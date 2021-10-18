Антирыночные и антиреформаторские меры правительства толкают энергетический сектор на край пропасти, - экс-глава ГНС ​​Верланов

Последние антирыночные и антиреформаторские меры украинского правительства в отношении "Нафтогаза" толкают энергетический сектор Украины на край пропасти. Малые запасы газа в Украине, неспособность занимать средства и жесткая тактика "Газпрома", что влияет на колоссальный рост цены на газ в Европе, создают предпосылки для идеального шторма.

Об этом пишет в своей статье "Риски Газпрома растут на фоне бессилия Украины" на Seeking Alpha председатель Государственной налоговой службы (2019-2020) и заместитель министра финансов (2018-2019) Сергей Верланов.

Он отмечает, что на сегодня украинские подземные газохранилища заполнены на 58% (в прошлом году - на 90%). Однако, по мнению Верланова, в случае Украины эта проблема мало связана с "Газпромом" ".

"Это результат политического вмешательства украинского правительства в работу успешной национальной компании, что ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и ослабляет способность Украины противостоять давлению "Газпрома"", - отмечает автор.

Он напоминает, что 28 апреля правительство назначило председателем правления "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Как следствие, Украина нарушила обещание соблюдать принципы корпоративного управления.

"Такие действия подорвали доверие между" Нафтогазом "и международным финансовым сообществом, заставив компанию отменить выпуск евробондов. Ограничение доступа к международным рынкам капитала серьезно отразилось на способности компании импортировать европейский газ. Поэтому импорт Украиной газа упал на 84% в годовом измерении до 2,4 миллиарда кубометров в январе-сентябре, что прямо повлияло на низкие запасы газа в преддверии сезона высокого спроса", - пишет Верланов.

Учитывая то, что в прошлом месяце из "Нафтогаза" ушли все западные управленцы, а правительство взяло компанию под свой полный контроль, экс-глава ГНС ​​считает, что не стоит надеяться на то, что в ближайшее время "Нафтогаз" снова сможет привлекать средства на международных рынках.

Более того, он предостерегает, что обещание правительства продавать газ домохозяйствам за незначительную долю рыночной цены до 30 апреля 2022 года только увеличит финансовое давление на "Нафтогаз".

"Если погодные условия этой зимой будут благоприятными, Украина будет иметь 6-7 млрд кубометров запасов газа (критический уровень) до конца апреля 2022 года. Для пополнения запасов Украины должна была импортировать 12 млрд кубометров газа в промежутке между маем и октябрем 2022 года, что в пять раз больше, чем в этом году. Стоимость такого шага заоблачная. Учитывая опустошение запасов газа и невозможность "Нафтогаза" привлекать средства, а также фактическое закрытие "Газпромом" большинства маршрутов для импорта Украиной газа, почва для идеального шторма подготовлена", - резюмирует автор.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2021) Андрей Коболев считает, что Путин сознательно ограничивает объемы газа, которые Россия продает в Европу. Поэтому, по его мнению, когда зимой Украина захочет купить у европейцев газ, его может просто не быть.