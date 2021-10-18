РУС
Минздрав получает много сообщений о фактах подделки ПЦР-тестов и документов о вакцинации от COVID-19, - главный санврач Кузин

Министерство здравоохранения получает много сообщений о фактах подделки результатов ПЦР-тестов и документов о статусе вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы получаем много сообщений о фактах подделки как ПЦР-тестов, так и других документов о вакцинации от COVID-19, в том числе и сертификатов", - сообщил он.

Он отметил, что Минздрав передает эту информацию в Нацполицию, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.

"Сейчас ведется некоторое количество уголовных производств по медработникам или медучреждениям, которые содействовали этому, а также против физлиц, которые подделывали такие документы и выдавали их", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин продавал поддельные COVID-сертификаты по 250 евро, ему помогали врач и медсестра, - полиция

Кузин напомнил, что правительство инициировало внесение изменений в Уголовный кодекс для усиления ответственности за подделку таких документов и внесение неправдивых данных в электронную систему здравоохранения.

"Надеемся, что усиление ответственности будет содействовать уменьшению количества поддельных документов", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

18.10.2021 13:56 Ответить
А вы думали у вас все пройдет по чесноку?? Тут таких хитро ****... х пол страны оказалось!!! То они маску носить не будут, то вакцинироваться боятся как дети малые, ей богу!!! И врачи оказались не чем не лучше ментов продажных, денушку взяли - ТОКА ВЫ ЖЕ НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ, А ТО НАС НАРУГАЮТ!!! Так они и жили, теперь кто бы мне не сказал - а я привитый, 50% что брешит!!!
18.10.2021 14:04 Ответить
згоден. і при цьому наказувати потрібно не тільки тих, хто продає підробки, але і тих, хто купує
18.10.2021 14:19 Ответить
Еще и премировать того, кто сдаст.
18.10.2021 14:24 Ответить
Согласен. Сейчас никому верить нельзя... Мне можно.
18.10.2021 14:22 Ответить
блогeри розказують про один випадок з куплeним сeртифiкатом: мужик купив сeртифiкат з внeсeням у систeму. чeрeз мiсяць захворiв так що єлi видряпався. тeпeр хочe вакцинуватися. а йому кажуть ти вжe вакцинований. вiн подав до суду на ануляцiю чи визнання вакцинацi нeдiйсною.
18.10.2021 17:00 Ответить
 
 