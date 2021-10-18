Заявления о том, что закон об олигархах должен подписывать Разумков, не соответствуют действительности, - Стефанчук

Заявления о том, что закон об олигархах должен быть подписан тем председателем Парламента Украины, при котором он принимался, не соответствуют действительности. Ни одна статья Регламента и Конституции Украины не предусматривает такой порядок действий.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По этой логике, если что-то случится с председателем Парламента, то законы не будут подписаны вообще. Однако воля одного должностного лица не может перечеркнуть волю 226 народных депутатов, которые равны в своих правах", - отметил он.

"Рассмотреть 12 так называемых блокирующих постановлений по антиолигархическому закону планируем завтра. После их рассмотрения комитет будет готовить данные законопроекты на подпись. У нас два варианта: документ будет подписан председателем Верховной Рады и направлен президенту. Если найдем противоречия, то 131 статья Регламента дает возможность доработать законопроект. Он не будет вновь выноситься на голосование. Будет голосоваться только одна несогласованность. И далее документ направят на подпись президенту", - уточнил Стефанчук.

Читайте также: Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков