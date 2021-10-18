COVID-больницы в оккупированном Крыму заполнены на 95%, люди вынуждены лечиться дома, - Денисова

В оккупированном Крыму места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

"В течение последних недель на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь показатели заболеваемости, госпитализации и смертей, вызванных коронавирусной болезнью, стали критическими. Места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%. Жители лишены возможности получить своевременную и надлежащую медицинскую помощь и вынуждены лечиться самостоятельно в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом оккупационная "власть" осуществляет давление на жителей полуострова и работников учреждений и организаций относительно обязательной прививки российскими вакцинами, которые не одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

