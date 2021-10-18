Стефанчук о лишении Разумкова мандата: "Тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы"

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук считает, что возможное лишение экс-председателя парламента Дмитрия Разумкова депутатского мандата — это вопрос "отдельного случая".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на брифинге в понедельник.

По словам Стефанчука, вопрос лишения Разумкова мандата – это решение съезда партии "Слуга народа" "в случае необходимых предпосылок, если они будут".

"Но тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы", - добавил спикер.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Разумков присоединится к какой-то фракции, председатель ВРУ заявил: "У нас Украина – это страна свободных людей. Каждый делает, что он хочет и несет за это ответственность. Это абсолютно логичная формула, которая касается всех. Каждый имеет право выбора, но он должен быть осознанным и ответственным".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.