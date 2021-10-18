Обещания об использовании спецпроцедуры только раз для "антиколомойского" закона – фейк: "договорняки" не могут противоречить законодательству, - Стефанчук

Обещания о том, что спецпроцедура в парламенте будет использоваться один раз, являются фейком.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

"У нас есть решения, которые принимаются Верховной Радой. Давайте исходить из того, что это - постулат, аксиома. Поэтому любые "договорняки", договорённости не могут противоречить процедурам, предусмотренным законодательством. Если процедура предусмотрена в регламенте Верховной Рады, то, наверное, все другие договорённости не имеют такого значения", - подчеркнул спикер.

По словам Стефанчука, были проведены предварительные переговоры по спецпроцедуре, "но они были немного искажены".

"Было обещание, что спецпроцедура используется в этот раз, а после этого каждая фракция, которая против неё, должна в течении месяца внести свои предложения по ее усовершенствованию. Прошёл год. Вспомните, сколько предложений по усовершенствованию этой процедуры поступило в парламент? Вы можете посмотреть на сайте ВР. Аж одна, которая является проектом закона от фракции "Слуга народа". Но пока эта процедура существует в той редакции, в которой она есть, пока не отменена Конституционным Судом, она считается действующей", - отметил он.

Ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" собрала подписи для применения спецпроцедуры к налоговому законопроекту №5600: он же отметил, что эту процедуру принимали для единоразового применения к "антиколомойскому закону".