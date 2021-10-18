Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Украинская делегация в ТКГ считает, что удержание международных наблюдателей миссии ОБСЕ в ОРДЛО имеет признаки международного терроризма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТКГ в Telegram.
"Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине.
Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуацию безопасности, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату Миссии поручено докладывать о любых ограничение свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандату", - говорится в сообщении.
Украинская делегация в ТКГ констатирует, что российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников.
"Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма.
Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны.
Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий Миссии, а вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода "Донецк" и "Гуково", как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще - методами международного терроризма", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.
"Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, которая способствует диалогу между его сторонами, - Украиной и РФ", - добавили в ТКГ.
Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
Миссия эта тоже очень смешная:
Или вы наконец то поймете с кем имеете дело и с кем строите СП2?!
А для мацкалей самая что ни наесть своя.-выполняют приказы )(уйла
Провинились-)(уло приказал наказать
Вопросы есть?? Вопросов нет
І заодно нагадаю, що десь в 2018-му році з числа контролерів ОБСЄ на підриві міни під авто ОБСЄ загинув американець, а німець і ще один (вже не пригадаю...) були поранені.
Кроме как писать бумажки и выражать соболезнования они ни на что не способны. Вот поэтому к ним так и относятся, пиная ногами кому не лень.