Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $40 млн в офшорах от Коломойского, - нардеп "ЕС" Геращенко
Власть пытается обложить налогами каждого украинца, при этом Владимир Зеленский избегает ответов на вопрос о 40 млн долларов от Коломойского, которые были выведены через его офшорные структуры.
Об этом в ходе Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"На этой неделе собираются принять "ресурсный законопроект" 5600, которым собираются наложить налоги даже на владельцев огородов", - отмечает Геращенко.
"При этом сама власть налоги не платит. Зеленский считает, что Порошенко нанял 600 журналистов-расследователей и снял передовицы всех мировых медиа для того, чтобы написать там об оффшорном скандале с Зеленским. В Украине на оффшорный скандал ни один правоохранительный орган пока внимания не обратил", - отметила сопредседатель фракции.
"Но у общества есть вопросы к Зеленскому. Первое: были ли уплачены налоги с 40 млн долларов, которые были выведены в оффшоры. Второе: за что именно были заплачены эти 40 млн долларов. И третье: происхождение этих средств. Имели ли они отношение к "ПриватБанку", куда затем от всех налогоплательщиков были внесены 166 млрд рефинанса", - напомнила Ирина Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чекайте податків на домашню птицю, дрібну худобу і плодові дерева...
может ЗЕ-льоные поймут что их грабят,
и денежка в казну
"Це все - спроби виправдатися, при чому спроби вельми недолугі. З фрази, мовляв за «Pandora Papers» стоїть Порошенко, вчора реготали журналісти всього світу - від Берліну і до Берліну. В Україні ще більше реготали з заяви, ніби у 2012 р. Зеленському треба було ховати бізнес в офшори від влади Януковича. Ховати? Зеленському? Коміку, який перед Януковичем і Медведєвим блазнював у сауні (сам розповів в інтерв'ю Гордону)? Який тішив тоді на корпоративах всю верхівку «Партії регіонів»? Чиї коміки-пахолки навіть під час Революції Гідності знущалися з протестів: «Я якщо дати беркуту ********* палички, а протестувальників вдягнути в светри…»? Мистецтво нахабно брехати прямо в очі Зеленський опанував вправно - але всьому існують межі. Нині Зеленський ці межі перетинає, і сам того не помічає" (с) -
https://spektrnews.in.ua/news/ce-vse-poroshenko---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/122911 "ЦЕ ВСЕ ПОРОШЕНКО!!!" - Дмитро "Калинчук" Вовнянко
"пусть бросит в мене камень тот..."
. .
Помилились. Вони врубили турборежим і будуть вижимати все і зразу. До зубАжіння, повного і безповоротного.
З зубожілими не потрібно домовлятися. Вони, " за шмат гнилої ковбаси" і Батьківщину, і матір, і дітей продадуть. Не кажучи про свободу і незалежність.
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
- Порохатый Барыга небезосновательно не уверен, что в случае свержения ЗЕ-фигляра со всей ЗЕ-камарильей, к власти придёт именно он;
- путинскому МЕГА-ВИП-резиденту Медведчуку "майданить" не велит Вован Вованыч из соображения "дурной пример заразителен"©;
- у Юлы, Грыща "и иже с ними"©, кроме отсутствия уверенности в собственных победах ещё и банально денёг нету.
Ну як діти, їй богу!
Наче ЗЕлені пхались до влади задля того, щоби сплачувати податки, а не стригти ЗЕлекторат.