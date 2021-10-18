СНБО должен срочно рассмотреть "вагнергейт" как госизмену и финансирование терроризма через государственный "Укрэксимбанк", - нардеп "ЕС" Геращенко

Совет национальной безопасности и обороны должен немедленно рассмотреть вопрос о государственной измене из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также дело о финансировании терроризма через государственный "Укрэксимбанк".

Об этом в ходе Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"СНБО собой заменила у нас судебные органы, правоохранительные органы. Они ошибочно 108 "воров в законе" вносят в списки, потом выясняют - они "воры в законе" или не "воры в законе". Или они им заплатили, чтобы выйти из этого списка?", - отметиоа Геращенко.

"СНБО должен немедленно собраться по делу государственной измены, потому что сам Зеленский признался, что он сдал спецоперацию украинских спецслужб по "вагнеровцах", - считает Геращенко.

"Также у нас есть государственный банк "Укрэксимбанк", руководитель которого финансировал терроризм, выделили 60 млн долларов в этом году на финансирование террористических структур так называемой "ДНР". Хочу напомнить, что правоохранительные органы пока не возбудили уголовных дел по этому поводу. Они пока Мецгера направили на домашний арест по делу о нападении на журналов. Но никакой реакции от Зеленского относительно его друга, который финансировал терроризм, пока нет", - констатирует Геращенко.

"Наша фракция обратилась в правоохранительные органы с требованием немедленно возбудить уголовные дела именно по факту финансирования терроризма и по факту государственной измены в самых высоких кабинетах", - резюмирует сопредседатель "Европейской Солидарности".