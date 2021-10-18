РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8940 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 964 15

В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки COVID-19 заболели 34,3 тыс. человек

В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки COVID-19 заболели 34,3 тыс. человек

Еще 34 325 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Это новое максимальное значение за пандемию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.

Начиная с 14 октября, в РФ ежедневно "обновляются" антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 34 303 заболевших. В целом прирост заболеваемости начался с двадцатых чисел сентября, но он не был таким резким, как в октябре.

Умерли за сутки 998 человек. Больше всего пациентов скончались в столице - 69, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области умели по 38 человек.

С начала пандемии поправились и выписаны 7 млн 017 055 пациентов, в том числе 16 431 за последние сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше, - Кузин

Новые эпизоды выявлялись во всех 85 регионах РФ. Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Москве - 6 823, в Санкт-Петербурге - 3 097, в Московской области - 2 768, это максимальное значение для региона за пандемию.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 027 012 случаев коронавирусной инфекции.

карантин (16729) россия (96953) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
18.10.2021 13:41 Ответить
+4
показать весь комментарий
18.10.2021 13:42 Ответить
+3
Разве это рекорд? Вот коль смертность в день такая будет- вот это рекорд! Так пожелаем же этим выродкам побить этот рекрод!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це добре! росися в пєрдє!
показать весь комментарий
18.10.2021 13:36 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 13:42 Ответить
Новость просто потрясающая! Походу в проценте у нас больше, а ещё и выходные были аж 4 штуки!
показать весь комментарий
18.10.2021 13:37 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 13:41 Ответить
Росстат: убыль населения за год с сентября 2020 по август 2021 составила 946 тыс. человек.
Суточная смертность от COVID-19 в России - 14,3% от мировой.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:46 Ответить
Це добре. Що більше проблем у ворога, тим менше буде у нього коштів і сил пхати своє свиняче рило на Донбас. Треба щоб щоденно хворіло 50 тисяч а подихало по 3-4 тисячі. Тоді можк мокша здогадається зайнятися своїми внутрішніми траблами.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:01 Ответить
а скільки мокшан здохло?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:01 Ответить
багато, реальна смертність там більше 1000 на добу, дані засекречено
показать весь комментарий
18.10.2021 14:29 Ответить
то є добре!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:56 Ответить
Их боты постоянно тут торчат. Отговаривают украинцев от вакцинации хорошими вакцинами, что бы от них не отставали. А сами цапы, что поумней ездили в Европу вакцинироваться. Потому, что у них то самих нет вакцины
показать весь комментарий
18.10.2021 14:07 Ответить
і прошу зауважити, що це лише офіційні кремлядські дані, які явно занижені, там не прийнято говорити правду
показать весь комментарий
18.10.2021 14:23 Ответить
до речі, у бидлостані з 2021 рік зменшилась кількість пенсіонерів на 1,2 млн приматів
це при тому, що у 2020 на пенсію вийшло 800 тис приматів, тобто кількість пенсів повинна теоретично збільшитись, а вона зменшилась
неважко підрахувати, що за 2020 рік у ерефії зникло 2 млн пенсіонерів
мабуть виїхали на пмж на Канари чи Мальдіви
показать весь комментарий
18.10.2021 14:27 Ответить
Разве это рекорд? Вот коль смертность в день такая будет- вот это рекорд! Так пожелаем же этим выродкам побить этот рекрод!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:33 Ответить
Ваши слова да Богу в уши.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:36 Ответить
А сможете повторить, урки лаптеповые?
показать весь комментарий
18.10.2021 22:08 Ответить
 
 