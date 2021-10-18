РУС
Стефанчук о лишении Разумкова мандата: "Тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы"

Стефанчук о лишении Разумкова мандата:

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук считает, что возможное лишение экс-председателя парламента Дмитрия Разумкова депутатского мандата — это вопрос "отдельного случая".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на брифинге в понедельник.

По словам Стефанчука, вопрос лишения Разумкова мандата – это решение съезда партии "Слуга народа" "в случае необходимых предпосылок, если они будут".

"Но тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы", - добавил спикер.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Разумков присоединится к какой-то фракции, председатель ВРУ заявил: "У нас Украина – это страна свободных людей. Каждый делает, что он хочет и несет за это ответственность. Это абсолютно логичная формула, которая касается всех. Каждый имеет право выбора, но он должен быть осознанным и ответственным".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Топ комментарии
+6
Ні-ні, жирбос, тільки і виключно юридичні. Політичні і морально-етнічні засунь собі в дупу.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:41 Ответить
+3
А як було 35 років тому? Розкажи нам всім як чудно жив нарід!
показать весь комментарий
18.10.2021 13:42 Ответить
+2
Морально этические?

А что там с офшорами Зеленского, а?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:27 Ответить
это ихние разборки, уже 30 лет, народу не холодно не жарко, сам выживает
показать весь комментарий
18.10.2021 13:40 Ответить
А як було 35 років тому? Розкажи нам всім як чудно жив нарід!
показать весь комментарий
18.10.2021 13:42 Ответить
я имел ввиду ЭТИ 30 лет, после девяностых, это становление олигархата и народ сам по себе
показать весь комментарий
18.10.2021 14:02 Ответить
А ДО становления олигархата, стало быть, каждый секретарь горкома денно и нощно пёкся о благе народа? Так, что ли? Власть всегда рассматривала население только как ресурс, как руду, воду или электроэнергию. А народ отвечал власти тем же. Собственно, это одна из важных причин, почему загнулся СССР.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:25 Ответить
а у нас народ никогда чудно не жил- только выживал,поэтому по всему миру и разъехались
показать весь комментарий
18.10.2021 14:03 Ответить
Так цей "народ" сам в усьому винен. На вибори він ходить регулярно і обирає популістів, пройдисвітів та бандитів.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:19 Ответить
а разве , кроме олигархично- клановых кандидатур, котороым глубоко плевать на народ, кто-то был? кого выбирать? может я что-то не допонимаю, а что, была кандидатура, которой за народ болело?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:32 Ответить
Ні-ні, жирбос, тільки і виключно юридичні. Політичні і морально-етнічні засунь собі в дупу.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:41 Ответить
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
показать весь комментарий
18.10.2021 15:26 Ответить
Стиль заяв кодлана Коломойского: Чтобы да так нет и Будем посмотреть.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:41 Ответить
вот ты какая.... служивая фрикция у Раде...

показать весь комментарий
18.10.2021 13:48 Ответить
"преображение "светлого образа"" Стенфанчука...
показать весь комментарий
18.10.2021 13:49 Ответить
...дебил жирный, какие к херам "...политические, юридические и морально-этические вопросы"? Вопрос только один - законно или нет?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:25 Ответить
Морально этические?

А что там с офшорами Зеленского, а?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:27 Ответить
Насмішив - "рішення з'їзду партії "Слуга народу""

Давате уже краще рішенням РНБО
показать весь комментарий
18.10.2021 14:51 Ответить
Хто б ще казав про мораль...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:23 Ответить
 
 