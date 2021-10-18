РУС
9 209 26

Украинские ученые обнаружили вещества, которые могут предотвращать воспаление легких при COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в Facebook.

Так, ученые из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины сейчас проводят исследования совместно с Институтом физиологии им. Богомольца НАН Украины нашли вещества, которые могут влиять на патогенетические цепи коронавирусной болезни и предотвратить острое воспаление легких.

"Исследования еще продолжаются, но предыдущие их результаты дают основания полагать, что подобранные соединения являются перспективными для создания в дальнейшем медицинских препаратов, которые будут спасать от опасного последствия коронавирусной болезни - острого респираторного дистресс синдрома", - говоритсяв сообщении.

Указывается, что ученые поставили цель подобрать вещества, которые, воздействуя на соответствующий фермент клеток крови - гранулоцитов (нейтрофилов), будут блокировать развитие воспалительного процесса.

Упомянутый фермент называется протеинкиназа С бета, он является ключевым для "деятельности" нейтрофильных внеклеточных ловушек. Такие ловушки способны улавливать и задерживать "чужаков" - микробов. Когда в наш организм попадает инфекция - вирусы или бактерии, - гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки, собственно, - это сети, "сплетенные" с ДНК погибших клеток крови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца недели инновационные лекарства от коронавируса доставят во все области Украины, - Минздрав

Однако под действием вируса SARS-CoV-2 гранулоциты подвержены, образно говоря, "массовому самоубийству"; другими словами - нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что они приводят, наоборот, к его саморазрушению.

"В течение почти полутора лет исследований ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек. Ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ выполнили компьютерное моделирование для предсказания соединений с нужной биологической активностью, а затем синтезировали спрогнозированные соединения.

От их тестирование на изолированных лейкоцитах ученые перешли к серии экспериментов in vivo. Эту работу проводят коллеги из отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца.

По мнению команды ученых, подобранные соединения имеют очень хорошие перспективы в предупреждении нейтрофило-зависимых повреждений при остром воспалении легких у пациентов с ковидом", - говорится в сообщении.

+18
А случайно не под руководством проффессорра Кивы ведутся разработки
показать весь комментарий
18.10.2021 14:38 Ответить
+7
Все может быть, но разработка не против КОВИДа, а против пневмонии в тяжелой форме. Регистрация нового препарата - это таки долгая история.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:56 Ответить
+5
а вакцина - самогончик. Каждый день вакцинируюсь
показать весь комментарий
18.10.2021 14:59 Ответить
Вещества это карашо!

https://lurkmore.to/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 лурк
показать весь комментарий
18.10.2021 14:38 Ответить
я думаю, що вавка сцанич першим випробував єнті вєщєства
показать весь комментарий
18.10.2021 14:43 Ответить
методом занюхивания,или "дунул"
показать весь комментарий
18.10.2021 16:19 Ответить
А случайно не под руководством проффессорра Кивы ведутся разработки
показать весь комментарий
18.10.2021 14:38 Ответить
буба осбысто вклав с офшора 40 лимонов позорных долларов в разробку
показать весь комментарий
18.10.2021 14:51 Ответить
ога... методом биосинтеза в жомовой яме. ))
показать весь комментарий
18.10.2021 16:37 Ответить
СМЕШНО, но денежки бюджетные осваивают на УРА ))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:39 Ответить
євреї про ті вещества говорили ще з початку ковіду - тетрагідроканабінол звуться!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:41 Ответить
Сначала зарегистрируйте и утвердите. Под присмотром Европы. Потом хвастайтесь.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:43 Ответить
нууу... это еще далекая перспектива...пока там все это докажется-задокументируется-проверится-перепроверится... коронавирус что-то похитрее придумает (судя по всему)))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:46 Ответить
Все может быть, но разработка не против КОВИДа, а против пневмонии в тяжелой форме. Регистрация нового препарата - это таки долгая история.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:56 Ответить
в любом случае - действительно путь долог и тернист
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
сало с чесноком - наши антибиотики!)
показать весь комментарий
18.10.2021 14:57 Ответить
а вакцина - самогончик. Каждый день вакцинируюсь
показать весь комментарий
18.10.2021 14:59 Ответить
Придбав вже рік тому самогонний апарат. З того часу можливості по виробництву вакцини - необмежені. Роблю різні модифікації - вакцина на сливі, на вишні, на полуниці, на малині, на дубових кубиках...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:25 Ответить
звідки цукор? із якої такої Куби?))
показать весь комментарий
18.10.2021 16:23 Ответить
Волинський беру, бо такий на гуртовні. Вихід нормальний, 10 кг цукру - 10 літрів чистісінької прозорої вакцини міцністю 45 градусів.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:01 Ответить
Ох і здивували... Та такі речовини знайшли вже давно!
показать весь комментарий
18.10.2021 15:42 Ответить
комплект неполный...где оковыта?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:21 Ответить
Неужели САЛО !!!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:40 Ответить
В комментах НИКТО не отметил, достижения наших ученых.... В реалиях не верят люди уже ничему и никому... к сожалению...
показать весь комментарий
18.10.2021 16:47 Ответить
Насправді, в ІМБіГ НАНУ дійсно є достойні, міжнародно визнані вчені з високими індексами цитування.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:40 Ответить
Так, не вірять, бо нема чому вірити. На цензорі протягом року писали, що українські вчені розробляють і вакцину від ковіда, і ліки від ковіда і ще мільйон класних фішек, але на виході нажаль пшик. Наскільки цей вклад суттєвий може оцінити лише наукове співтовариство, міжнародне, а там про досягнення українських вчених нічого не чутно, хіба що лише про тих, що виїхали і працюють за кордоном.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
Ось ці 'вєщєства': гаряче молоко і перець. Українським вченим терміново премію з бюджети виписати.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:55 Ответить
Не шокируйте антиваксеров новым видом чипирования. Они еще 5G усвоить не могут.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:12 Ответить
 
 