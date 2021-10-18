РУС
6 598 188

Рыженко о ситуации с COVID-19 в Днепре: Больных все больше. В отделении на 6 коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки

COVID-реанимация в областной больнице имени Мечникова в Днепре переполнена в несколько раз.

Об этом заявил медицинский директор областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда нет сил, а больных всё больше и больше… COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжёлых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Здесь нет VIP палат. Есть "VIP коридор" и "VIP уголки", где спасают жизнь", - рассказал он.

"Бригада хирургов во главе с Ириной Китовой прооперировали тяжёлую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает", - добавил врач.

"Некоторых счастливчиков переводят в ковидную терапию. Им удалось побороть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается. Действующие протоколы не всегда справляются. Максим с радостью звонит всем своим друзьям. Делится, как нужно себя защищать, чтобы не попасть на аппарат ИВЛ. А медсестра Яна Пелых ждет следующего больного. Впереди тяжелая ночь", - резюмировал он.

Рыженко о ситуации с COVID-19 в Днепре: Больных все больше. В отделении на 6 коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки 01

Рыженко о ситуации с COVID-19 в Днепре: Больных все больше. В отделении на 6 коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки 02

больница (1449) Днепр (4492) карантин (16729) Рыженко Сергей (65) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4384)
+11
Эти извращенные парадоксы - всего лишь меседжи кацапской пропаганды. Подавляющее большинство антиваксеров на постсоветском пространстве сидят на кукане ольгинских манипуляторов.
18.10.2021 16:57
+10
Всё моментально решается простой проверкой сертификата вакцинации в приёмном покое. Антиваксеры не верят в КОВИД, значит и лечить их не надо.
18.10.2021 16:51
+8
Угу. Антиваксеры - самые рьяные поборники своих прав. Правда забывают об одной вещи: их права заканчиваются там, где начинаются права других.
18.10.2021 17:05
Ну розтлумачте ви співвідношення 85% невакцинованих - 95% хворих і 15% вакцинованих і 2% хворих?
18.10.2021 19:55
Порівняйте відповідні пропорції і буде вам щастя
18.10.2021 20:00
Я вже свої висновки зробила. Не подобається поправте. а не можете, то й не лізьте.
18.10.2021 20:01
От і поправляю: "Йшли б ви навчатись математики". Може й висновки були б правильнішими. Бо математиці байдуже на чиїсь бажання.
18.10.2021 20:06
Особисто я вважаю свій висновок правильним, а ви досі не можете мене аргументовано з цифрами поправити.
18.10.2021 21:07
Цифри - це математика.
18.10.2021 21:16
Коли у відділенні вакцинованих майже нема, а невакциновані майже усі, то це, звісно, статистика не на користь вакцинації...
18.10.2021 20:07
У вашому коментарі математики немає зовсім.
18.10.2021 21:08
Ще раз: "Йдіть навчатись математики".
18.10.2021 21:15
По вашей статистике получается, что вакцина не спасает от Ковида а просто в 7 раз уменьшает вероятность попадания в больницу. Так получается?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:45
Никакая вакцина не спасает от заражения. Вакцина по сути своей не призвана этого делать. Совсем.
18.10.2021 18:46
Нет ну то что вакцина и маска спасает от уплаты штрафа это я и без Вас знаю)
18.10.2021 18:48
Ты думаешь, что вакцина должна создавать невидимый купол, непроницаемый для вирусов?
18.10.2021 18:49
Эмм, ну вакцины от дифтерии и оспы именно этот купол и предоставляли. Эффективность более 95%.
18.10.2021 18:52
Какой, по твоему мнению, механизм действия вакцин? Как они работают?
18.10.2021 18:53
Кстати, почему Вас больше волнует то что вакцинаторы не ведуться на пропаганду, а не тот факт, что те кто торгуют вакцинами есть те самые, из-за которого этот вирус к нам пришел? Вы тоже с этого что-то имеете?
18.10.2021 18:23
Вирус получил своё распространение из лаборатории Вектор под Новосибирском. К этой лаборатории имеет отношение только одна "вакцина" - спутник-вектор.
18.10.2021 18:26
Я поняла аргументов нет. Я так и думала.
18.10.2021 18:27
Конечно - отмахнуться от аргументов - очень удобный способ не воспринимать аргументы
18.10.2021 18:29
Не поняла? Этот ваш предыдущий ответ был от вас на полном серьезе??? (челюсть на полу)
18.10.2021 18:40
Конечно. Первая вспышка была за несколько месяцев до Уханя в Новосибирской области. В это время там проходили совместные учения химвойск кацапов и китайцев. Китайские были как раз из Уханя. И в это же время там была авария на Векторе. Потом разъехались и, спустя некоторое время "полыхнуло" уже в Ухане. И про вспушку, и про учения, и про аварию на Векторе - всё в открытых источниках. Проверяй хронологию.
18.10.2021 18:44
Эээ куда заспамили комментарий где я впервые в жизни с Valery Greff соглашаюсь.
Спрошу еще раз, тогда, как по мне безобидный вопрос. Почему мировое сообщество не призовет к ответу Россию ( по версии Valery Greff) или Китай (по моему мнению) и не притянет к компенсации за нанесенный ущерб?
18.10.2021 21:59
По той же причине, по которой сейчас еще никого не посадили за сбитый MH-17. Такие процессы не терпят суеты и требуют основательной подготовки и проведения.
18.10.2021 22:02
Приходит на ум Кенеди, теракты 911 гибель Квасневского. Вы правы следствие проводилось без лишней суеты и основательно.
18.10.2021 22:05
А еще я вчера собаку сбитую видел на трассе Киев-Одесса. За нее тоже никого не посадили уже второй день как.
18.10.2021 22:07
Еще один розумовоотсталый , хрюсский,лей свои оградки для впопучленцев
18.10.2021 17:21
Що за тупі антивакцинаторські байки?

От приклад, якщо графіки розумієш

18.10.2021 17:24
Угу. Антиваксеры - самые рьяные поборники своих прав. Правда забывают об одной вещи: их права заканчиваются там, где начинаются права других.
18.10.2021 17:05
У тебя есть только одно право,быть упоротым непонятной балтухой.вот и все твои права,ну ты же уколотый уже на этом твои права закончились
18.10.2021 20:15
лежит некая сволочь в VIP-палате...лежит одна,а могло бы лежать 6 обычных людей.
и ведь не понимает эта сволочь,что VIP-морг и VIP-могила,ничем от обычного морга и могилы,не отличается.
18.10.2021 16:52
Зеля с Андреем Елдаком лежали в ВИП-палатах в Александровской больнице))))
18.10.2021 16:55
был в Днепре неделю назад - поголовно без масок. в интерсити туда и назад 90% тоже без масок...
18.10.2021 16:53
в Киеве или Тернополе дела обстоят лучше?)
18.10.2021 16:56
в Тернополе не знаю, но в Киеве на улицах Да без масок, но в магазах, транспорте и метро 99% в масках
18.10.2021 16:58
Так и есть.
18.10.2021 17:06
доооо))
18.10.2021 17:13
Природній добір таки має діяти...
18.10.2021 17:09
это прямое следствие безграмотности населения и информационной политики правительства
18.10.2021 16:53
Следующий уровень - VIP-палатки и VIP-улицы.
18.10.2021 16:53
Это не больных много...это коек мало..
Воровать нужно меньше...
18.10.2021 16:55
А может надо было прививаться как некоторым. И мест бы хватило всем.

Прививки

В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.

К концу 16 октября 2021 года 49 398 211 человек получили первую дозу препарата.

К концу 16 октября 2021 года 45 358 472 человека получили вторую дозу препарата.
Здравоохранение

Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.

915 человек с коронавирусом попали в больницу 12 октября 2021 года.

С 6 октября 2021 года по 12 октября 2021 года 5559 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 6,9% по сравнению с предыдущими 7 днями.

14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.

Некоторым пациентам в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.

14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.

Летальные исходы

17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это показывает рост на 8,5% по сравнению с предыдущими 7 днями.



Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление Воскресенье, 17 октября 2021 г., 16:00
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
18.10.2021 17:52
😃 Ну и? Ты сам то понял что запостил?? С твоих же слов видно...что процент вакцинации никак не влияет на уменьшение количества госпитализаций...
18.10.2021 18:43
Как есть , так и запостил. В отличие от любителей помухлювать.

-14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.
-14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.
-17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей
-С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти
Население Великобритании-67,22 млн.

Теперь сравни с нами.
18.10.2021 19:03
Лично для тебя. уровень вакцинации Европейского союза. С разбивкой по странам.
И ... Только не говори, что там одни идиоты живут. А такие как ты умнее фсееех.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
18.10.2021 19:44
Я из Днепра.. ну трупы пока еще на улицах не валяются а про больницу удивили что там все плохо так.
18.10.2021 16:57
плюс - не одна Мечка обслуживает ковидников (Канатка интересно так же забита?)
18.10.2021 19:42
Во все больницах, Вася, плохо! Хуже, чем было в прошлом году! Приходи, проверь, больных пересчитай в отделениях, в морг зайди, помоги трупы обмывать, одевать и гробы класть!
18.10.2021 20:57
Пора рассмотреть вопрос о введении в действие сертификата антиваксера. Чтобы там под печать эти умники расписались в том, что ковида нет ваще и вы фсьо врьоти. Там же пусть откажутся от всякого лечения от ковида и его последствий. По факту заболевания не госпитализировать, скорую не высылать.
18.10.2021 16:58
А тебе поклонник ковидов,пять доз сразу в лоб уколоть,чтоб голова не шаталась,и маску скотчем примотать к голове дурной ,да чтобы и не снял её!
18.10.2021 19:20
Шо, всраный вася, стыдно, себя узнал? Герой ты у нас, ага. А чё зря пистеть, приди и сделай мне пять уколов в лоб, и маску скотчем привяжи. Ты же во какой герой. А нахрена ты, урод антиваксерный, заспамил мой пост про сертификат антиваксера? Правда в глаза колет?
19.10.2021 08:12
ти забуваєш одну деталь- ми не на порозі епідемії, вона вже майже 2 роки, тому більшість людей вже перехворіли ковідом в легкій формі! і набули антитіл! для чого їм вакцинуватися? тим більше,що гарантій незараження ця вакцина не дає?
18.10.2021 19:21
В легкій формі...
Это наши догадки. Ныкто не проверяет нас на наличие антител ни до прививки, ни после. И уж тем более никто не определяет, сколько нас переболело в легкой форме или бессимптомно.
19.10.2021 08:15
Мне не верите, послушайте профессора эпидемиологии Йельского университета, доктора Харви Риша. «На самом деле невакцинированные должны больше бояться вакцинированных, и я ещё допущу мысль, что именно вакцинация активирует и множит мутацию вируса.»
18.10.2021 16:58
нет наказания - нет результата, к сожалению...
18.10.2021 16:58
Ну що ж... важко рятувати 73% *хужє нє будєт*....
Для інших вже давно надали можливість захистити себе від реанімаціі вакциною...
18.10.2021 17:06
для того что б все захотели привиться, нужно показывать все эти реанимации в режиме онлайн 24/7
18.10.2021 17:07
То та я никак не могу увидеть, не то что видео, а даже фото этих страшных палат!
18.10.2021 19:44
Жаль, что здесь фото никак нельзя выставлять! Я бы тебе скинул десяток, чтобы тебе потом всю ночь кошмары снились!
18.10.2021 21:05
на почту мне кидай!
18.10.2021 21:20
Был в днепре на неделе, никто не носит маски
18.10.2021 17:20
Зелень безпомічна і тупа, це так. АЛЕ!! Ще пару тижнів тому я, мабуть, був єдиною людиною у масці у великому торгівельному центрі "Апполо". І єдиним у трамваї у масці, коли туди сідав. Звичайно, справедливо казати, що саме влада не довела до людей необхідність дотримуватись елементарних речей - носіння захисної маски і дотримання соціальної дистанції. Що це влада повинна була жорстко карати за порушення режиму у час локдауну, і вчасно попереджати про його відновлення, що це влада повинно була доводити до тих ще вакцинованих, що вони ПРОДОВЖУЮТЬ бути розповсюджувачами вірусу, бо вони цього банально НЕ ЗНАЮТЬ. Все так, але ЯКА НЕВИМОВНА ТУПІСТЬ БІЛЬШОСТІ НАРОДУ!!! Хоча, насправді, після голосувань за Януковича, Порошенка та Зеленського кожен раз біля 50% виборців можна було і не дивуватись вже, особливо враховуючи, що з інших 50% ще хтось голосував за ляльок і бовванчиків, а хтось не ходив на вибори взагалі. Маємо, фактично, серед населення десь 60-70 відсотків (якщо не більше) вроджених кретинів з відсутнім мозоком, і перша ж справжня смертельно небезпечна проблема у вигляді коронавірусу підводить траурно-чорну риску під нечуваним суспільним ідіотизмом.
18.10.2021 17:23
Бугай! А чем тебе Порошенко не угодил? Давай мы тебя выберем в презы, а потом посмотрим что ты сможешь наваять ? В смысле, сколько сопрешь?....
18.10.2021 21:03
Доречі, як ви думаєте яка частка антивакцинаторів серед тих славнозвісних 73%, які голосували за Зеленського?
18.10.2021 17:26
Все!
18.10.2021 21:06
На початок і я так думав, але як тут на форумах виявилося, що, як мінімум, з виключеннями з обох таборів

Цікаво було би, якщо би хтось соц. опитування з цього приводу провів.
18.10.2021 21:23
Така сама, як і серед вакцинованих. Бо перші не вакцинуються в більшості від безстрашної тупості, а другі так само тупі, просто перелякані, і вакцинуються виключно з переляку, про свідому дію годі й казати.
18.10.2021 17:31
Про VIP-доплаты рассказал бы.
18.10.2021 17:34
Вируса НЕТ! У вакцины "пабочки"! Всех антивакцеров ждут их любимые доктора - паталогоанатомы. Носите маски в кармане.
18.10.2021 17:57
В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжёлых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Источник:

Какие же дебилы! Я лежал в 6-ти и 8-ми коечных палатах, там чисто физически нельзя разместить 28 человек, даже если до потолка койки накидать, а они еще и с кислородом и жестами?

ГДЕ ФОТО КОНКРЕТНО ЭТОГО ВСЕГО "АХТУНГА" (с эго слов)?
18.10.2021 18:04
Написано же - в отделении. Это может быть и 3 палаты, и даже 6 изолированных, если это инфекционное отделение.
Везде сейчас больницы забиты, мест нет, кислорода не хватает. Во всех крупных городах - точно.
18.10.2021 20:41
Ну хорошо! Палата на 6 коек это где то 25 м.кв. Палата в инфекционке (на сколько я видел) это 2 койти (10 м.кв.) + душ и туалет (2 в одном)! Каким образом модно втулить 28 человек в 6 палат на 2 койкоместа!

Пойми, я не отрицатель ковида и всего прочего! Я отрицатель манипулирования и человеческой глупости (хотя и сам "забавный").

Фото, сестра, фото!
18.10.2021 21:00
6-ти коечное отделение, Вася, не значит, что площать его только на 6 коек рассчтана! В больнице им. Мечникова целый этаж реанимационное отделение занимает! Речь, Вася, идет о том, что ШТАТЫ МЕДПЕРСОНАЛА РАССЧИТАНЫ на 6 коек, а оказывать помощь приходится 28-ми умственно отсталым за те же ставки!
18.10.2021 21:03
6-ти коечное отделение, Вася, не значит, что площать его только на 6 коек рассчтана! В больнице им. Мечникова целый этаж реанимационное отделение занимает! Речь, Вася, идет о том, что ШТАТЫ МЕДПЕРСОНАЛА РАССЧИТАНЫ на 6 коек, а оказывать помощь приходится 28-ми умственно отсталым за те же ставки!
18.10.2021 21:01
я по 2 раза, 2 раза не повторяю, Вася?
18.10.2021 21:22
Вася, если отделение рассчитано на 6 (но занимает весь этаж) человек (я такое встречал в кардио), то о чем еще можно говорить, о каком ковиде и мерах борьбы с предстоящей или уже существующей эпидемии? И еще - там в кардио реанимации было около 8 или 10 коек, ну может при большом желании можно 2-3 добавить, если пост медсестер убрать. Таких палат там было 2 на больницу! А в реанимации операционной (в которой я проснулся) было коек 5 или 6 (но они были плотная в плотную)!
Вас сцут в уши, а вы глаза не можете открыть!

Вердикт - все обосрались, но виноваты те кто не привился!
18.10.2021 22:20
Речь идет о реанимационном отделении, надеюсь, вы с ним не знакомы и не дай Бог, там размеры другие.
19.10.2021 10:14
Та я по больницам и реанимациям успел немного полежать (даже фото делал с 2-мя бойцами). Но я все никак не могу понять - почему нету фото переполненых ковидных палат, с ранеными есть, а фото реанимаций нееетууу?!
19.10.2021 10:18
Палата на 1 вікно - на 4 ліжка плюс прохід та обладнання. Якщо поставити ліжка у проході то максимум 6 ліжок.
Палата на 6 ліжок - на 2 вікна, в порушення усіх норм розміститься максимум 12 ліжок.
Зараз при реконструкції лікарень з палат на 4 ліжка проектують палату на два ліжка, додатково в палаті добавляють санвузол з душем та тамбур.

Для інформації:

Глибина палат і лікувально-діагностичних приміщень при денному освітленні їх з одного боку має бути не більше 6 м.

Відношення глибини до ширини палат і лікувально-діагностичних приміщень має бути не більше 2.



Розміри палат на два і більше ліжок (крім палат радіологічних відділень) необхідно визначати виходячи із таких вимог:

розміщення ліжок паралельно стінам з вікнами;
відстань від ліжок до стін з вікнами має бути не менше 0,9 м;
відстань між торцями ліжок і між торцями ліжок і стіною відділень лікарень відновлювального лікування має бути не менше 1,6 м, а в палатах решти відділень - не менше 1,3 м;
відстань між довгими сторонами поруч розташованих ліжок має бути не менше 0,8 м, в палатах відновлювального лікування - не менше 1,2 м.

(ДБН "Заклади охорони здоров'я")



18.10.2021 19:50
Палаты обычной больницы и реанимации довольно сильно отличаются.
18.10.2021 20:51
6-ти коечное отделение, Вася, не значит, что площать его только на 6 коек рассчтана! В больнице им. Мечникова целый этаж реанимационное отделение занимает! Речь, Вася, идет о том, что ШТАТЫ МЕДПЕРСОНАЛА РАССЧИТАНЫ на 6 коек, а оказывать помощь приходится 28-ми умственно отсталым за те же ставки!
18.10.2021 21:02
