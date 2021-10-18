"Нафтогаз" гарантирует каждой бюджетной организации газ по цене 13,7 грн, - Витренко
Газ для больниц и школ по 30-40-50 грн/кубометр поставляет не "Нафтогаз", а другие компании.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Тимошенко. Себестоимость собственной добычи. Она еще раз повторяла ложь, которая прозвучала от некомпетентного и оскорбленного менеджера "Нафтогаза", которого уволили за прогул, якобы себестоимость собственной добычи составляет одну гривню за кубометр. Тимошенко таким образом манипулировала украинцами, которые хотят верить любым аргументам, почему газ должен быть дешевле. У Тимошенко странная логика - частные компании нельзя заставлять продавать газ по себестоимости, поскольку они инвестировали в добычу, а государственную - можно", - заявил он.
"Цена на газ для бюджетных организаций. Тимошенко спекулирует тем, что якобы несмотря на подписанный меморандум, бюджетные организации получают газ по 30-40-50 грн. Однако, она не уточняет, что по таким ценам газ для больниц и школ поставляет не "Нафтогаз", а другие компании. Национальная компания гарантирует каждой из почти 7500 бюджетных организаций газ по цене 13,7 грн (без НДС и транспортировки). Для этого они должны заключить договоры с "Нафтогазом", - акцентировал Витренко.
думаю , что газ в этом году не закачали ДЛЯ ЛЮДЕЙ, тому що в хранилища БЕНЯ закачал дешёвый газ и сейчас займётся офигенной дойкой украинцев
тут НАБУ ТРЕБА ЗАПУСКАТЬ на проверку документов
на вопрос ни какой реакции - ни журналистов , ни форумчан.
НИКОГО ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА.
и вот в сроки включения отопления все начали волноваться .
о чем это говорит - абсолютно всем по барабану когда начнут топить ( олигархи имеют свои котельные в домах и гроши на любую цену газа ; бедные привыкли терпеть холод в квартирах) .
А определённая категория граждан живет по принципу - чем народу хуже , тем скорее будет Майдан.
а о самом народе( что во многоквартирных домах очень холодно и люди включают электрические обогреватели « привет Ахметову') политикам думать некогда .
В Словакии отопление работает с сентября и жители сами решают - включать в квартире батареи или нет . Я, к примеру , включаю батареи только на ночь , бо днём в Братиславе ещё тепло,
раз в год делают перерасчёт и возвращают лишние деньги
Средняя зарплата в Братиславе вроде 1500 евро.
Смотря на цену газ явно украинской добычи
Нет нигде никакого контроля
Зачем нам такая толпа чиновников
Бабушку 70лет - за продажу на улице своих яблок возле
Своего двора штрафуют на--- 11 тыс грн
Супермаркет за продажу-- явной просрочки 1700грн
Производителя за обман покупателя--в составе продукции
грозят пальчиком ну ну так нельзя /а это сверприбыли/
ЧЕРТА С ДВА !!! Лоббируют законы, чтобы народ п в украинской добычи полезных ископаемых порядок не навёл
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НАФТОГАЗ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗ ??????
бюджетные организации ( оплачиваемые народными налогами ) не имеют права тратить гроши через дорогих поставщикрв газа - ЭТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Но сначала думать а потом делать никто не отменял
дрова своим бабушкам.
https://podari-drova.ru/
Добытая за 50км. И 2000км плюс в другом государстве
А мы что наш газ качаем в Ротердам а потом обратно
Цена должна быть --цена добычи плюс. расходы и прибыль
Но не500% а фиксированная анти монопольным комитетом
И убрать /рынок прокладок/
2) https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Газ в Украине должен составлять порядка 2,5 гривны за кубометр .