Во Львове запретили работу ночных клубов, заведения питания могут работать исключительно до 23:00, - Садовый

Во Львове запретили работу ночных клубов, заведения питания могут работать исключительно до 23:00, - Садовый

Во Львове приняли решение ужесточить карантин. В частности, ограничили работу заведения питания и запретили работу ночных клубов.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Если коротко:

- Имеем протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность. Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила;
- Из-за резкого увеличения желающих вакцинироваться продолжаем часы работы центров для вакцинации;
- Ночным клубам работать запрещено.

Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов", - говорится в сообщении.

+4
Да нет, просто после 23 вирус выходит на охоту.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:22 Ответить
+4
Вірус виходить на полювання в повний місяць.Нехай це також врахують.Недоопрацювання.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:24 Ответить
+3
Ночью вирус огого!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:20 Ответить
Ночью вирус огого!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:20 Ответить
Просто після 23-00 в нічних клубах всі вже починають цілуваться. Тому час автопаті перенесли з 04-00 на 23-00
показать весь комментарий
18.10.2021 16:21 Ответить
Боюсь даже представить, что будут вытворять на квартире, если целовацца в ночных клубах нинини
показать весь комментарий
18.10.2021 16:23 Ответить
те що завжди починаючи з кам'яного віку в печерах .
показать весь комментарий
18.10.2021 16:25 Ответить
Захотіли прийняли,захотіли ні.Таке саме по всій планеті.І найголовніше.що ніхто не несе відповідальності.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:21 Ответить
Да нет, просто после 23 вирус выходит на охоту.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:22 Ответить
Вірус виходить на полювання в повний місяць.Нехай це також врахують.Недоопрацювання.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:24 Ответить
после 23.00 вирус спит
показать весь комментарий
18.10.2021 17:54 Ответить
перепутал, наоборот, у вируса ночная смена
показать весь комментарий
18.10.2021 17:54 Ответить
Салдат спіт - служба ідьот. Салдат служит - СПІД ідьот...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:55 Ответить
Андрій Іванович завжди був прикукушений. Так що нічого дивного.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:54 Ответить
Особо лютым вирус делается в 23:05!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:59 Ответить
Не, раньше - в 23 часа и 1 секунду он стает особо агрессивным и нападает на кого ни попадя без разбору
показать весь комментарий
18.10.2021 19:37 Ответить
Ночные клубы я бы и без ковида запретил..чисто сходняк лодырей и бездельников с дармовыми деньгами...нормальные люди утром на работу идут, а ночью спят
показать весь комментарий
18.10.2021 19:02 Ответить
 
 