РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8940 посетителей онлайн
Новости
1 212 21

Стефанчук о реакции Зеленского на его назначение спикером ВР: Просто пожал мне руку и сказал: "Поздравляю".

Стефанчук о реакции Зеленского на его назначение спикером ВР: Просто пожал мне руку и сказал:

Президент Владимир Зеленский особо не поздравлял спикера Руслана Стефанчука с назначением на должность.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, председатель ВР сказал на брифинге в понедельник.

"Мы просто встретились на рабочем традиционном совещании, на котором обсуждается проект повестки дня на следующую неделю. Он просто пожал мне руку, сказал: "Поздравляю". Все", - отметил спикер.

Отвечая на вопрос журналистов, устанавливал ли ему Зеленский "красные линии", за которые спикер не должен переходить, Стефанчук подчеркнул: "Я - уже достаточно опытный человек в возрасте, чтобы четко осознавать, что единственной "красной линией", которая может быть для каждого гражданина Украины, являются требования украинского законодательства".

Читайте также: Рада назначила Стефанчука спикером парламента. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) назначение (2208) спикер (572) Стефанчук Руслан (677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
познакомился с сокамерником за узурпацию власти
показать весь комментарий
18.10.2021 14:12 Ответить
+4
показать весь комментарий
18.10.2021 14:12 Ответить
+3
И стер холодный пот со лба - "Прокатило". Сидеть будете рядышком.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На коленки не взял покачать ? ))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:10 Ответить
- Вы не в церкви, вас не обманут, - весело сказал великий комбинатор. - Будет и задаток. С течением времени.(с)
показать весь комментарий
18.10.2021 14:12 Ответить
И стер холодный пот со лба - "Прокатило". Сидеть будете рядышком.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:10 Ответить
познакомился с сокамерником за узурпацию власти
показать весь комментарий
18.10.2021 14:12 Ответить
Таки да.
"Я - уже достаточно опытный человек в возрасте, чтобы четко осознавать, что единственной "красной линией", которая может быть для каждого гражданина Украины, являются требования украинского законодательства". Источник:

И сразу нарушил регламент и конституцию, и признал, что будет нарушать и дальше.
"Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени", - сказал Стефанчук.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:17 Ответить
Ничего другого на ум не пришло, ведь даже по-дебильному написанного текста от шифера рядом не было. Вот и пришлось изворачиваться и проявлять недюжинные интеллектуальные способности, чтобы выйти из ситуации.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:12 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 14:12 Ответить
да, харя просто капец....
показать весь комментарий
18.10.2021 14:26 Ответить
просто пожал руку и сказал: ну и морда у тебя, Стефанчук, как у Весельчака-У, ты случайно в мультиках не снимался??
показать весь комментарий
18.10.2021 14:13 Ответить
10 ХВИЛИН ТОМУ! Друзі Зеленського фінансують тероризм!? (Геращенко)
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
показать весь комментарий
18.10.2021 14:15 Ответить
И не забывай отвечать на звонки из ОП,боров.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:18 Ответить
Наче Вава і не знав. Портфелі поділили ще в Трускавці.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:19 Ответить
а шо он должен был подпрыгнуть и поцеловать в лоб? )))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:22 Ответить
Это ж каким надо быть гибким,что бы подпрыгнуть и поцеловать в лоб целующего тебя в жопу.
Не,даже зеленая крыса так не сможет.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
ой... они андоны так могут извиваться - шо ничему не удивляюсь )))
представить это сложно ))) но их гибкости любая гадюка позавидует )))
показать весь комментарий
18.10.2021 15:02 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 14:22 Ответить
Поздравляю тебя Шарик, ты ...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:25 Ответить
Що тут ще казати ...."- Господин назначил тебя любимой женой!"....
показать весь комментарий
18.10.2021 14:31 Ответить
Хіба господар поздоровляє хряка,якого він сам вигодував і виростив?..
показать весь комментарий
18.10.2021 16:51 Ответить
 
 