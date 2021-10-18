Директор киевской школы просит ОАСК отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации
Директор киевской школы Дмитрий Ламза просит Окружной админсуд Киева признать противоправным приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса представителей некоторых профессий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
В частности, он просит признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения от 4 октября, которым утвердили перечень профессий, организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.
Кроме этого в суд поступило заявление о приостановлении действия приказа об обязательной вакцинации.
В настоящее время суд решает, открывать ли производство по данному админиску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер по его обеспечению.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу только через месяц.
На сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций.
Кроме того, стало известно, что невакцинированных учителей уже с ноября будут отстранять от работы.
У пропаганду вакцин ввалюються неймовірні гроші. Ботоферми сходять піною. Тель-авізор надривається. В Інтернеті цензура, якої вільний світ в житті не бачив. При цьому права і свободи, гарантовані законами, просто забуті. Державні службовці і силовики отримують злочинні накази. При зверненні ніхто не дає письмових розпоряджень чи роз'яснень. Нічого не голосується, не виноситься на референдуми, не обговорюється з різних точок зору, а вводиться явочним порядком.
Тільки лиш тому треба триматися подалі від цих лютих експериментів. Власне, якщо у кого нема інстинкту самозбереження; хто готовий проміняти здоровий глузд на сумнівні локальні зручності - той пропав.
зараз усіх на роботах примушують вакцинуватися.
люди не виходять на протести, тобто вакцинація перемогла і полюбому відтепер всі будуть бігати з перепустками.