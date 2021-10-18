"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко
НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2". НАК хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.
Об этом сегодня на брифинге заявил глава НАК Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметил Витренко, "Нафтогаз" считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствует европейскому законодательству.
"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором", - цитирует Витренко "Интерфакс-Украина".
Топ комментарии
+4 Сергей Иванофф
показать весь комментарий18.10.2021 15:48 Ответить Ссылка
+3 мазила мазила
показать весь комментарий18.10.2021 15:33 Ответить Ссылка
+2 мазила мазила
показать весь комментарий18.10.2021 15:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Швейцарии нет угля и шахт. Уголь может быть и есть, но ведь живут же люди не тупым прожиганием полезных ископаемых. Надо развиваться и вкладывать в развитие, а не в свои зарплаты выводить прибыль Нафтогаза! Это госпредприятие, или лавочка частная?
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Административные расходы Нафтогаза съедают почти всю его прибыль
Из аудиторского отчета, составленного по деятельности компании за прошлый год, видно, что из 27-миллиардной прибыли, полученной в результате добычи газа, 15 миллиардов ушло на коммерческие расходы Нафтогаза. То есть, при таком администрировании овчинка выделки не стоит.
Для наших чинуш с момента создания Нафтогаза это - второе. Как и вся Украина.
А це подання, просто імітація бурхливої діяльності. Але зебілам піде.