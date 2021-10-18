РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9129 посетителей онлайн
Новости
2 350 93

СНБО должен срочно рассмотреть "вагнергейт" как госизмену и финансирование терроризма через государственный "Укрэксимбанк", - нардеп "ЕС" Геращенко

СНБО должен срочно рассмотреть

Совет национальной безопасности и обороны должен немедленно рассмотреть вопрос о государственной измене из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также дело о финансировании терроризма через государственный "Укрэксимбанк".

Об этом в ходе Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"СНБО собой заменила у нас судебные органы, правоохранительные органы. Они ошибочно 108 "воров в законе" вносят в списки, потом выясняют - они "воры в законе" или не "воры в законе". Или они им заплатили, чтобы выйти из этого списка?", - отметиоа Геращенко.

"СНБО должен немедленно собраться по делу государственной измены, потому что сам Зеленский признался, что он сдал спецоперацию украинских спецслужб по "вагнеровцах", - считает Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты на встрече с Венедиктовой потребовали расследовать "вагнергейт", финансовые аферы Зеленского и фальсификацию законов в парламенте, - Герасимов

"Также у нас есть государственный банк "Укрэксимбанк", руководитель которого финансировал терроризм, выделили 60 млн долларов в этом году на финансирование террористических структур так называемой "ДНР". Хочу напомнить, что правоохранительные органы пока не возбудили уголовных дел по этому поводу. Они пока Мецгера направили на домашний арест по делу о нападении на журналов. Но никакой реакции от Зеленского относительно его друга, который финансировал терроризм, пока нет", - констатирует Геращенко.

"Наша фракция обратилась в правоохранительные органы с требованием немедленно возбудить уголовные дела именно по факту финансирования терроризма и по факту государственной измены в самых высоких кабинетах", - резюмирует сопредседатель "Европейской Солидарности".

Автор: 

Геращенко Ирина (1634) СНБО (4462) Укрэксимбанк (123) ЧВК Вагнер (1338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
18.10.2021 14:45 Ответить
+11
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
+8
Зебобіки дружно почали , безпідставно , заинувачувати опозицію і
змхищати свого пришелепкуватого наркомана і злодія в законі !

Ну і як , хоть платять нормально , зеботи зашорені ?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.10.2021 14:45 Ответить
Неужели со всей партии ес не нашлось хотя бы одного без компромата ? )) - Шо опять фото с новинским выставлять ? )) ШО...ОПЯТЬ ? ))))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:46 Ответить
Хотя сам вопрос правильный и я его поддерживаю полностью. Но ! Пусть честные обвиняют. Это их право.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:47 Ответить
а ты сам настолько честный чтобы это строчить здесь...?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:54 Ответить
в чому компромат, коли її вітають з днем народження?
У вас, у чистопородних 73/%зебілів викривлене поняття порядності.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:56 Ответить
дебіл, чікатіло в тюрмі сидить; а цього зажопа, як би того ти не хотів, але 13% вибрали нардепом. Врешті, з твоїх податків йому з/п виплачується.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:01 Ответить
И с Чикатилой так же - 13% купили бы тебе такси в тюрьму и договорились о встрече с ним. И в торжественной обстановки все свешилось ))
показать весь комментарий
18.10.2021 15:03 Ответить
до чого ж глинистий кокс в подлякової шобли: про таксі до тюрми для цитат приготували...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:10 Ответить
На самом деле это было все для смеха сказано. Чтобы ты в объемно пространственной композиции все прочувствовал ))
показать весь комментарий
18.10.2021 15:23 Ответить
СМЕШНО!
Геращенко надеется, что Зеленский САМ СЕБЯ ПОСАДИТ?
Зеленский же говорил: "Я же не ЛОХ?"
показать весь комментарий
18.10.2021 14:47 Ответить
Он лошара занюхана !
показать весь комментарий
18.10.2021 14:53 Ответить
Если он - лошара.
То тогда, кто те 18 миллионов, что за него голосовали?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:55 Ответить
ну, не 18 мільонів, стільки баранів в Україні попросту нема...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:57 Ответить
так, їх близько 25%
показать весь комментарий
18.10.2021 15:01 Ответить
та хто вас вже рахує....
показать весь комментарий
18.10.2021 15:05 Ответить
рахуй не рахуй...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:10 Ответить
ти вже отримав
показать весь комментарий
18.10.2021 15:25 Ответить
Вот когда будете Геращенко у власти, тогда вам РНБО и будет должен, а пока пролетели на выборах, как фанера над Парижем, "работайте" над документами на галёрке политической жизни. По судебной и правоохранительной системам к вам очень много вопросов, поэтому кто бы кукарекал
показать весь комментарий
18.10.2021 14:49 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
Які могили? Целлофановий мішок в кращому випадку і ніяких надписів. Вони зробили себе разом.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:02 Ответить
на впізнаю з одного рядка... а який логін в тебе був до деактивації?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:59 Ответить
Для відправки козлорилого в спам не обовязково знати його нік
показать весь комментарий
18.10.2021 16:05 Ответить
На какую пенсию?

А продолжение сериала в реале "Слуга урода" из суда, а потом из тюрьмы???
показать весь комментарий
18.10.2021 15:06 Ответить
Зебобіки дружно почали , безпідставно , заинувачувати опозицію і
змхищати свого пришелепкуватого наркомана і злодія в законі !

Ну і як , хоть платять нормально , зеботи зашорені ?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:52 Ответить
"терміново розглянути вагнергейт" - це буде першим питанням РНБО - але іншого складу, починаючи з його голови.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:53 Ответить
"При таких свиньях… как-то и сам становишься… А я и в цари записаться могу! Да! А кто тут… Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!"
показать весь комментарий
18.10.2021 16:25 Ответить
Ірина Геращенко, Тетяна Чорновіл, Льосік Гончаренко, Парубій...
Петро Олексійович навмисне оточує себе людьми з низьким інтелектом, щоб на їх фоні виглядати як орел
показать весь комментарий
18.10.2021 15:00 Ответить
це ти спеціально чи не навизначніших активістів Майдану (включно з його керівником, комендантом містечка) набрехав як осіб з низьким інтелектом?
показать весь комментарий
18.10.2021 15:05 Ответить
я був на Майдані
спочатку в другій Івано-Франківській сотні, потім у восьмій, київської сотні не було
спілкувався з Парубієм немало
ти ні разу
так, у нього низький інтелект
показать весь комментарий
18.10.2021 15:13 Ответить
3,14стец, який в тебе інтелект...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:20 Ответить
Патамушо фопы... 6 процентов...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:09 Ответить
це його шавки, не більше
показать весь комментарий
18.10.2021 16:10 Ответить
И при этом ты топишь за зеленского, который не может построить сколько ни будь логически связное предложение, в отличие от всех перечисленных тобой людей, хотя проработал конферансье лет 20 своей жизни. что абсолютно точно говорит даже не о его низком уровне интеллекта, а скорее, об его отсутствии. Чмо ты лицемерное
показать весь комментарий
18.10.2021 16:33 Ответить
Ну собирутся, ну рассмотрят... и решат, что ******* не виноват.

Лучше каждый день документируйте все проколы и думайте, как создать короткие информролики о преступлениях ******* для использования в период избирательной кампании. Их должно быть много и лучше в сравнении с деятельностью Порошенко, чтоб дошло до последнего упоротого безмозглого зедебила.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:04 Ответить
"и лучше в сравнении с деятельностью Порошенко" - так вот тут и загвоздка)))))
показать весь комментарий
18.10.2021 16:27 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 15:11 Ответить
Не напружуйтесь так, жалюгідні. Вороття баризі вже не буде. А клоуна, як і баригу з часом очікує те що і саакашвілі.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:28 Ответить
Кримінальна справа буде рівно через два з половиною роки, як Володю Косоворотку підуть і тоді доблєсні СБУ і прокуратура, і поліція, і ДБР, і НАБУ і навіть РНБО одночасно побачать тяжкий злочин в діях Найвєлічайшого і один поперед одного будуть проводити вилучення документів, експертизи і затримання зеленої маси (не силосу).
показать весь комментарий
18.10.2021 15:41 Ответить
Лохматять бабушку, лохматять, а зрада ніяк не получається )
показать весь комментарий
18.10.2021 16:12 Ответить
Дотепна ця Іра Геращенко. Розгляньте, каже , на РНБО питання які хоче ЄС і саме так, як хоче ЄС...
Більш тупішої аргументації важко вигадати. Зробіть за нас те що хочеться нам, і саме так, як ми вважаємо за потрібне...
Мало того, у ЄС вже конкретно звинувачують у фінансуванні тероризму, як доконаному факті, без усіляких доказів і рішень суду...
Коли вже цих "діячів", хтось прихопить за язика і вклеїть реальну кримінальну справу, аби менш патякали і були більш відповідальні за своє базікання.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:14 Ответить
вони тупо виконують доручення свого імператора
показать весь комментарий
18.10.2021 16:29 Ответить
Серьезно?) Так бубочка не признавался в ГОСИЗМЕНЕ в прямом эфире?)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:19 Ответить
Петя так і каже?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:24 Ответить
Я задал конкретный вопрос) Я конечно понимаю, что у вас работа такая, но только это никак не спасет вашего клоуна от тюрьмы)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:33 Ответить
Та не хвилюйся так. Все буде саме так, як ти кажеш. )
показать весь комментарий
18.10.2021 17:39 Ответить
Не звертайте уваги на цього "такатребу" - воно навмисне викликає емоційні відповіді на свої вкиди, щоб потім сказати, що у вас немає аргументів. Хоча саме ні на одній з гілок не відповіло на поставлене питання і на багатьох було заспамлене.
Гадаю, що після накриття чергової ботоферми ФБ чи СБУ з НПУ воно зміник нік. Так що через місяць (а може й швидше) ми цього "гиксперда" не пабачимо під цим ніком.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:22 Ответить
Тоді спочатку треба "прихопити за язика" ЗЕ! з Аваковим за безпідставне звинувачення Антоненка, Дугарь та Кузьменко у вбивстві Шеремета.
Чи ви тіки в чужих очах соринку бачити, а в свому й колоди не замітите?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:10 Ответить
...а вже доведено, що Антоненко і Ко НЕ винуваті у справі Шеремета?
Про яку "колоду" ви верзете?
Рівень аргументації: "та це всім давно відомо" - залиште поросяботам...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:33 Ответить
О, я увидел уровень проФФесора))) Доказывать, что ты не виновен?))) Вы криворожский юридический оканчивали?)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:43 Ответить
Аби скласти два і два - закінчувати Массачусетский університет не обов'язково.)
Просте питання до вас, як до "знавця" - який наразі юридичний статус у пана Антоненка і Ко?
Даю три варіанти(можна додати свій):
1. Підозрюваний у злочині(вбивстві П. Шеремета).
2. Виправданий судом, як непричетний до злочину(вбивства П. Шеремета).
3. Свідок у справі вбивства Шеремета.
От і побачимо хто які "калідори" закінчував...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:54 Ответить
Вот я именно об этом))) О "коридорах"))) praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Доказывать ВИНОВНОСТЬ должно следствие, а НЕ НЕВИНОВНОСТЬ доказывать обвиняемый))) Рукожопы трускавецкие)))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:22 Ответить
То ти, як і віслючок, не читав Конституції? Ой, бідненький! Мови не знаєш чи читати не вмієш? Чи таке поняття як "презумція невинуватості" для тебе, як і для найвеличнішого юрЬІста - порожній звук?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:10 Ответить
)...біда коли недалекий вдає із себе розумника. У тебе не вистачає ні інтелектуальних ресурсів, ні самокритичності, що власне властиво всім дурням, аби принаймні осмислити глибину своєї ущербності. Лишаю тебе на самоті із твоєю пихою і вірою, що ти "пабєділ".
показать весь комментарий
18.10.2021 19:52 Ответить
Тобто, окрім персональних образ тобі і відповісти нічим? Чи може ЗЕ з Аваковим на пресконференції не казали, що спіймали ВИНУВАТЦІВ у вбивстві Шеремета, хоча ще тривало слідство, а не те, що судовий процес! А може "презумція невинуватості" - то моя вигадка? Чи для тебе "Підозрбваний"="Винуватий"?

То хто з нас "недалекий"? А рещту, про "самокритичність", "дурнів", "пихи", "ущербності"... Стань перед дзеркалом і скажи це - адресат буде саме той!
показать весь комментарий
18.10.2021 20:04 Ответить
...ти хоч дивився ту пресс-конференцію? Якщо Зе чи Аваков сказали, що спіймали убивць Шеремета - я персонально попрошу у тебе вибачення і видалю свій акаунт назавжди.
Але якщо ні - те ж саме зробиш ти. Годиться? Справедливо? Чи будемо йорзати?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:57 Ответить
«Ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Ми з вами одержали дуже багато відповідей - ви самі це бачили. », - зазначив Президент.

Не "підозрювані", не "свідки" ні навіть не "причетні до"... А "вбивці"! То шо? "Будемо йорзати?" (с)
показать весь комментарий
18.10.2021 22:06 Ответить
...ха.)) Аваков сказав підозрювані. Зеленський - ймовірні. Ймовірні, Карл! Синонім підозрювані, можливі.
Так що не потрібно ля-ля. Ніхто, підкреслюю, НІХТО не звинуватив їх у вбивстві Шеремет.
Якщо ти маєш якесь поняття про порядність - вибачайся. Але я переконаний - ти вибереш саме "йорзання", бо і "ймовірні" і "підозрювані" волієш не помічати.
Що, власне, і не дивно для типового поросябота(читай лицеміра). Бувай, не кашляй "юрЫст"!
показать весь комментарий
19.10.2021 00:00 Ответить
Тобто якщо я скажу, що ви "можливо пєдофіл", "ймовірно збоченець", то ніяких образ? Адже це всього-навсього "ймовірно" та "можливо", так?

А якщо я буду при цьому гарантом Конституції або міністром МВС, а ви під слідством??? Теж з'їсте? І навіть не звернетесь до суду про приниження, порушення констицуційних прав чи необґрунтовані звинувачення????

Де-юре - порушення конституційних прав громадян гарантом Конституції, де-факто - тиск на суддівську гілку, що під впливом друга свого друга Портнова..
показать весь комментарий
19.10.2021 00:31 Ответить
...)))прямо майстер-клас по йорзанню.
Плавно перейшли на "образи", "приниження"...)

По вашому Аваков і Зе, "згідно Конституції" і аби нікого не образити/принизити, повинні були висловитись приблизно так: "було затримано невинуватих громадян Антоненка і Ко, які згідно презумпції невинуватості ніяким чином не причетні до вбивства П. Шеремета..." Так?)))
Вперед до нових вершин йорзання!
показать весь комментарий
19.10.2021 10:45 Ответить
Не пересмикуйте.

На стадії слідства та навіть судового процесу аж до винесення вирока судом вони лише "підозрювані", "підзахисні" чи "обвинувачені" у скоїнні злочину. А там вже хай кажуть "ймовірні підозрювані" (Аваков) або "можливі підозрювані" (ЗЕ) - то вже не є важливим. Але не "вбивці"!

Ну а стосовно образ, то я лише навів приклад з педофілом та збоченцем, щоб була зрозуміла моя думка. Якщо це вас ображає, то прошу вибачення. От тільки не розумію: чому ви вважаєте це образою? Я ж сказав "можливо" та "ймовірно"!
показать весь комментарий
19.10.2021 12:25 Ответить
Бойтесь своих желаний))) Вас первого загребут за вранье в комментариях)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:14 Ответить
Просто дурням можна менше платити. Вони ж дурники.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:44 Ответить
Что совсем плохо в вашей конторе?))) Нормальные не идут?) Одних рукожопов понабирали?)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:49 Ответить
Хочеш влаштуватись на роботу? Тобі не можна. Латентних ********** не беруть.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:52 Ответить
...зараз Павло загуглить слово "латентний"... і може навіть не образиться.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:04 Ответить
Тихо сам с собою))) Рукожопы)))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:26 Ответить
Да я уже заметил уровень отбора среди зебилов))) Тупой и еще тупее))) Это же додуматься заявить, что нужно доказывать что невиновен)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:46 Ответить
...все навіть гірше ніж я думав. Виявляється "я заявив, що потрібно доводити свою невинуватість".
Навіть не буду "хватати за язик" - де я таке "заявляв, аби не вводити такого поважного "знавця" у ступор і не примушувати жалюгідно йорзати, закопуючи себе все глибше і глибше...
Мої співчуття.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
Так это мои слова?))) "...а вже доведено, що Антоненко і Ко НЕ винуваті у справі Шеремета?"
показать весь комментарий
18.10.2021 18:27 Ответить
... ну от, все чітко! Я НЕ ЗАЯВЛЯВ, що Антоненко ПОВИНЕН довести свою невинуватість. Я стверджував, що судом не встановлена непричетність пана Антоненка до інкримінованого йому правопорушення, Антоненка не звільнено і статус його , як підозрюваного, НЕ СКАСОВАНО.
То що, шановний, які "калідори" ви там закінчили?... Питання риторичне, бо далі з вами не цікаво.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:42 Ответить
Рукожоп так ничего и не понял))) Суд не должен устанавливать непричастность, человек изначально НЕВИНОВЕН) В суде устанавливается вина) Это БАЗОВЫЕ принципы, непонятные рукожопам из трускавецких университетов)))
показать весь комментарий
18.10.2021 19:20 Ответить
не цікаво бо ти на рідкість тупе і абсолютно не розбираєшся в тому про що пишеш, суд не встановлює причетінсть, а прокурор повинен довести вину, чи причетність, як ти перднуло, а суду пофіг, це так працює, але тобі шмарклемозкому цього не зрозуміти.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:27 Ответить
...це клініка. А отже ніякого здорового глузду. Хоча що від поросяботів очікувати...
Прокурор - доводить вину ПІДОЗРЮВАНОГО, адвокат - доводить(надає докази непричетності, чи спростовує доводи обвинувачення) невинуватість ПІДОЗРЮВАНОГО.
А суд, оцінивши доводи сторін процесу, виносить вердикт про ПРИЧЕТНІСТЬ(обґрунтованість звинувачення) підозрюваного до інкриміновано йому злочину(ЗЛОЧИНЕЦЬ), або непричетність звинуваченого до інкримінованого йому злочину, тобто звільняє від підозри (НЕ ВИНУВАТИЙ).
Наразі статус Антоненка і Ко - ПІДОЗРЮВАНИЙ(НІ) У СКОЄННІ ВБИВСТВА П. ШЕРЕМЕТА. Крапка.
Ніхто, підкреслюю, НІХТО, не звинуватив Антоненка у вбивстві. Йому оголошена ПІДОЗРА і тільки.
...хоча кому я все це розжовую?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:52 Ответить
але ти дебіл, ти почитай що само непайсало, то звинувачення, то підозра, ***** дегенерат, ти абсолютно не розумієш про що пишеш, іди вчись, чи що, але тобі не допоможе, з такою плутатниною в думках, ти навіть ЗНО не здаси, ти мабуть з тих правозахисників, що з суду нарешті погнали.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:52 Ответить
...у наступному житті, ти будеш баобабом.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:32 Ответить
зато не балаболом, як ти
показать весь комментарий
19.10.2021 17:25 Ответить
Ну что там ерзальщик, забыли под каким ником что писали?))) Бывает)))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:40 Ответить
Какой же всё-таки молодец Геращенко - ещё до решения суда уже объявила приговор!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:01 Ответить
Так вона приклад з ЗЕ! бере. Той теж без вироку суду вбивць Шеремета спіймав на пресконференції з Аваковим. А чого? ЗЕ ж сам казав, що тепер ми усі преЗЕденти...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:12 Ответить
Значит и ЗЕ молодец!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:49 Ответить
...хлопці налаштовані серйозно. Хлопці відповідальної відносяться до своєї невдячної роботи. Хлопцям не до іронії.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:09 Ответить
Где вы увидели приговор?)
показать весь комментарий
18.10.2021 17:18 Ответить
В измене и финансировании терроризма
показать весь комментарий
18.10.2021 17:51 Ответить
Вы тоже криворожский юридический заканчивали?)))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:58 Ответить
Нет, я тоже в КВН играл
показать весь комментарий
18.10.2021 22:44 Ответить
Це ж жінки. Вони завжди занадо емоційні і не завжди розумні.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
 
 