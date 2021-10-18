РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9129 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
1 348 20

COVID-больницы в оккупированном Крыму заполнены на 95%, люди вынуждены лечиться дома, - Денисова

COVID-больницы в оккупированном Крыму заполнены на 95%, люди вынуждены лечиться дома, - Денисова

В оккупированном Крыму места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

"В течение последних недель на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь показатели заболеваемости, госпитализации и смертей, вызванных коронавирусной болезнью, стали критическими. Места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%. Жители лишены возможности получить своевременную и надлежащую медицинскую помощь и вынуждены лечиться самостоятельно в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом оккупационная "власть" осуществляет давление на жителей полуострова и работников учреждений и организаций относительно обязательной прививки российскими вакцинами, которые не одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Также читайте: Детей в оккупированном Крыму с младших классов учат обращаться с тяжелым вооружением, - прокурор АРК Поночовный

Автор: 

Денисова Людмила (996) карантин (16729) Крым (26455) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ну что нам до этого, мадам денисова? занимайтесь своими прямыми обязанностями - гражданами Украины а не коллаборантами...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
+3
можно подумать у нас по другому. скорая не забирает если цацька напальцевая показывает 90+.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:59 Ответить
+3
Чё,крысчане,скрепный "спутник" не помогает?Пробуйте дышать над картошкой.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну что нам до этого, мадам денисова? занимайтесь своими прямыми обязанностями - гражданами Украины а не коллаборантами...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
русскім народним методом - водка три рази на день до повного одуження
показать весь комментарий
18.10.2021 14:59 Ответить
можно подумать у нас по другому. скорая не забирает если цацька напальцевая показывает 90+.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:59 Ответить
Чё,крысчане,скрепный "спутник" не помогает?Пробуйте дышать над картошкой.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:02 Ответить
Не растет там картошка. Без воды и на солончаках не хочет.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:30 Ответить
Вот незадача...Ну пусть тогда пробуют дышать над портретом *****.И это....хорошего им настроения.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:35 Ответить
Прэлестно!
показать весь комментарий
18.10.2021 15:36 Ответить
+ уринотерапия!

НАША ПРОДУКЦИЯ

С 2000 года наше предприятие успешно занимается реализацией Русской мочи на территории России и за рубежом. Это позволяет тем, кто не имеет возможности приехать к нам в Москву на лечение, пройти профилактику различных заболеваний, а также исцелиться от некоторых недугов.

Моча, которую мы продаем - поистине Русская моча. Под тщательным контролем проходит отбор кандидатов на донорство - проводится генетическая экспертиза, проверка родословной через государственные архивы, многочисленные собеседования и консультации психолога - мы все делаем ради того, чтобы покупатели нашей мочи были абсолютно уверены в том, что именно наш продукт по праву достоин называться русской мочой.

Перед употреблением мочи обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом!



«Морской бриз»

Обладает неповторимым вкусом и ароматом; уникальная формула очистки; сверх стойкий лечебный эффект; рекомендован для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей; до 80% эффективнее традиционных лекарственных аналогов.



«Охотничья»

Удобная для транспортировки упаковка идеально подходит туристам, охотникам; обладает тонизирующим эффектом; повышает либидо; способствует работоспособности; является прекрасным афродизиаком; пастеризована, не обладает ярко выраженным запахом, тем самым подходит для употребления в людных местах.



«Нефильтрованная»

Для истинных гурманов: обладает естественным запахом и вкусом; непастеризованная. Рекомендована для лечения вегето-сосудистых заболеваний. Внимание: небольшой срок хранения!

Бутыль 18 л.

Для сбора мочи в домашних условиях. Уникальный химический состав пластмассы, позволяющей хранить мочу длительное время.



Сепаратор.

Предназначен для обработки мочи с целью консервации в домашних условиях. Уникальная разработка российских ученых института им. Сеченова. Награжден дипломом и медалью победителя Международного конкурса инноваций и инвестиций, проводимого ЮНЕСКО, за разработку экологически чистой продукции.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:19 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 20:03 Ответить
А у нас как?????
показать весь комментарий
18.10.2021 15:05 Ответить
Чукча не читатель,чукча писатель...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:10 Ответить
У нас харашо...а у вас как.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:50 Ответить
зато без биндир і без правосєків, і під надійним каблуком чеченців-хазяїв. Коліться, їжте і пийте свій "спутнік" і не забувайте запивати бояришніком.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:16 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 15:29 Ответить
Денисова должна, в первую очередь, наблюдать и реагировать за действиями государственных органов Украины для нас, тех, которые живут на подконтольной территории законам Украины. НАШИМИ правами и свободами. Здесь все в порядке, Людмила? Ведь нет же?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:11 Ответить
В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия.

А у нас все хорошо
показать весь комментарий
18.10.2021 16:41 Ответить
Ви дивіться, що у нас робиться, а не переживаєте за кримчан.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:58 Ответить
Чий Крим?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:04 Ответить
не потрібно плутати землю, яка належить Укріїні і переселених рашистів і місцевих колаборантів
показать весь комментарий
18.10.2021 17:12 Ответить
Україні
показать весь комментарий
18.10.2021 17:13 Ответить
 
 