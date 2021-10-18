Назначение Зеленским судей КС нанесет серьезный удар международным отношениям и имиджу Украины, - Жернаков

Возможное назначение Зеленским судей КСУ на несуществующие вакансии не только разрушает институты с потенциальными серьезными последствиями для государственности. Это нанесет серьезный удар и международным отношениям и имиджу Украины.

Об этом заявил координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Еще не до конца высохла краска на подписи Зеленского под общей Декларацией с лидерами ЕС Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен по результатам саммита Украина-ЕС, где он обязался провести реформу Конституционного Суда. Ранее Венецианская комиссия на запрос самого же Зеленского констатировала, что проблема КСУ - в политической зависимости судей, потому что назначают их по партийным квотам. И настоятельно рекомендовала наконец ввести на должности судей КСУ настоящий конкурсный отбор, как это предусматривает Конституция. Отдельно Венецийка подчеркнула, что сначала надо ввести настоящий конкурс, а только потом - заполнять вакансии. Впоследствии также на запрос самого Зеленского практически то же повторили страны G7", - пояснил он.

"Буквально через пару месяцев после того без всякого конкурса (а точнее, с его очень низкого качества имитацией в комитете ВР) Рада назначила судьей КСУ подконтрольного ОП Виктора Кичуна. Затем сначала добавила, а затем забрала из законопроекта #4533 о КСУ упоминание о настоящем конкурсе в КСУ, чем вызвала публичную критику стран G7. Но все это было еще до подписания Декларации с ЕС. Сейчас, спустя неделю после письменного обязательства провести реформу КСУ на высшем уровне, назначения судей мало того, что без конкурса, так еще и на несуществующие вакансии будет выглядеть дипломатическим плевком в лицо. На том же уровне", - констатировал Жернаков.

"Потому что это будет делать не Рада и не кто-то еще, а сам Зеленский - той самой рукой, которой подписывал обязательство сделать реформу КСУ. Кстати, на этой неделе будет еще минимум две очень схожие ситуации, где Зеленскому нужно будет сделать важный выбор. Одна - с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В ближайшие дни Зеленский должен разблокировать конкурс на руководителя САП, как он обещал это Президенту Байдену и всему цивилизованному миру уже 50 дней как. Другая - с судебной реформой. В конце недели Совет судей будет назначить членов совета по этике для реформы ВСП. И если он этого не сделает, Зеленский просто вынужден будет подать законопроект, который выбросит его из процесса. Не подаст - значит, он всецело на стороне судебной мафии, а не реформы. Это все очень похожие вещи. Они все - о выборе между независимыми институтами и ручным управлением. Цивилизованный демократический мир, в который мы стремимся идти, идет по первому пути. РФ, Китай и другие авторитарные страны - вторым. Подавляющее большинство граждан - за интеграцию в ЕС и НАТО, а не в Россию и Китай. И не так важно когда пройдут парламентские выборы, если это большинство откажется голосовать за тех, кто возвращает страну в совок. Конечно, кто-то может считать себя самым умным и пытаться делать интеграцию в цивилизованный мир, а делать на самом деле обратное. Но история показывает, что в имитацию выходит играть очень недолго, а интеграция в РФ возможна, но только в индивидуальном порядке. Сейчас как раз тот случай, когда выбор становится все более очевидным - как внутри страны, так и за ее пределами", - резюмировал он.





