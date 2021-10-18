РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10185 посетителей онлайн
Новости
41 050 22

"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2". НАК хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава НАК Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

Как отметил Витренко, "Нафтогаз" считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствует европейскому законодательству.

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором", - цитирует Витренко "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом, - оператор газопровода

Автор: 

Германия (7227) Нафтогаз (3119) Северный поток (1460) Витренко Юрий (378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
30 лет тупо сидели на трубе СССР. Это тупо,ребята!
В Швейцарии нет угля и шахт. Уголь может быть и есть, но ведь живут же люди не тупым прожиганием полезных ископаемых. Надо развиваться и вкладывать в развитие, а не в свои зарплаты выводить прибыль Нафтогаза! Это госпредприятие, или лавочка частная?
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Административные расходы Нафтогаза съедают почти всю его прибыль
Из аудиторского отчета, составленного по деятельности компании за прошлый год, видно, что из 27-миллиардной прибыли, полученной в результате добычи газа, 15 миллиардов ушло на коммерческие расходы Нафтогаза. То есть, при таком администрировании овчинка выделки не стоит.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:48 Ответить
+3
убогое
показать весь комментарий
18.10.2021 15:33 Ответить
+2
витренка, за бла-бла бабло не заплатят
показать весь комментарий
18.10.2021 15:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.10.2021 15:33 Ответить
😂🌷×××
показать весь комментарий
18.10.2021 16:25 Ответить
убогое
показать весь комментарий
18.10.2021 15:33 Ответить
витренка, за бла-бла бабло не заплатят
показать весь комментарий
18.10.2021 15:34 Ответить
ход конем))) в трубу уже газ закачан и бургеры бургерам скоро не на чем жарить будет...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:37 Ответить
Там уже поляки это доказывают, так зачем лезть.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:40 Ответить
."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко
показать весь комментарий
18.10.2021 15:41 Ответить
Можешь своими действиями смыть с себя мамочкин позор ))
показать весь комментарий
18.10.2021 15:43 Ответить
30 лет тупо сидели на трубе СССР. Это тупо,ребята!
В Швейцарии нет угля и шахт. Уголь может быть и есть, но ведь живут же люди не тупым прожиганием полезных ископаемых. Надо развиваться и вкладывать в развитие, а не в свои зарплаты выводить прибыль Нафтогаза! Это госпредприятие, или лавочка частная?
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Административные расходы Нафтогаза съедают почти всю его прибыль
Из аудиторского отчета, составленного по деятельности компании за прошлый год, видно, что из 27-миллиардной прибыли, полученной в результате добычи газа, 15 миллиардов ушло на коммерческие расходы Нафтогаза. То есть, при таком администрировании овчинка выделки не стоит.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:48 Ответить
Это госпредприятие, или лавочка частная?

Для наших чинуш с момента создания Нафтогаза это - второе. Как и вся Украина.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:52 Ответить
Бред. Даже Америка уже отступилась.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:52 Ответить
Молодці! Треба використовувати всі можливості. Якщо і не зупинити, так нерви мордору попсувати
показать весь комментарий
18.10.2021 15:57 Ответить
Перепрошую, про які можливості йде річ? Навіть у випадку, якщо б у нас не було війни з московіею, і ми б були першою країною в Європі, нам б все одно не дали таку можливість. Бо внас є труба, по якій йде газ до Європи. Тобто ми зацікавлені щоб більше газу йшло по нашій трубі. А не по тій. І через це нем не світить взагалі.
А це подання, просто імітація бурхливої діяльності. Але зебілам піде.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:47 Ответить
Ага..на зло врагу спалю сарай и хату..чисто хохляцкая логика
показать весь комментарий
19.10.2021 14:01 Ответить
Північний потік вже точно буде.Нагадайте,хто там санкції проти нього не запровадив? Не кращий друг України Байден? Цей потік,великий удар,саме по Україні.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:05 Ответить
Свое надо добывать и развивать, а не на чужое рот раскрывать...а то свое по ..ли , похе..ри ли...а чужое им подавай..х р ен вам на все ры ло
показать весь комментарий
19.10.2021 14:06 Ответить
Потрібно було,ще багато років назад це робити.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:07 Ответить
За масові фальсифікації в платіжках після зникнення показників лічильника Вітренка треба гнати в шию.Ганьба.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:12 Ответить
Прийняти участь в сертифікаціі ПП 2 щоб довести,що він не відповідає сертифікаціі?..Це все одно,що кубіті поступити в бордель щоб довести що вона не курва...
показать весь комментарий
18.10.2021 16:43 Ответить
В вопросе сертификации СП2 Украина во первых заинтересованая сторона, а во вторых она не член Евросоюза.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:23 Ответить
Витренко отстаивает интересы Украины? Можно упасть со смеху! Отстаивает возможность продолжать грабить до безумия украинский народ!
показать весь комментарий
19.10.2021 14:20 Ответить
 
 