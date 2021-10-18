РУС
Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ считает, что удержание международных наблюдателей миссии ОБСЕ в ОРДЛО имеет признаки международного терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТКГ в Telegram.

"Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине.

Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуацию безопасности, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату Миссии поручено докладывать о любых ограничение свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандату", - говорится в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ констатирует, что российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников.

"Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма.

Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны.

Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий Миссии, а вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода "Донецк" и "Гуково", как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще - методами международного терроризма", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, которая способствует диалогу между его сторонами, - Украиной и РФ", - добавили в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

+27
Ну терроризм. И что далее? Украина теперь обязана вернуть Косяка?
Или вы наконец то поймете с кем имеете дело и с кем строите СП2?!
18.10.2021 15:22 Ответить
+22
Та ну. ЕС опять отморозится. Впервой что-ли?
Миссия эта тоже очень смешная:
18.10.2021 15:23 Ответить
+20
Безнаказанность х#йла порождает его беспредел...
18.10.2021 15:27 Ответить
Теперь весь мир должен это повторить.
18.10.2021 15:20 Ответить
Развязка должна проявиться.
18.10.2021 15:21 Ответить
Та ну. ЕС опять отморозится. Впервой что-ли?
Миссия эта тоже очень смешная:
18.10.2021 15:23 Ответить
Ну тепер навіть сліпа ОБСЄ москалів не влаштовує...
18.10.2021 16:00 Ответить
Ну они же видят импотенцию ЕС +ситуация с газом. Вот и наглеют. Кацапы, ****...
18.10.2021 16:24 Ответить
ввиде озабоченности
18.10.2021 15:23 Ответить
Интересно ИХ КОЛЛЕГИ , только ОЗАБОТЯТСЯ ?
18.10.2021 20:21 Ответить
да и х.й с ними, пусть посидят, может прозреют наконец то
18.10.2021 15:22 Ответить
скорее протрезвеют)
18.10.2021 15:29 Ответить
они с самого начала в курсе дела, так что прозревать там нечему
18.10.2021 20:14 Ответить
Ну терроризм. И что далее? Украина теперь обязана вернуть Косяка?
Или вы наконец то поймете с кем имеете дело и с кем строите СП2?!
18.10.2021 15:22 Ответить
Они все прекрасно понимают. Но "русские деньги кровью не пахнут" (с) ПАСЕ
18.10.2021 16:08 Ответить
👏🎯
18.10.2021 20:23 Ответить
Коли буде "озабоченность "..??
18.10.2021 15:25 Ответить
у них газик по цене рекорды бьёт, какая нахрен озабоченность ?
18.10.2021 20:16 Ответить
Безнаказанность х#йла порождает его беспредел...
18.10.2021 15:27 Ответить
Импотентам , продажным путлеру ещё аукнется!
18.10.2021 20:25 Ответить
Да все по понятиям. Пусть озабоченная Европа и дальше Пуйла в жопу целуют.
18.10.2021 15:29 Ответить
Этого петуха конечно Украина отпустит... ОТСИДИТ на зоне свое по суду - и отпустим!!! Путлеровские отморозки себя проявляют сами и это нагляднее рассказов о низ, пусть ОБСЕ прозревает!!!
18.10.2021 15:45 Ответить
В рядах ОБСЕ слишком много кротов рашистских и просто купленных гнид
18.10.2021 20:27 Ответить
та орде можно! у них газ и ЯО
18.10.2021 15:48 Ответить
Это для нас миссия ОБСЕ международная
А для мацкалей самая что ни наесть своя.-выполняют приказы )(уйла
Провинились-)(уло приказал наказать
Вопросы есть?? Вопросов нет
18.10.2021 15:59 Ответить
Російські терористи, що з них взяти ... З терористам не переговори треба вести, знищувати їх треба
18.10.2021 16:13 Ответить
Та, з чого починали ці у*бки з 2014 році? Брали у заручники українських та іноземних кореспондентів, представників ОБСЄ, ООН. Нічого не помінялося за 7 років
18.10.2021 16:16 Ответить
Задержаны два представителя ОБСЕ... Озвучьте , граждане какого государства или государств они являются. ( Если это граждане Украины тогда это наша проблема, и если так то даже не понятно что они там делали в принципе, а если граждане " глубоко обеспокоенных" пускай решают сами вопрос, могут например исключить РФ из ПАСЕ.
18.10.2021 16:38 Ответить
в склад групи ОБСЄ по контролю за війною на Донбасі ні наші, ні касапи не входять.
І заодно нагадаю, що десь в 2018-му році з числа контролерів ОБСЄ на підриві міни під авто ОБСЄ загинув американець, а німець і ще один (вже не пригадаю...) були поранені.
18.10.2021 18:57 Ответить
ОБСЕ выяснила, чья была мина ?
18.10.2021 20:39 Ответить
какой то стороны
19.10.2021 09:23 Ответить
а 7 лет война игра в прятки и зорницы и испорченого крокодила ..да))
18.10.2021 17:49 Ответить
Сепаратисти-терористи... це як сомалійські пірати.))))))))))))
18.10.2021 18:54 Ответить
************* "мир"-это даже не параллельный мир,это перпендикуляр к Цивилизации.
18.10.2021 19:21 Ответить
Это ОБСЕ такое же жалкое порождение европейских стран как и они сами.
Кроме как писать бумажки и выражать соболезнования они ни на что не способны. Вот поэтому к ним так и относятся, пиная ногами кому не лень.
18.10.2021 20:55 Ответить
***** сказало- даунбассські козлопірати виконали.
18.10.2021 21:15 Ответить
 
 