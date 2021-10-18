СНБО должен срочно рассмотреть "вагнергейт" как госизмену и финансирование терроризма через государственный "Укрэксимбанк", - нардеп "ЕС" Геращенко
Совет национальной безопасности и обороны должен немедленно рассмотреть вопрос о государственной измене из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также дело о финансировании терроризма через государственный "Укрэксимбанк".
Об этом в ходе Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"СНБО собой заменила у нас судебные органы, правоохранительные органы. Они ошибочно 108 "воров в законе" вносят в списки, потом выясняют - они "воры в законе" или не "воры в законе". Или они им заплатили, чтобы выйти из этого списка?", - отметиоа Геращенко.
"СНБО должен немедленно собраться по делу государственной измены, потому что сам Зеленский признался, что он сдал спецоперацию украинских спецслужб по "вагнеровцах", - считает Геращенко.
"Также у нас есть государственный банк "Укрэксимбанк", руководитель которого финансировал терроризм, выделили 60 млн долларов в этом году на финансирование террористических структур так называемой "ДНР". Хочу напомнить, что правоохранительные органы пока не возбудили уголовных дел по этому поводу. Они пока Мецгера направили на домашний арест по делу о нападении на журналов. Но никакой реакции от Зеленского относительно его друга, который финансировал терроризм, пока нет", - констатирует Геращенко.
"Наша фракция обратилась в правоохранительные органы с требованием немедленно возбудить уголовные дела именно по факту финансирования терроризма и по факту государственной измены в самых высоких кабинетах", - резюмирует сопредседатель "Европейской Солидарности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У вас, у чистопородних 73/%зебілів викривлене поняття порядності.
Геращенко надеется, что Зеленский САМ СЕБЯ ПОСАДИТ?
Зеленский же говорил: "Я же не ЛОХ?"
То тогда, кто те 18 миллионов, что за него голосовали?
А продолжение сериала в реале "Слуга урода" из суда, а потом из тюрьмы???
змхищати свого пришелепкуватого наркомана і злодія в законі !
Ну і як , хоть платять нормально , зеботи зашорені ?
Петро Олексійович навмисне оточує себе людьми з низьким інтелектом, щоб на їх фоні виглядати як орел
спочатку в другій Івано-Франківській сотні, потім у восьмій, київської сотні не було
спілкувався з Парубієм немало
ти ні разу
так, у нього низький інтелект
Лучше каждый день документируйте все проколы и думайте, как создать короткие информролики о преступлениях ******* для использования в период избирательной кампании. Их должно быть много и лучше в сравнении с деятельностью Порошенко, чтоб дошло до последнего упоротого безмозглого зедебила.
Більш тупішої аргументації важко вигадати. Зробіть за нас те що хочеться нам, і саме так, як ми вважаємо за потрібне...
Мало того, у ЄС вже конкретно звинувачують у фінансуванні тероризму, як доконаному факті, без усіляких доказів і рішень суду...
Коли вже цих "діячів", хтось прихопить за язика і вклеїть реальну кримінальну справу, аби менш патякали і були більш відповідальні за своє базікання.
Гадаю, що після накриття чергової ботоферми ФБ чи СБУ з НПУ воно зміник нік. Так що через місяць (а може й швидше) ми цього "гиксперда" не пабачимо під цим ніком.
Чи ви тіки в чужих очах соринку бачити, а в свому й колоди не замітите?
Про яку "колоду" ви верзете?
Рівень аргументації: "та це всім давно відомо" - залиште поросяботам...
Просте питання до вас, як до "знавця" - який наразі юридичний статус у пана Антоненка і Ко?
Даю три варіанти(можна додати свій):
1. Підозрюваний у злочині(вбивстві П. Шеремета).
2. Виправданий судом, як непричетний до злочину(вбивства П. Шеремета).
3. Свідок у справі вбивства Шеремета.
От і побачимо хто які "калідори" закінчував...
Доказывать ВИНОВНОСТЬ должно следствие, а НЕ НЕВИНОВНОСТЬ доказывать обвиняемый))) Рукожопы трускавецкие)))
То хто з нас "недалекий"? А рещту, про "самокритичність", "дурнів", "пихи", "ущербності"... Стань перед дзеркалом і скажи це - адресат буде саме той!
Але якщо ні - те ж саме зробиш ти. Годиться? Справедливо? Чи будемо йорзати?
Не "підозрювані", не "свідки" ні навіть не "причетні до"... А "вбивці"! То шо? "Будемо йорзати?" (с)
Так що не потрібно ля-ля. Ніхто, підкреслюю, НІХТО не звинуватив їх у вбивстві Шеремет.
Якщо ти маєш якесь поняття про порядність - вибачайся. Але я переконаний - ти вибереш саме "йорзання", бо і "ймовірні" і "підозрювані" волієш не помічати.
Що, власне, і не дивно для типового поросябота(читай лицеміра). Бувай, не кашляй "юрЫст"!
А якщо я буду при цьому гарантом Конституції або міністром МВС, а ви під слідством??? Теж з'їсте? І навіть не звернетесь до суду про приниження, порушення констицуційних прав чи необґрунтовані звинувачення????
Де-юре - порушення конституційних прав громадян гарантом Конституції, де-факто - тиск на суддівську гілку, що під впливом друга свого друга Портнова..
Плавно перейшли на "образи", "приниження"...)
По вашому Аваков і Зе, "згідно Конституції" і аби нікого не образити/принизити, повинні були висловитись приблизно так: "було затримано невинуватих громадян Антоненка і Ко, які згідно презумпції невинуватості ніяким чином не причетні до вбивства П. Шеремета..." Так?)))
Вперед до нових вершин йорзання!
На стадії слідства та навіть судового процесу аж до винесення вирока судом вони лише "підозрювані", "підзахисні" чи "обвинувачені" у скоїнні злочину. А там вже хай кажуть "ймовірні підозрювані" (Аваков) або "можливі підозрювані" (ЗЕ) - то вже не є важливим. Але не "вбивці"!
Ну а стосовно образ, то я лише навів приклад з педофілом та збоченцем, щоб була зрозуміла моя думка. Якщо це вас ображає, то прошу вибачення. От тільки не розумію: чому ви вважаєте це образою? Я ж сказав "можливо" та "ймовірно"!
Навіть не буду "хватати за язик" - де я таке "заявляв, аби не вводити такого поважного "знавця" у ступор і не примушувати жалюгідно йорзати, закопуючи себе все глибше і глибше...
Мої співчуття.
То що, шановний, які "калідори" ви там закінчили?... Питання риторичне, бо далі з вами не цікаво.
Прокурор - доводить вину ПІДОЗРЮВАНОГО, адвокат - доводить(надає докази непричетності, чи спростовує доводи обвинувачення) невинуватість ПІДОЗРЮВАНОГО.
А суд, оцінивши доводи сторін процесу, виносить вердикт про ПРИЧЕТНІСТЬ(обґрунтованість звинувачення) підозрюваного до інкриміновано йому злочину(ЗЛОЧИНЕЦЬ), або непричетність звинуваченого до інкримінованого йому злочину, тобто звільняє від підозри (НЕ ВИНУВАТИЙ).
Наразі статус Антоненка і Ко - ПІДОЗРЮВАНИЙ(НІ) У СКОЄННІ ВБИВСТВА П. ШЕРЕМЕТА. Крапка.
Ніхто, підкреслюю, НІХТО, не звинуватив Антоненка у вбивстві. Йому оголошена ПІДОЗРА і тільки.
...хоча кому я все це розжовую?