Рыженко о ситуации с COVID-19 в Днепре: Больных все больше. В отделении на 6 коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки

COVID-реанимация в областной больнице имени Мечникова в Днепре переполнена в несколько раз.

Об этом заявил медицинский директор областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда нет сил, а больных всё больше и больше… COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжёлых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Здесь нет VIP палат. Есть "VIP коридор" и "VIP уголки", где спасают жизнь", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия. ВИДЕО

"Бригада хирургов во главе с Ириной Китовой прооперировали тяжёлую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает", - добавил врач.

"Некоторых счастливчиков переводят в ковидную терапию. Им удалось побороть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается. Действующие протоколы не всегда справляются. Максим с радостью звонит всем своим друзьям. Делится, как нужно себя защищать, чтобы не попасть на аппарат ИВЛ. А медсестра Яна Пелых ждет следующего больного. Впереди тяжелая ночь", - резюмировал он.





