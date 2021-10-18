Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $40 млн в офшорах от Коломойского, - нардеп "ЕС" Геращенко

Власть пытается обложить налогами каждого украинца, при этом Владимир Зеленский избегает ответов на вопрос о 40 млн долларов от Коломойского, которые были выведены через его офшорные структуры.

Об этом в ходе Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На этой неделе собираются принять "ресурсный законопроект" 5600, которым собираются наложить налоги даже на владельцев огородов", - отмечает Геращенко.

"При этом сама власть налоги не платит. Зеленский считает, что Порошенко нанял 600 журналистов-расследователей и снял передовицы всех мировых медиа для того, чтобы написать там об оффшорном скандале с Зеленским. В Украине на оффшорный скандал ни один правоохранительный орган пока внимания не обратил", - отметила сопредседатель фракции.

"Но у общества есть вопросы к Зеленскому. Первое: были ли уплачены налоги с 40 млн долларов, которые были выведены в оффшоры. Второе: за что именно были заплачены эти 40 млн долларов. И третье: происхождение этих средств. Имели ли они отношение к "ПриватБанку", куда затем от всех налогоплательщиков были внесены 166 млрд рефинанса", - напомнила Ирина Геращенко.