Во Львове запретили работу ночных клубов, заведения питания могут работать исключительно до 23:00, - Садовый

Во Львове приняли решение ужесточить карантин. В частности, ограничили работу заведения питания и запретили работу ночных клубов.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Если коротко:



- Имеем протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность. Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила;

- Из-за резкого увеличения желающих вакцинироваться продолжаем часы работы центров для вакцинации;

- Ночным клубам работать запрещено.



Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов", - говорится в сообщении.

Читайте: Весь персонал ресторанов, кафе, магазинов должен быть вакцинирован: во Львове ужесточили карантинные меры