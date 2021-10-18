РУС
Директор киевской школы просит ОАСК отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации

Директор киевской школы Дмитрий Ламза просит Окружной админсуд Киева признать противоправным приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса представителей некоторых профессий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

В частности, он просит признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения от 4 октября, которым утвердили перечень профессий, организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Кроме этого в суд поступило заявление о приостановлении действия приказа об обязательной вакцинации. 

В настоящее время суд решает, открывать ли производство по данному админиску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер по его обеспечению. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательная вакцинация: список профессий расширят еще дважды, - Ляшко

Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу только через месяц.

На сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций.

Кроме того, стало известно, что невакцинированных учителей уже с ноября будут отстранять от работы.

Топ комментарии
+9
Та вакцинуйся, хто тобі заважає?
Приходиш на Арену Львів (це в моїй расєї), підписуєш папір, що ти ні до кого не маєш претензій за наслідки для свого здоров'я, і люди, що не мають жодного правового статусу (принаймні вони відразу викликають поліцію при спробі вияснити, хто вони і на якій підставі це роблять) зроблять тобі укол, який на території України ніким офіційно не затверджений, бо не пройшов всіх необхідних процедур випробувань.
І коли ти будеш здихати від цього укола, заповідай зароблені гроші за тролінг в Інтернеті собі на пам'ятник.
18.10.2021 15:29 Ответить
+8
як сказав Гарік Корогодський (співвласник Дрім тауна):
у нас в країні демократія, ніхто не примушує вакцинуватися
але я так само маю повне право не брати на роботу невакцинованих
18.10.2021 15:16 Ответить
+7
Що, тільки один директор школи до цього здогадався?! Та наші суди повинні бути завалені аналогічними позовами від усіх навчальних закладів, торгових центрів та перевізників!
18.10.2021 15:17 Ответить
18.10.2021 15:34 Ответить
Який жах, тепер людство ділять на два табори -вакциновані, і ні! І між ними тепер - просто "ідеологічна війна"! Хто міг би про таке, подумати раніше, що таке може бути?!
18.10.2021 16:16 Ответить
Їх методи старі, як світ. Розділяй і володарюй. А яким методом розділяти, то вже вторинне.

У пропаганду вакцин ввалюються неймовірні гроші. Ботоферми сходять піною. Тель-авізор надривається. В Інтернеті цензура, якої вільний світ в житті не бачив. При цьому права і свободи, гарантовані законами, просто забуті. Державні службовці і силовики отримують злочинні накази. При зверненні ніхто не дає письмових розпоряджень чи роз'яснень. Нічого не голосується, не виноситься на референдуми, не обговорюється з різних точок зору, а вводиться явочним порядком.

Тільки лиш тому треба триматися подалі від цих лютих експериментів. Власне, якщо у кого нема інстинкту самозбереження; хто готовий проміняти здоровий глузд на сумнівні локальні зручності - той пропав.
18.10.2021 17:08 Ответить
а який вихід тоді? невакцинованому здихати без грошей? чи ви підкажете де без вакцинації працювати?
зараз усіх на роботах примушують вакцинуватися.
люди не виходять на протести, тобто вакцинація перемогла і полюбому відтепер всі будуть бігати з перепустками.
18.10.2021 17:41 Ответить
А що цей директор пропонує як альтернативу ??? Знову дистанційне навчання??? Обов'язкова вакцинація - це нормально!!! особливо в школі
18.10.2021 16:30 Ответить
Завтра тебе дибільний ляжко переконає що анальний секс у школі це нормально.
18.10.2021 16:42 Ответить
Альтернатива є - не виконувати злочинних наказів. Зрештою, так написано в Конституції. Хто виконує злочинний наказ - сам злочинець.
18.10.2021 17:20 Ответить
шановний, ви у якій країні живете? яка конституція? альо.
18.10.2021 17:42 Ответить
Що,дочекалися вакцинального Геноциду 'То,лі,ісчьо будеть,-ой,йо,йой'
18.10.2021 18:19 Ответить
