
18.10.2021 13:53
у вас заеложенный приемчик фарисея Иисуса Назаретянина:
"пусть бросит в мене камень тот..."
показать весь комментарий
Дебіле, а яке то відношення має до податків, придурку? Яким боком її сексуальні зв`язки до зеленого божевілля, яке ви, виродки, розвели?
показать весь комментарий
Пусть обвиняет честный человек. Тогда и вопросов не будет.Все просто.
18.10.2021 14:05
Придурку, а чому ти позбавив її права висувати звинувачення? Ти, виродку, маєш на то право, ти, зелений дебіле, ти чесна людина? Тим більше, в чому несправедливість її вимог, виродку?
показать весь комментарий
А чего ты ругаешься ? Тебе приятно будет если привокзальная минетчица станет тебя морали учить ))
18.10.2021 14:14
Это ты про корабельных слуг? есть там такие ,одна да же мером Киева хотела быть.
18.10.2021 14:17
Та говорю же...- Обвиняйте. Это хорошо. Власть должна бояться грешить.
18.10.2021 14:21
В этом случае твой нелох ,должен каждые час объяснять с кем он обнимался на гастролях в козлостане ,омане!?
18.10.2021 14:16
Вот и пусть каждый час объясняет. Он не мой.И я только ЗА. Но пусть это делают незапятнанные. По логике.
18.10.2021 14:19
А в чем Геращенко запятнана?
18.10.2021 14:20
ось
18.10.2021 14:23
ще одна вражина
18.10.2021 14:24
И что ? Верхнее фото ,после освобождения наших 120 пленных.Они были в одной рабочей группе. Про суку православную ответить не могу.
18.10.2021 14:26
Я тоже )) Давай спросим ? ))
18.10.2021 14:27
Я уверен .что она меньшее зло, и ее в предательстве и не любви к родине точно не обвинишь.
18.10.2021 14:31
А я не уверен ))
18.10.2021 14:32
...Теж мені , знайшов - кампрамат .
. .
показать весь комментарий
А тебя бот подолятский никто не спрашивал.
показать весь комментарий
Христосовались мабуть. Оба ж православные.
18.10.2021 14:29
а не пошёл бы ты нах, жертва сексуальной связи.
18.10.2021 14:11
Судя по твоим маршрутам,ты знаток этих путей ))
18.10.2021 14:15
Владельцы огородов должны сначала ответить за самого зеленского. А уж затем зеленский ответит за коломойского и его офшоры. А потом и коломойский ответит перед дядюшкой Джо. Каждый должен ответить за что-то...
18.10.2021 14:10
Як казали розумні люди, зебіли будуть вижимати з "мудрого" наріду бабло, через "податкову амністію". Якщо не вийде, то через тарифи та податки.
Помилились. Вони врубили турборежим і будуть вижимати все і зразу. До зубАжіння, повного і безповоротного.
З зубожілими не потрібно домовлятися. Вони, " за шмат гнилої ковбаси" і Батьківщину, і матір, і дітей продадуть. Не кажучи про свободу і незалежність.
показать весь комментарий
С каких огородов налоги? Что за ересь? Люди многие выживают за счёт огородов.
18.10.2021 14:18
жить вредно
18.10.2021 14:25
Гетьманцева надо гнать в шею - ЭТОТ придурок ничего не смыслит в экономике и производстве , а зелёные недоучки его слушают
18.10.2021 14:20
Та ні. Писали, що він профі- схематозник.
18.10.2021 14:30
Проще перечислить кто в этом зеленом шапито смыслит. Хоть в какой нибудь части по управлению государством.
18.10.2021 14:32
10 ХВИЛИН ТОМУ! Друзі Зеленського фінансують тероризм!? (Геращенко)
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
18.10.2021 14:30
Нарід думав, що Беня, Фірташ, Фрідман, Шифер,Мецгер, Зеленський... будуть наповнювати бюджет і свої кишені від прибутків своїх підприємств? Дудки, це зробить вумний-приву4мний нарід і їх діти. Бо по Трускавецькій академії - одні мають багатіти і заволодіти всим, що є в Україні, а інші (нарід) бідніти і поступово ставати рабами для обслуговування щирих українців і їх дітей. Зробили всіх разом?
18.10.2021 14:57
показать весь комментарий
"Зелени",во имя гешефта,маловато того,что есть из налогов? А не последует,за огородным еще поддушный с печным налогом?И жить для зебилов, по приколу, станет еще лучше и веселее..
18.10.2021 16:33
А скільки пафосу було у 2019-му!

19.10.2021 05:27
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь уже вполне созрел, чтобы вместе со всем своим падлючим ЗЕ-шапито отхватить булкодробительный пендель промеж полужопий на Майдане, но на сегодняшний день Майдан профинансировать некому:
- Порохатый Барыга небезосновательно не уверен, что в случае свержения ЗЕ-фигляра со всей ЗЕ-камарильей, к власти придёт именно он;
- путинскому МЕГА-ВИП-резиденту Медведчуку "майданить" не велит Вован Вованыч из соображения "дурной пример заразителен"©;
- у Юлы, Грыща "и иже с ними"©, кроме отсутствия уверенности в собственных победах ещё и банально денёг нету.
19.10.2021 06:00
На цьому тижні збираються накласти податки навіть на власників городів. При цьому сама влада податки не сплачує. © Геращенко
Ну як діти, їй богу!
Наче ЗЕлені пхались до влади задля того, щоби сплачувати податки, а не стригти ЗЕлекторат.

19.10.2021 06:18
Этот еврей доиграется что побег яныка покажется лёгкой прогулкой
19.10.2021 06:52
