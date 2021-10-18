На прошлой неделе правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов, - глава Нацполиции Клименко

Нацполиция в сотрудничестве с Минцифри, Минздравом и другими правоохранительными органами систематически работает над выявлением и пресечением незаконной деятельности лиц, производящих и продающих поддельные сертификаты о вакцинации и справки о прохождении тестирования на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Стобы исключить любые злоупотребления, полиция отслеживает и документирует все факты предоставления услуг по фальсификации медицинских документов, связанных с COVID-19. В частности, только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два телеграм-канала, через которые осуществляли заказ", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, в течение прошлой недели правоохранителями начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них более 70 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

Всего с начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (207), в Киеве (98), Ривненской и Львовской (по 75) областях.

"Всего в 50% начатых уголовных производствах лица получили сообщение о подозрении. Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. И сегодня судами первой инстанции в течение последнего месяца принято более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в том числе при пересечении государственной границы. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов. Напоминаю, что ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует", - подытожил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На планшеты полиции установили программы для считывания COVID-сертификатов