Минздрав получает много сообщений о фактах подделки ПЦР-тестов и документов о вакцинации от COVID-19, - главный санврач Кузин

Министерство здравоохранения получает много сообщений о фактах подделки результатов ПЦР-тестов и документов о статусе вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы получаем много сообщений о фактах подделки как ПЦР-тестов, так и других документов о вакцинации от COVID-19, в том числе и сертификатов", - сообщил он.

Он отметил, что Минздрав передает эту информацию в Нацполицию, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.

"Сейчас ведется некоторое количество уголовных производств по медработникам или медучреждениям, которые содействовали этому, а также против физлиц, которые подделывали такие документы и выдавали их", - сказал он.

Кузин напомнил, что правительство инициировало внесение изменений в Уголовный кодекс для усиления ответственности за подделку таких документов и внесение неправдивых данных в электронную систему здравоохранения.

"Надеемся, что усиление ответственности будет содействовать уменьшению количества поддельных документов", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.