Мнение РФ о вступлении Украины в НАТО нас не интересует, у России нет права голоса, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завил, что Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее в Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о встрече Путина и Зеленского: Пока перспективы плохие