Глава Пентагона Остин 19 октября отправится в Киев, - посольство

Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин отправится в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Находясь в Киеве, Остин посетит Министерство обороны Украины, где выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

После встречи Остин и министр Таран выступят с заявлениями и ответят на несколько вопросов.

Затем министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в сфере безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время визита в Украину глава Пентагона Остин встретится с Зеленским и Тараном