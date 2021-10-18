Стефанчук о реакции Зеленского на его назначение спикером ВР: Просто пожал мне руку и сказал: "Поздравляю".

Президент Владимир Зеленский особо не поздравлял спикера Руслана Стефанчука с назначением на должность.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, председатель ВР сказал на брифинге в понедельник.

"Мы просто встретились на рабочем традиционном совещании, на котором обсуждается проект повестки дня на следующую неделю. Он просто пожал мне руку, сказал: "Поздравляю". Все", - отметил спикер.

Отвечая на вопрос журналистов, устанавливал ли ему Зеленский "красные линии", за которые спикер не должен переходить, Стефанчук подчеркнул: "Я - уже достаточно опытный человек в возрасте, чтобы четко осознавать, что единственной "красной линией", которая может быть для каждого гражданина Украины, являются требования украинского законодательства".

