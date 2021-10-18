"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2". НАК хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава НАК Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Витренко, "Нафтогаз" считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствует европейскому законодательству.

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором", - цитирует Витренко "Интерфакс-Украина".

