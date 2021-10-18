РУС
Заявления о том, что закон об олигархах должен подписывать Разумков, не соответствуют действительности, - Стефанчук

Заявления о том, что закон об олигархах должен подписывать Разумков, не соответствуют действительности, - Стефанчук

Заявления о том, что закон об олигархах должен быть подписан тем председателем Парламента Украины, при котором он принимался, не соответствуют действительности. Ни одна статья Регламента и Конституции Украины не предусматривает такой порядок действий.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По этой логике, если что-то случится с председателем Парламента, то законы не будут подписаны вообще. Однако воля одного должностного лица не может перечеркнуть волю 226 народных депутатов, которые равны в своих правах", - отметил он.

"Рассмотреть 12 так называемых блокирующих постановлений по антиолигархическому закону планируем завтра. После их рассмотрения комитет будет готовить данные законопроекты на подпись. У нас два варианта: документ будет подписан председателем Верховной Рады и направлен президенту. Если найдем противоречия, то 131 статья Регламента дает возможность доработать законопроект. Он не будет вновь выноситься на голосование. Будет голосоваться только одна несогласованность. И далее документ направят на подпись президенту", - уточнил Стефанчук.

Читайте также: Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков

+12
Чому ви так радієте? Що в країні правовий хаос? Тому, що зебіли клали те, чим їх лідер по піаніно возив, на ваші права?
18.10.2021 16:52 Ответить
+11
Странная ситуация.
Уже и ЕС и США сказали, что это не закон, а попытка узурпации власти зеленой плесенью.
Зато олигархи, которым этот закон якобы угрожает, никак не противодействуют подписанию этого закона.
Наверное все олигархи в Украине - фаталисты...
18.10.2021 16:47 Ответить
+5
Безнос ты безмозг? Закон приняли когда Розумков (он мне безразличен) был ещё спикером , но был на карантина covid 19. Он был ещё при власти и именно он должен подписать. Но твоя любимая зелёная шобла так спешила , что в очередной раз лоханулась они ж там не лохи. Это тот случай когда " великий и не повторимый" вещает = вот я этот закон подпишу, а потом отправим в венецианскую комиссию= отправляют обычно проекты законов, а не уже подписанные законы. Президент гарант конституции ,а значит законов , а выходит так, что он на законы ложить хотел , а народу мозги пудрит , но народ не весь , как 73% лохтората.
18.10.2021 17:27 Ответить
Разумков тепер тільки в щоденникі у своїх дітей підписи може ставити!
18.10.2021 16:48 Ответить
Чому ви так радієте? Що в країні правовий хаос? Тому, що зебіли клали те, чим їх лідер по піаніно возив, на ваші права?
18.10.2021 16:52 Ответить
А ты что - спец большой? Откуда такой умный высрался?
18.10.2021 17:53 Ответить
ТИ НЕ Безнос а безголови
18.10.2021 18:04 Ответить
убейтесь оба об стену)
18.10.2021 17:00 Ответить
Толстый никого не пустит подписание закона, в случае чего, позовёт своего такого самого жирного брата.
18.10.2021 17:12 Ответить
Безнос ты безмозг? Закон приняли когда Розумков (он мне безразличен) был ещё спикером , но был на карантина covid 19. Он был ещё при власти и именно он должен подписать. Но твоя любимая зелёная шобла так спешила , что в очередной раз лоханулась они ж там не лохи. Это тот случай когда " великий и не повторимый" вещает = вот я этот закон подпишу, а потом отправим в венецианскую комиссию= отправляют обычно проекты законов, а не уже подписанные законы. Президент гарант конституции ,а значит законов , а выходит так, что он на законы ложить хотел , а народу мозги пудрит , но народ не весь , как 73% лохтората.
18.10.2021 17:27 Ответить
Достали вы уже носиться с этим законом, как с писаной. Что он изменит в жизни простых людей?
18.10.2021 17:50 Ответить
Канешна, кацап. А какая разнитца...
18.10.2021 17:54 Ответить
Ось такою тутпою біомассою, яка не розуміє як це вплине (як вона вважає) на "простих людей", легко маніпулюють олігархи, особливо перед виборами.
19.10.2021 08:41 Ответить
Коливан ))))
18.10.2021 19:30 Ответить
Уберите эту безмозглую рожу...
18.10.2021 20:58 Ответить
 
 