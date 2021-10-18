В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки COVID-19 заболели 34,3 тыс. человек

Еще 34 325 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Это новое максимальное значение за пандемию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.

Начиная с 14 октября, в РФ ежедневно "обновляются" антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 34 303 заболевших. В целом прирост заболеваемости начался с двадцатых чисел сентября, но он не был таким резким, как в октябре.

Умерли за сутки 998 человек. Больше всего пациентов скончались в столице - 69, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области умели по 38 человек.

С начала пандемии поправились и выписаны 7 млн 017 055 пациентов, в том числе 16 431 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлялись во всех 85 регионах РФ. Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Москве - 6 823, в Санкт-Петербурге - 3 097, в Московской области - 2 768, это максимальное значение для региона за пандемию.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 027 012 случаев коронавирусной инфекции.