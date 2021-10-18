COVID-больницы в оккупированном Крыму заполнены на 95%, люди вынуждены лечиться дома, - Денисова
В оккупированном Крыму места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.
"В течение последних недель на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь показатели заболеваемости, госпитализации и смертей, вызванных коронавирусной болезнью, стали критическими. Места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%. Жители лишены возможности получить своевременную и надлежащую медицинскую помощь и вынуждены лечиться самостоятельно в домашних условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом оккупационная "власть" осуществляет давление на жителей полуострова и работников учреждений и организаций относительно обязательной прививки российскими вакцинами, которые не одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАША ПРОДУКЦИЯ
С 2000 года наше предприятие успешно занимается реализацией Русской мочи на территории России и за рубежом. Это позволяет тем, кто не имеет возможности приехать к нам в Москву на лечение, пройти профилактику различных заболеваний, а также исцелиться от некоторых недугов.
Моча, которую мы продаем - поистине Русская моча. Под тщательным контролем проходит отбор кандидатов на донорство - проводится генетическая экспертиза, проверка родословной через государственные архивы, многочисленные собеседования и консультации психолога - мы все делаем ради того, чтобы покупатели нашей мочи были абсолютно уверены в том, что именно наш продукт по праву достоин называться русской мочой.
Перед употреблением мочи обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом!
«Морской бриз»
Обладает неповторимым вкусом и ароматом; уникальная формула очистки; сверх стойкий лечебный эффект; рекомендован для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей; до 80% эффективнее традиционных лекарственных аналогов.
«Охотничья»
Удобная для транспортировки упаковка идеально подходит туристам, охотникам; обладает тонизирующим эффектом; повышает либидо; способствует работоспособности; является прекрасным афродизиаком; пастеризована, не обладает ярко выраженным запахом, тем самым подходит для употребления в людных местах.
«Нефильтрованная»
Для истинных гурманов: обладает естественным запахом и вкусом; непастеризованная. Рекомендована для лечения вегето-сосудистых заболеваний. Внимание: небольшой срок хранения!
Бутыль 18 л.
Для сбора мочи в домашних условиях. Уникальный химический состав пластмассы, позволяющей хранить мочу длительное время.
Сепаратор.
Предназначен для обработки мочи с целью консервации в домашних условиях. Уникальная разработка российских ученых института им. Сеченова. Награжден дипломом и медалью победителя Международного конкурса инноваций и инвестиций, проводимого ЮНЕСКО, за разработку экологически чистой продукции.
А у нас все хорошо