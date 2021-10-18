РУС
1 364 9

Глава Пентагона Остин 19 октября отправится в Киев, - посольство

Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин отправится в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Находясь в Киеве, Остин посетит Министерство обороны Украины, где выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

После встречи Остин и министр Таран выступят с заявлениями и ответят на несколько вопросов.

Затем министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в сфере безопасности.

Это пркрасно. Пусть на постоянной основе у них будет штаб-квартира.
18.10.2021 14:26 Ответить
В основном будут обсуждать чем еще фыздыть рашистских оккупантов ,хрюсский...
18.10.2021 14:59 Ответить
18.10.2021 14:26 Ответить
Вивідає всі наші секрети.
18.10.2021 14:33 Ответить
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зустрітися з Петром Порошенком, як як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування .
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
18.10.2021 14:37 Ответить
18.10.2021 16:32 Ответить
 
 