В психбольнице на Волыни зафиксировали вспышку коронавируса: Учреждение включили в "ковидные"

В психбольнице на Волыни зафиксировали вспышку коронавируса: Учреждение включили в

В Волынской областной психиатрической больнице вспышка COVID-19. В связи с распространением инфекции в медицинском учреждении развернули COVID-стационар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини", об этом заявила главный врач учреждения Людмила Юрко.

12 октября 2021 среди пациентов психбольницы обнаружили первые симптомы заболевания - повышенную температуру. С помощью ПЦР-тестов у больных лабораторно подтвердили COVID-19.

"В тот же день, 12 октября, нашу больницу включили в перечень учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с COVID-19. И мы развернули ковидное отделение на 50 коек, куда и переместили всех пациентов, у которых подтвердили диагноз. Организована работа медицинских команд. Больные получают необходимую врачебную помощь в полном объеме", - отметила руководитель коммунального учреждения.

Главный врач отметила, что по состоянию на 18 октября COVID-19 подтвердили у 39 пациентов психиатрической больницы. Все они имеют легкую форму заболевания или средней степени.

"Дыхательной недостаточности на сегодня ни у одного из больных нет. Сатурация у всех в пределах нормы. Впрочем среди пациентов есть несколько человек, которые имеют повышенную температуру тела - до 38 градусов. Они чувствуют себя удовлетворительно", - отметила Юрко.

Она добавила, что случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией есть и среди персонала больницы: "Все наши сотрудники, у которых обнаружили COVID-19 находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Пока не могу озвучить точное количество больных. Это около 5-6 человек"

