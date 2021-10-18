Мнение РФ о вступлении Украины в НАТО нас не интересует, у России нет права голоса, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завил, что Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее в Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.
Топ комментарии
+28 Игорь Бех
показать весь комментарий18.10.2021 15:47 Ответить Ссылка
+18 Garry Grant
показать весь комментарий18.10.2021 15:50 Ответить Ссылка
+14 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий18.10.2021 16:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и хутин - **** !!! Лалалалала
вже поцiкавились в 2019 роцi...недолуге бидло вибрало ЗеЛупу.
що розумiє нарIд в таких питаннях? тi, хто хоч трохи має клепку в головi, давно визначились -НАТО та євроiнтеграцiя.
такi питання повинен вирiшувати уряд, парламент i так далi, а не придурки на збiговиськах-референдумах. не дорiс ще нарiд до права вирiшувати долю краiни на референдумах, раз вибирає блазнiв, поки що лише вчиться.
Но поставьте себя на место главы страны-участника ЕС.
И посмотрите на Украину с такой позиции.
Страна, торгующая с россией и ее союзником белорусией, которая требует от ЕС
введения санкций против россии.
Страна, в которой все ветви власти, пронизаны коррупцией и при этом, глава государства не считает что есть такая проблема.
Страна, где неуплата налогов и отмывание денег, это меньшее преступление, чем кража бутылки пива из магазина.
Что то явно нужно менять...
Что бы подгадить Украине, этого вполне достаточно.
Без согласия всех стран-участниц, это нереально.