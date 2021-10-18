Детей в оккупированном Крыму с младших классов учат обращаться с тяжелым вооружением, - прокурор АРК Поночовный

Оккупационные "власти" в Крыму активно ведут пропаганду среди детей и учат их обращаться с оружием уже в младших классах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

"Воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном. Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием - и не только стрелковым, но и со взрывными устройствами и разного рода тяжелым вооружением", - сказал прокурор.

Он сообщил, что в связи с этим кейсом украинская прокуратура Крыма объявила о подозрении двум лицам - руководителям объединения "Юнармия", которое является общественным подразделением министерства обороны России и отвечает за милитаризованное воспитание детей в оккупированном Крыму.

