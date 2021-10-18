"Нафтогаз" гарантирует каждой бюджетной организации газ по цене 13,7 грн, - Витренко

Газ для больниц и школ по 30-40-50 грн/кубометр поставляет не "Нафтогаз", а другие компании.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тимошенко. Себестоимость собственной добычи. Она еще раз повторяла ложь, которая прозвучала от некомпетентного и оскорбленного менеджера "Нафтогаза", которого уволили за прогул, якобы себестоимость собственной добычи составляет одну гривню за кубометр. Тимошенко таким образом манипулировала украинцами, которые хотят верить любым аргументам, почему газ должен быть дешевле. У Тимошенко странная логика - частные компании нельзя заставлять продавать газ по себестоимости, поскольку они инвестировали в добычу, а государственную - можно", - заявил он.

"Цена на газ для бюджетных организаций. Тимошенко спекулирует тем, что якобы несмотря на подписанный меморандум, бюджетные организации получают газ по 30-40-50 грн. Однако, она не уточняет, что по таким ценам газ для больниц и школ поставляет не "Нафтогаз", а другие компании. Национальная компания гарантирует каждой из почти 7500 бюджетных организаций газ по цене 13,7 грн (без НДС и транспортировки). Для этого они должны заключить договоры с "Нафтогазом", - акцентировал Витренко.



