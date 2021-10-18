РУС
"Нафтогаз" гарантирует каждой бюджетной организации газ по цене 13,7 грн, - Витренко

Газ для больниц и школ по 30-40-50 грн/кубометр поставляет не "Нафтогаз", а другие компании.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тимошенко. Себестоимость собственной добычи. Она еще раз повторяла ложь, которая прозвучала от некомпетентного и оскорбленного менеджера "Нафтогаза", которого уволили за прогул, якобы себестоимость собственной добычи составляет одну гривню за кубометр. Тимошенко таким образом манипулировала украинцами, которые хотят верить любым аргументам, почему газ должен быть дешевле. У Тимошенко странная логика - частные компании нельзя заставлять продавать газ по себестоимости, поскольку они инвестировали в добычу, а государственную - можно", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко предложила создать ВСК по ситуации в "Нафтогазе": Летом газ для закачки был в 6 раз дешевле, но он не закачан

"Цена на газ для бюджетных организаций. Тимошенко спекулирует тем, что якобы несмотря на подписанный меморандум, бюджетные организации получают газ по 30-40-50 грн. Однако, она не уточняет, что по таким ценам газ для больниц и школ поставляет не "Нафтогаз", а другие компании. Национальная компания гарантирует каждой из почти 7500 бюджетных организаций газ по цене 13,7 грн (без НДС и транспортировки). Для этого они должны заключить договоры с "Нафтогазом", - акцентировал Витренко.

Нафтогаз гарантирует каждой бюджетной организации газ по цене 13,7 грн, - Витренко 01
Нафтогаз гарантирует каждой бюджетной организации газ по цене 13,7 грн, - Витренко 02

Газ (10254) Нафтогаз (3119) уголь (1002) отопительный сезон (532) Теплокоммунэнерго (91) Тарифы на газ (352) Витренко Юрий (378)
+6
18.10.2021 13:59 Ответить
+5
У нас пытались провести тендер с недели полторы назад. Никто, включая "Нафтогаз", не предложил тогда цену меньше 35 грн. Это было по всем регионам. Регионы даже объявляли ЧП по газу.
18.10.2021 14:04 Ответить
+5
«Газ для больниц и школ по 30-40-50 грн/кубометр поставляет не "Нафтогаз", а другие компании.Источник: »
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НАФТОГАЗ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗ ??????

бюджетные организации ( оплачиваемые народными налогами ) не имеют права тратить гроши через дорогих поставщикрв газа - ЭТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
18.10.2021 14:06 Ответить
Самый честный Зегазовщик!!
18.10.2021 13:49 Ответить
Интересно кто будет покрывать разницу??
18.10.2021 13:50 Ответить
Вона точно не святая и еще та брехуха, но и сын коммуняки витренко - тоже гонит беса - бюджетники могут заключить контракт с нафтогазом только через тендер и тут кроется\ коррупционная составляющая - заключили договор с частником тк тот гарантировал откат....
18.10.2021 13:53 Ответить
У нас пытались провести тендер с недели полторы назад. Никто, включая "Нафтогаз", не предложил тогда цену меньше 35 грн. Это было по всем регионам. Регионы даже объявляли ЧП по газу.
18.10.2021 14:04 Ответить
Хаха, 13,7 говорит без НДС и транспортировки а все вместе буде уже около 20 грн для школ и больниц.
18.10.2021 13:56 Ответить
КОБОЛЕВ С ВЕСНЫ РЕГУЛЯРНО ОТЧИТЫВАЛСЯ В СМИ ПРО % ЗАКАЧКИ ГАЗА .
думаю , что газ в этом году не закачали ДЛЯ ЛЮДЕЙ, тому що в хранилища БЕНЯ закачал дешёвый газ и сейчас займётся офигенной дойкой украинцев
тут НАБУ ТРЕБА ЗАПУСКАТЬ на проверку документов
18.10.2021 14:17 Ответить
18.10.2021 13:59 Ответить
Что интресно - я в июле , августе задавала вопрос СКОЛЬКО ЗАКАЧЕНО ГАЗА ?

на вопрос ни какой реакции - ни журналистов , ни форумчан.
НИКОГО ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА.
и вот в сроки включения отопления все начали волноваться .
о чем это говорит - абсолютно всем по барабану когда начнут топить ( олигархи имеют свои котельные в домах и гроши на любую цену газа ; бедные привыкли терпеть холод в квартирах) .
А определённая категория граждан живет по принципу - чем народу хуже , тем скорее будет Майдан.
а о самом народе( что во многоквартирных домах очень холодно и люди включают электрические обогреватели « привет Ахметову') политикам думать некогда .
В Словакии отопление работает с сентября и жители сами решают - включать в квартире батареи или нет . Я, к примеру , включаю батареи только на ночь , бо днём в Братиславе ещё тепло,
18.10.2021 14:00 Ответить
Скажите лучше какие тарифы у вас на газ.
18.10.2021 14:03 Ответить
Я оплачиваю всю коммуналку ( в т ч отопление и электричество) - до 200 евро в месяц за 150 метров квартиры,
раз в год делают перерасчёт и возвращают лишние деньги
Средняя зарплата в Братиславе вроде 1500 евро.
18.10.2021 14:09 Ответить
Вот Вам и ответ на вопрос.200 от зарплаты 1500, это вполне по божески. У нас же надо заплатить 1500 при зарплате 200. В том и разница.
18.10.2021 15:23 Ответить
Круто иметь маржу не меньше 500%
Смотря на цену газ явно украинской добычи
Нет нигде никакого контроля
Зачем нам такая толпа чиновников
Бабушку 70лет - за продажу на улице своих яблок возле
Своего двора штрафуют на--- 11 тыс грн
Супермаркет за продажу-- явной просрочки 1700грн
Производителя за обман покупателя--в составе продукции
грозят пальчиком ну ну так нельзя /а это сверприбыли/
18.10.2021 14:05 Ответить
А Вы думаете зачем Бойко Шуфрич Тимошенко Новинский Васадзе и др сидят в парламенте ? О народе думают ?
ЧЕРТА С ДВА !!! Лоббируют законы, чтобы народ п в украинской добычи полезных ископаемых порядок не навёл
18.10.2021 14:12 Ответить
«Газ для больниц и школ по 30-40-50 грн/кубометр поставляет не "Нафтогаз", а другие компании.Источник: »
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НАФТОГАЗ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗ ??????

бюджетные организации ( оплачиваемые народными налогами ) не имеют права тратить гроши через дорогих поставщикрв газа - ЭТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
18.10.2021 14:06 Ответить
Инресно, а почему население должно платить больше +транспортировка? Только вчера мне пришло предложение от нафтогаз заключить договор по 16 грн56 коп. И знаете как называется газопоставщик? Будете смеяться."Остання надія"
показать весь комментарий
18.10.2021 14:08 Ответить
Спекулянт « остання надія' 😀😀😀
18.10.2021 14:13 Ответить
Радуемся что хоть не "Каждому свое" как на воротах Бухенвальда.
18.10.2021 14:50 Ответить
странно ,во времена Тимошенко газ ***** довел ло 500 баков , однако споживачам всегда был по 70коп! не понял, а щяс шо ***** скажет, то и будет? можно и дальше спрашивать, как ***** тот же газ аннексировал в Азово-черноморском регионе...
18.10.2021 14:13 Ответить
Вроде клоун и не против продать газовую трубу х#йлу взаимозачетом газом...а потом концы в воду.
18.10.2021 14:22 Ответить
Независимость это прекрасно
Но сначала думать а потом делать никто не отменял
18.10.2021 14:34 Ответить
Скажи это кацапам,котрые продавая газ по всему миру собирают
дрова своим бабушкам.
https://podari-drova.ru/
18.10.2021 14:53 Ответить
Разве может цена газа одинаковая
Добытая за 50км. И 2000км плюс в другом государстве
А мы что наш газ качаем в Ротердам а потом обратно
Цена должна быть --цена добычи плюс. расходы и прибыль
Но не500% а фиксированная анти монопольным комитетом
И убрать /рынок прокладок/
18.10.2021 14:57 Ответить
Зачем наш газ качать в Ротердам и обратно? Что за чушь ты тут несешь?
18.10.2021 15:58 Ответить
Не те що при баригах.
18.10.2021 14:57 Ответить
Ну барыги, они и в Африке барыги

18.10.2021 15:29 Ответить
1) https://biz.censor.net/news/3289531. Нафтогаз.
2) https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Газ в Украине должен составлять порядка 2,5 гривны за кубометр .
18.10.2021 15:55 Ответить
 
 