Обещания об использовании спецпроцедуры только раз для "антиколомойского" закона – фейк: "договорняки" не могут противоречить законодательству, - Стефанчук

Обещания об использовании спецпроцедуры только раз для

Обещания о том, что спецпроцедура в парламенте будет использоваться один раз, являются фейком.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

"У нас есть решения, которые принимаются Верховной Радой. Давайте исходить из того, что это - постулат, аксиома. Поэтому любые "договорняки", договорённости не могут противоречить процедурам, предусмотренным законодательством. Если процедура предусмотрена в регламенте Верховной Рады, то, наверное, все другие договорённости не имеют такого значения", - подчеркнул спикер.

По словам Стефанчука, были проведены предварительные переговоры по спецпроцедуре, "но они были немного искажены".

"Было обещание, что спецпроцедура используется в этот раз, а после этого каждая фракция, которая против неё, должна в течении месяца внести свои предложения по ее усовершенствованию. Прошёл год. Вспомните, сколько предложений по усовершенствованию этой процедуры поступило в парламент? Вы можете посмотреть на сайте ВР. Аж одна, которая является проектом закона от фракции "Слуга народа". Но пока эта процедура существует в той редакции, в которой она есть, пока не отменена Конституционным Судом, она считается действующей", - отметил он.

Ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" собрала подписи для применения спецпроцедуры к налоговому законопроекту №5600: он же отметил, что эту процедуру принимали для единоразового применения к "антиколомойскому закону".

ВР (29396) регламент (227) Стефанчук Руслан (677)
+7
Стефанчук , помни , что бежать будет некуда !!
Потому не беспредельничай в Раде !
18.10.2021 14:23 Ответить
+4
Кожен селянин якщо користується більше ніж 0,5 га землі , з всієї землі понад 0,5 га повинен платити 19,5 % податку. НЕхіло? А от податок на девіденди в Україні ЦІЛИХ 5%. Справедливо?
18.10.2021 14:41 Ответить
+3
Який законник. Аж страшно.
18.10.2021 14:24 Ответить
Як такі закони приймати, то краще взагалі нічого не приймати. Платити зряплату і тримати вдома на психіатричному карантині.
18.10.2021 14:23 Ответить
Вот у меня вопрос ко всем критикующим: а сам проект закона читали? Что конкретно не нравится? А то куча стонущих, но среди них ни одного, кто бы ознакомился с текстом, не встречал.
18.10.2021 14:27 Ответить
Кожен селянин якщо користується більше ніж 0,5 га землі , з всієї землі понад 0,5 га повинен платити 19,5 % податку. НЕхіло? А от податок на девіденди в Україні ЦІЛИХ 5%. Справедливо?
18.10.2021 14:41 Ответить
Выдержку приведи из законопроекта. Я такого не нахожу.
18.10.2021 15:08 Ответить
Стефанчук , помни , что бежать будет некуда !!
Потому не беспредельничай в Раде !
18.10.2021 14:23 Ответить
Який законник. Аж страшно.
18.10.2021 14:24 Ответить
Кто кому что пожал?
18.10.2021 14:32 Ответить
Дядя Руслан, у тебя мозг жиром заплыл совсем? Память отшибает? Или вот это уже не актуально -
18.10.2021 14:37 Ответить
Стефанчуку тоже кушать хочется.
18.10.2021 15:19 Ответить
 
 