Стефанчук о реакции Зеленского на его назначение спикером ВР: Просто пожал мне руку и сказал: "Поздравляю".
Президент Владимир Зеленский особо не поздравлял спикера Руслана Стефанчука с назначением на должность.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, председатель ВР сказал на брифинге в понедельник.
"Мы просто встретились на рабочем традиционном совещании, на котором обсуждается проект повестки дня на следующую неделю. Он просто пожал мне руку, сказал: "Поздравляю". Все", - отметил спикер.
Отвечая на вопрос журналистов, устанавливал ли ему Зеленский "красные линии", за которые спикер не должен переходить, Стефанчук подчеркнул: "Я - уже достаточно опытный человек в возрасте, чтобы четко осознавать, что единственной "красной линией", которая может быть для каждого гражданина Украины, являются требования украинского законодательства".
И сразу нарушил регламент и конституцию, и признал, что будет нарушать и дальше.
"Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени", - сказал Стефанчук.
Не,даже зеленая крыса так не сможет.
представить это сложно ))) но их гибкости любая гадюка позавидует )))