Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения темпов вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, в ходе селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Минздрава Виктору Ляшко безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

"Понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую возможность", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.

+6
18.10.2021 14:36 Ответить
+5
Проснулся или вышел с клинча. Пункты вакцинации и так работают в выходные и уже давно. Я лично прививался именно в выходные.
18.10.2021 14:40 Ответить
+2
Неужели тупой зеленый цахес решил выйти из двухлетней спячки? НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ принят ещё в апреле. Он не выполнялся ни в один месяц. Выполнение в разные месяцы от 5 до 40% - не более, а оманский осёл вдруг решил что-то ускорить? Не поздновато? Сделано всего 14млн. прививок. По НАЦПЛАНУ к 31.12.21 должно быть сделано почти 48млн. Отставание 34млн. (!!!). Нынешними неспешными темпами (по 3-3,5млн./мес. вместо 8,5млн. по плану) они выполнят его как раз к 31.12.22, т.е., НА ГОД ПОЗЖЕ! Хотя, подумаешь, зеленым к такому не привыкать. Главное - жить без напряга. ПОГОЛОВНЫЙ ПОФИГИЗМ - их личная философия, которую они навязывают всей стране...
18.10.2021 14:51 Ответить
18.10.2021 14:36 Ответить
18.10.2021 14:43 Ответить
А в шабат?
18.10.2021 14:37 Ответить
Проснулся или вышел с клинча. Пункты вакцинации и так работают в выходные и уже давно. Я лично прививался именно в выходные.
18.10.2021 14:40 Ответить
Мы тоже - именно в воскресенье в МВЦ...
18.10.2021 14:57 Ответить
А шо щас колят? Можно выбирать?
18.10.2021 14:41 Ответить
Пфайзер, Астра Зенека и Коронавак
18.10.2021 14:42 Ответить
Літять уткі.... то не пісня, а бійка зелених у лікарні.
18.10.2021 14:42 Ответить
Неужели тупой зеленый цахес решил выйти из двухлетней спячки? НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ принят ещё в апреле. Он не выполнялся ни в один месяц. Выполнение в разные месяцы от 5 до 40% - не более, а оманский осёл вдруг решил что-то ускорить? Не поздновато? Сделано всего 14млн. прививок. По НАЦПЛАНУ к 31.12.21 должно быть сделано почти 48млн. Отставание 34млн. (!!!). Нынешними неспешными темпами (по 3-3,5млн./мес. вместо 8,5млн. по плану) они выполнят его как раз к 31.12.22, т.е., НА ГОД ПОЗЖЕ! Хотя, подумаешь, зеленым к такому не привыкать. Главное - жить без напряга. ПОГОЛОВНЫЙ ПОФИГИЗМ - их личная философия, которую они навязывают всей стране...
18.10.2021 14:51 Ответить
С УМА СОЙТИ!
На второй год вакцинации, они додумались, что людям удобнее вакцинироваться в НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
18.10.2021 14:53 Ответить
Вакцинация след. года не будет прибавляться к нынешним цифрам. Это как прививки от гриппа - следующий сезон - новые штаммы, новый отсчёт привитых с нуля... Важна было успеть вакцинировать именно 70% взрослых до конца этого года. Именно эта цифра и была в НАЦПЛАНЕ ВАКЦИНАЦИИ, принятом РНБО и подписанном лично зеленым карликом. Ну да мало ли чего онО там обещалО и подписывалО... Тысячи, миллионы и миллиарды... Зарплаты, мосты, тесты, вакцины, деревья и т.д.... Кто-то ещё воспринимает этот квартальный балаган всерьёз???
18.10.2021 14:56 Ответить
Зеленые заняты только тем, как облегчить себе работу. Сначала зеля обещает, что "вакцинация в Украине не будет отставать от других стран", но, при этом, нормальные страны планируют полн. вакцинировать по 70% населения к 31.08.21, а зеленые берут 70% только от взрослых и срок сдвигают до 31.12.21. Дальше начинается самое страшное. Даже этот уменьшенный план не выполняется АБСОЛЮТНО, но степанову это прощают 3 месяца, а ЛЯШКУ - вот уже пять месяцев. Отставание многократное, но они делают вид, что в целом всё неплохо. Тактика одинакова на всех направлениях: "ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!" Это предсказывали ещё до выборов, но тогда никто не знал о будущей пандемии и что последствия зеленой тупости будут выражаться не потерянных млрд.грн., а в потерянных десятках тысяч жизней...
18.10.2021 15:05 Ответить
а вот если бы не поручил ...)))
18.10.2021 15:50 Ответить
 
 