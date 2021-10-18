РУС
На прошлой неделе правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов, - глава Нацполиции Клименко

Нацполиция в сотрудничестве с Минцифри, Минздравом и другими правоохранительными органами систематически работает над выявлением и пресечением незаконной деятельности лиц, производящих и продающих поддельные сертификаты о вакцинации и справки о прохождении тестирования на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Стобы исключить любые злоупотребления, полиция отслеживает и документирует все факты предоставления услуг по фальсификации медицинских документов, связанных с COVID-19. В частности, только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два телеграм-канала, через которые осуществляли заказ", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, в течение прошлой недели правоохранителями начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них более 70 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

Всего с начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (207), в Киеве (98), Ривненской и Львовской (по 75) областях.

"Всего в 50% начатых уголовных производствах лица получили сообщение о подозрении. Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. И сегодня судами первой инстанции в течение последнего месяца принято более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в том числе при пересечении государственной границы. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов. Напоминаю, что ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует", - подытожил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На планшеты полиции установили программы для считывания COVID-сертификатов

Нацполиция сертификат Клименко Игорь COVID-19
+7
это же надо так тряститсь за свою никчемную жизнь - уколоться , и все равно не верить этой жиже и продолжать носить намордник и бросаться на инакомыслящих...)
18.10.2021 16:12 Ответить
+4
Это не инакомыслящие. Это НЕмыслящие
18.10.2021 16:17 Ответить
+3
А те кто вакцинируются...они что с апостолом Петром встречаться не собираются? Мечтают о бессмертии??
18.10.2021 16:42 Ответить
Хитрожопым антиваксерам тут не рады
18.10.2021 16:03 Ответить
"Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован" Источник:
18.10.2021 17:26 Ответить
В 84 года? Один на почти 8 миллиардов людей на планете Земля? Это какой процент?
18.10.2021 17:32 Ответить
черновцы, 600гр и ты имеешь ковид сертификат и никто никого не боится
18.10.2021 16:07 Ответить
только уголовная ответственность
18.10.2021 16:08 Ответить
Капец, около 200 дибилов (в плохом смысле этого слова) уплатили бешенные бабки мошенникам! Должна быть взаимная ответственность и тех, кто покупал и тех, кто продавал... в особенности если по итогу это привело к смерти пациента под ИВЛ
18.10.2021 16:08 Ответить
Учитывая, что именно те, кто платит, являются заказчиком преступления... И это только по изготовлению. А за использование поддельных документов - то уже отдельная ответственность
18.10.2021 16:18 Ответить
это же надо так тряститсь за свою никчемную жизнь - уколоться , и все равно не верить этой жиже и продолжать носить намордник и бросаться на инакомыслящих...)
18.10.2021 16:12 Ответить
Это не инакомыслящие. Это НЕмыслящие
18.10.2021 16:17 Ответить
Про себя штоле?
18.10.2021 16:21 Ответить
Да - про тебя тоже
18.10.2021 16:24 Ответить
Инако... ШО?
18.10.2021 16:17 Ответить
короче, проще ментовскую ксиву делать и не ***********, как долбанутые вакцинированные МакКлауды в вакцине толка нет, это же просто абонемент на полгода, но да, новое течение, новые возможности. Вакцинировался (а если модерной - то вообще кросавчег, второй такой не будет), - приведи 2-х невакцинированных с собой. таким нехитрым образом в члены кпсс записывали, точнее, это одно из услови было ) ну, там и еще пару тестов нужно было, на знание апрельских и прочих тезисов.
забавно то, что основная масса филателистов никак не желает менять образ жизни, минимизировать контакты без острой необходимости и прочую соцактивность. вот так и джудастпристовские breaking the law и рождаются.
18.10.2021 16:18 Ответить
Только массовые расстрелы спасут страну.
Сколько осталось непривитых? 70%?
Всем дать сроку неделю и к стенке
18.10.2021 16:18 Ответить
Готов взяться за это дело (расстрелы)??? Или только языком по "органу"?
18.10.2021 16:30 Ответить
не, мне столько в очереди желающих не выстоять, хоть бы и хотел
но и не хочется стрелять, мне лучше будет у стеночки...
18.10.2021 16:44 Ответить
Тю, делов-то! С поддельных сертификатов перейдут на поддельные вакцины. Колоться будут водой, а документы под это будут давать настоящие.
18.10.2021 16:19 Ответить
вакцинация - бесплатно
поддельные сертификаты - за деньги

я не понимаю прикола покупки фальшивых сертикатов
18.10.2021 16:28 Ответить
То бишь для ваксов самое главное это шара..да?? На дурняк мол и уксус сладок...😀
18.10.2021 16:37 Ответить
Фальшивый сертификат покупают, они что думают, что и с апостолом Петром потом всё порешают?
18.10.2021 16:40 Ответить
А те кто вакцинируются...они что с апостолом Петром встречаться не собираются? Мечтают о бессмертии??
18.10.2021 16:42 Ответить
Точно! Ведь вакцинированные попадут в рай, а все остальные - просто так сдохнут(с)
18.10.2021 16:45 Ответить
Антизаконні дії зеленої влади,створили 'підробні ковид-дохументи'
18.10.2021 18:28 Ответить
Позвольте поинтересоваться, а сколько тысяч поддельных COVID-19 документов не выявили?
18.10.2021 19:02 Ответить
 
 