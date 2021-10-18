Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения темпов вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, в ходе селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Минздрава Виктору Ляшко безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

"Понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую возможность", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19: Обнародуют уже на этой неделе