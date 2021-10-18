Назначение Зеленским судей КС нанесет серьезный удар международным отношениям и имиджу Украины, - Жернаков
Возможное назначение Зеленским судей КСУ на несуществующие вакансии не только разрушает институты с потенциальными серьезными последствиями для государственности. Это нанесет серьезный удар и международным отношениям и имиджу Украины.
Об этом заявил координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"Еще не до конца высохла краска на подписи Зеленского под общей Декларацией с лидерами ЕС Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен по результатам саммита Украина-ЕС, где он обязался провести реформу Конституционного Суда. Ранее Венецианская комиссия на запрос самого же Зеленского констатировала, что проблема КСУ - в политической зависимости судей, потому что назначают их по партийным квотам. И настоятельно рекомендовала наконец ввести на должности судей КСУ настоящий конкурсный отбор, как это предусматривает Конституция. Отдельно Венецийка подчеркнула, что сначала надо ввести настоящий конкурс, а только потом - заполнять вакансии. Впоследствии также на запрос самого Зеленского практически то же повторили страны G7", - пояснил он.
"Буквально через пару месяцев после того без всякого конкурса (а точнее, с его очень низкого качества имитацией в комитете ВР) Рада назначила судьей КСУ подконтрольного ОП Виктора Кичуна. Затем сначала добавила, а затем забрала из законопроекта #4533 о КСУ упоминание о настоящем конкурсе в КСУ, чем вызвала публичную критику стран G7. Но все это было еще до подписания Декларации с ЕС. Сейчас, спустя неделю после письменного обязательства провести реформу КСУ на высшем уровне, назначения судей мало того, что без конкурса, так еще и на несуществующие вакансии будет выглядеть дипломатическим плевком в лицо. На том же уровне", - констатировал Жернаков.
"Потому что это будет делать не Рада и не кто-то еще, а сам Зеленский - той самой рукой, которой подписывал обязательство сделать реформу КСУ. Кстати, на этой неделе будет еще минимум две очень схожие ситуации, где Зеленскому нужно будет сделать важный выбор. Одна - с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В ближайшие дни Зеленский должен разблокировать конкурс на руководителя САП, как он обещал это Президенту Байдену и всему цивилизованному миру уже 50 дней как. Другая - с судебной реформой. В конце недели Совет судей будет назначить членов совета по этике для реформы ВСП. И если он этого не сделает, Зеленский просто вынужден будет подать законопроект, который выбросит его из процесса. Не подаст - значит, он всецело на стороне судебной мафии, а не реформы. Это все очень похожие вещи. Они все - о выборе между независимыми институтами и ручным управлением. Цивилизованный демократический мир, в который мы стремимся идти, идет по первому пути. РФ, Китай и другие авторитарные страны - вторым. Подавляющее большинство граждан - за интеграцию в ЕС и НАТО, а не в Россию и Китай. И не так важно когда пройдут парламентские выборы, если это большинство откажется голосовать за тех, кто возвращает страну в совок. Конечно, кто-то может считать себя самым умным и пытаться делать интеграцию в цивилизованный мир, а делать на самом деле обратное. Но история показывает, что в имитацию выходит играть очень недолго, а интеграция в РФ возможна, но только в индивидуальном порядке. Сейчас как раз тот случай, когда выбор становится все более очевидным - как внутри страны, так и за ее пределами", - резюмировал он.
"Зеленский назначил Чумаченко и Картере судьями Верховного Суда"
Отметим, что оба судьи подавались на конкурс в ВС еще в 2018-2019 году. Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
Офис Президента - уже под контролем РФ - Ермак, Зеленский (пустое место), Татаров, Подоляк, Арестович;
судебные структуры - контролирует агент спецслужб РФ Портнов;
разведка - контролирует агент спецслужб РФ Руслан Демченко;
правоохранительные органы - контролирует агент спецслужб РФ Татаров;
ВСУ - ставленник Ермака министр обороны Таран работает во вред Украине на стороне врага
Він никався від преси, від дебатів, замість цього запилював видосики та влаштував "шоу" на стадіоні.
Яким чином ти зробив висновок, що він "йшов, як демократ"? Це ж нісенітниця повна!