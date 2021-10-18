Следующее заседание ВСК Рады состоится 22 октября. Работаем по Иловайску, продолжаем "вагнеровцев", - Безуглая

В следующую пятницу, 22 октября, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины проведет очередное заседание.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание ВСК в пятницу в 14:00. Уже работаем по Иловайску, продолжаем "вагнеровцев", - уточнила Безуглая.

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Все это происходит на фоне появления в СМИ информации о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.