Детей в оккупированном Крыму с младших классов учат обращаться с тяжелым вооружением, - прокурор АРК Поночовный

Оккупационные "власти" в Крыму активно ведут пропаганду среди детей и учат их обращаться с оружием уже в младших классах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

"Воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном. Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием - и не только стрелковым, но и со взрывными устройствами и разного рода тяжелым вооружением", - сказал прокурор.

Он сообщил, что в связи с этим кейсом украинская прокуратура Крыма объявила о подозрении двум лицам - руководителям объединения "Юнармия", которое является общественным подразделением министерства обороны России и отвечает за милитаризованное воспитание детей в оккупированном Крыму.

дети (6690) Крым (26455) оккупация (10267) Поночовный Игорь (19)
+3
наших бы тоже не мешало подучить на всякий случай... а то будут как клован бегать от военкомата
показать весь комментарий
18.10.2021 14:31
+2
Ипанутым нет покоя…
показать весь комментарий
18.10.2021 14:32
+2
Ага и по Лондонам жить-учиться , а в Украину только по праздникам приезжать , в вышиванках с папами постоять-попиариться
показать весь комментарий
18.10.2021 14:45
наших бы тоже не мешало подучить на всякий случай... а то будут как клован бегать от военкомата
показать весь комментарий
18.10.2021 14:31
Ага и по Лондонам жить-учиться , а в Украину только по праздникам приезжать , в вышиванках с папами постоять-попиариться
показать весь комментарий
18.10.2021 14:45
Тех, кто сдает территории - насилуют как хотят...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:31
Те кто сдал территории без единого выстрела свалили из Крыма при первом шухере.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:47
Ипанутым нет покоя…
показать весь комментарий
18.10.2021 14:32
Детей в оккупированном Крыму с младших классов учат обращаться с тяжелым вооружением, многие предпочитают носить головной убор в форме "башни танка"
показать весь комментарий
18.10.2021 14:33
Во щастя привалило кримнашам. Воюватимуть в різних сиріях.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:37
Свежее удобрение и местным собакам радость.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:36
Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием - и не только стрелковым, но и со взрывными устройствами и разного рода тяжелым вооружением", - сказал прокурор.
Зачем нам прокурор, который считает, что "отдать жизнь за родину" это пропагандистское воспитание? Гнать его в шею.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:44
Х'ясе...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:46
- Хоть камни с неба!
- Какие камни? Вам сразу В "РАЙ"!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:57
Здравствуйте, дети.
Тема нашего практического занятия - устройство гранаты Ф-1.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:35
Все вірно. А то бач розпустилися. Приходить до школи з Сайгою і не годен жодного разу влучити. Два постріли в "молоко".
показать весь комментарий
18.10.2021 15:41
буде ще одна повість https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8 «Сволочи» .
показать весь комментарий
18.10.2021 16:00
Типичный талибан.А потом эти дети,захватывают Афганистан,щоб покататься на атракционах,покушать мороженое,пострелять в толпу и нарядить кран трупами как ёлку на Рождество
показать весь комментарий
18.10.2021 16:50
тугосери путлерюргенда
показать весь комментарий
18.10.2021 17:50
показать весь комментарий
18.10.2021 18:03
 
 