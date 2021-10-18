1 249 14
Во Львове запретили работу ночных клубов, заведения питания могут работать исключительно до 23:00, - Садовый
Во Львове приняли решение ужесточить карантин. В частности, ограничили работу заведения питания и запретили работу ночных клубов.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Если коротко:
- Имеем протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность. Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила;
- Из-за резкого увеличения желающих вакцинироваться продолжаем часы работы центров для вакцинации;
- Ночным клубам работать запрещено.
Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов", - говорится в сообщении.
