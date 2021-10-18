Украинские ученые обнаружили вещества, которые могут предотвращать воспаление легких при COVID-19

Украинские ученые обнаружили вещества, которые могут предотвращать острое воспаление легких при COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в Facebook.

Так, ученые из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины сейчас проводят исследования совместно с Институтом физиологии им. Богомольца НАН Украины нашли вещества, которые могут влиять на патогенетические цепи коронавирусной болезни и предотвратить острое воспаление легких.

"Исследования еще продолжаются, но предыдущие их результаты дают основания полагать, что подобранные соединения являются перспективными для создания в дальнейшем медицинских препаратов, которые будут спасать от опасного последствия коронавирусной болезни - острого респираторного дистресс синдрома", - говоритсяв сообщении.

Указывается, что ученые поставили цель подобрать вещества, которые, воздействуя на соответствующий фермент клеток крови - гранулоцитов (нейтрофилов), будут блокировать развитие воспалительного процесса.

Упомянутый фермент называется протеинкиназа С бета, он является ключевым для "деятельности" нейтрофильных внеклеточных ловушек. Такие ловушки способны улавливать и задерживать "чужаков" - микробов. Когда в наш организм попадает инфекция - вирусы или бактерии, - гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки, собственно, - это сети, "сплетенные" с ДНК погибших клеток крови.

Однако под действием вируса SARS-CoV-2 гранулоциты подвержены, образно говоря, "массовому самоубийству"; другими словами - нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что они приводят, наоборот, к его саморазрушению.

"В течение почти полутора лет исследований ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек. Ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ выполнили компьютерное моделирование для предсказания соединений с нужной биологической активностью, а затем синтезировали спрогнозированные соединения.

От их тестирование на изолированных лейкоцитах ученые перешли к серии экспериментов in vivo. Эту работу проводят коллеги из отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца.

По мнению команды ученых, подобранные соединения имеют очень хорошие перспективы в предупреждении нейтрофило-зависимых повреждений при остром воспалении легких у пациентов с ковидом", - говорится в сообщении.