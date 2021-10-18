Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения темпов вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, в ходе селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Минздрава Виктору Ляшко безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.
"Понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую возможность", - отметил Зеленский.
Глава государства также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.
На второй год вакцинации, они додумались, что людям удобнее вакцинироваться в НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!