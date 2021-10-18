РУС
Новости
Следующее заседание ВСК Рады состоится 22 октября. Работаем по Иловайску, продолжаем "вагнеровцев", - Безуглая

Следующее заседание ВСК Рады состоится 22 октября. Работаем по Иловайску, продолжаем

В следующую пятницу, 22 октября, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины проведет очередное заседание.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание ВСК в пятницу в 14:00. Уже работаем по Иловайску, продолжаем "вагнеровцев", - уточнила Безуглая. 

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Все это происходит на фоне появления в СМИ информации о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

Топ комментарии
+14
Марьянкаааа, уже скоооро.
18.10.2021 15:00 Ответить
+12
Удивляюсь слугам почему отодвинули рассмотрение вагнергейта Иловайском. Гораздо эффективнее было бы расследоватьвать зрады начиная, к примеру,с Полтавской битвы. До вагнеровцев бы можно было сто лет подходить.
18.10.2021 14:59 Ответить
+11
при создании ВСК был нарушен регламент (Закон) и Положение о ВСК.. так вот ВСК обязано быть создано по каждому вопросу отдельно а эта БЕЗМОЗГЛАЯ НЕСЕТ ПУРГУ НЕ ПОНИМАЕТ РЫЖАЯ ШАЛАВА ЧТО ЕЙ ПРИДЕТСЯ СИДЕТЬ И ДОЛГО У ПАРАШИ....
18.10.2021 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18.10.2021 14:55 Ответить
18.10.2021 15:40 Ответить
Все настолько испорчены и повязаны,что никакое дело не может завершится. Все становится уделом торгов и договорняков. Проще разогнать всех и взять власть военной хунте.
18.10.2021 14:56 Ответить
Странно конечно, события 2014-го разбирать в 2021-м и всё бестолку, никаких результатов, анализа ситуации, виновных, посаженных, одна пустая болтовня за деньги налогоплатильщиков
18.10.2021 14:57 Ответить
18.10.2021 14:59 Ответить
18.10.2021 15:00 Ответить
А, крабиха…
18.10.2021 15:00 Ответить
?
Крабиха?
18.10.2021 15:05 Ответить
Читайте Рыбникова, панове.
18.10.2021 15:09 Ответить
по её пляско в Трускавце
18.10.2021 15:19 Ответить
А че? Зато после каденции может на подтанцовку в труппу диджея Арахамии идти бабло заколачивать. Хипхоп, брейкденс, крабстайл.
18.10.2021 15:07 Ответить
Это если не пасодют, что конечно вряд ли. Вот только боюсь, что клешни ей там поотрывают. А что делать крабу без клешней? Даже капуцину она вряд ли будет нужна
18.10.2021 15:20 Ответить
Нет, после танца "краба" этой "звезде" - только на "Танцы со звездами"
18.10.2021 16:05 Ответить
Що ти брешеш, ви там мислите як зруйнувати справу "вагнеровців"!!!!Розглядають вони!!! Тупа КОЗА!!!!!
18.10.2021 15:01 Ответить
якщо вона - - колись тут, на форумі, появиться знову, то зможеш це їй прямо в морду висловити.
18.10.2021 15:15 Ответить
18.10.2021 15:41 Ответить
Даю 100%, що воно переглядає Цензор!!!!, та і та вся голота зі слуг д"явола теж!!!!!!!
показать весь комментарий
Как земля носит таких отборных, подлых тварей?..
18.10.2021 15:03 Ответить
Преступники расследуют свое преступление...,разрыв понятий , там и в Иловайском деле уши Коломойского торчат.
18.10.2021 15:10 Ответить
"Какая отвратительная рожа." (с)
18.10.2021 15:16 Ответить
Это у нее лицо такое (с)
18.10.2021 15:27 Ответить
Из всех последствий вагнергейта - стало увольнение Бурбы с воинской службы
18.10.2021 15:50 Ответить
Чего "тянуть резину", ведь вагнергейт, Иловайск, офшоры ЗЕ - дело рук Петра.
18.10.2021 16:08 Ответить
 
 