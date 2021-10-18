Рыженко о ситуации с COVID-19 в Днепре: Больных все больше. В отделении на 6 коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки
COVID-реанимация в областной больнице имени Мечникова в Днепре переполнена в несколько раз.
Об этом заявил медицинский директор областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда нет сил, а больных всё больше и больше… COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжёлых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Здесь нет VIP палат. Есть "VIP коридор" и "VIP уголки", где спасают жизнь", - рассказал он.
"Бригада хирургов во главе с Ириной Китовой прооперировали тяжёлую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает", - добавил врач.
"Некоторых счастливчиков переводят в ковидную терапию. Им удалось побороть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается. Действующие протоколы не всегда справляются. Максим с радостью звонит всем своим друзьям. Делится, как нужно себя защищать, чтобы не попасть на аппарат ИВЛ. А медсестра Яна Пелых ждет следующего больного. Впереди тяжелая ночь", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спрошу еще раз, тогда, как по мне безобидный вопрос. Почему мировое сообщество не призовет к ответу Россию ( по версии Valery Greff) или Китай (по моему мнению) и не притянет к компенсации за нанесенный ущерб?
От приклад, якщо графіки розумієш
и ведь не понимает эта сволочь,что VIP-морг и VIP-могила,ничем от обычного морга и могилы,не отличается.
Воровать нужно меньше...
Прививки
В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.
К концу 16 октября 2021 года 49 398 211 человек получили первую дозу препарата.
К концу 16 октября 2021 года 45 358 472 человека получили вторую дозу препарата.
Здравоохранение
Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.
915 человек с коронавирусом попали в больницу 12 октября 2021 года.
С 6 октября 2021 года по 12 октября 2021 года 5559 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 6,9% по сравнению с предыдущими 7 днями.
14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.
Некоторым пациентам в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.
14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.
Летальные исходы
17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.
С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это показывает рост на 8,5% по сравнению с предыдущими 7 днями.
Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление Воскресенье, 17 октября 2021 г., 16:00
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
-14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.
-14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.
-17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей
-С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти
Население Великобритании-67,22 млн.
Теперь сравни с нами.
И ... Только не говори, что там одни идиоты живут. А такие как ты умнее фсееех.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Это наши догадки. Ныкто не проверяет нас на наличие антител ни до прививки, ни после. И уж тем более никто не определяет, сколько нас переболело в легкой форме или бессимптомно.
Для інших вже давно надали можливість захистити себе від реанімаціі вакциною...
Цікаво було би, якщо би хтось соц. опитування з цього приводу провів.
Какие же дебилы! Я лежал в 6-ти и 8-ми коечных палатах, там чисто физически нельзя разместить 28 человек, даже если до потолка койки накидать, а они еще и с кислородом и жестами?
ГДЕ ФОТО КОНКРЕТНО ЭТОГО ВСЕГО "АХТУНГА" (с эго слов)?
Везде сейчас больницы забиты, мест нет, кислорода не хватает. Во всех крупных городах - точно.
Пойми, я не отрицатель ковида и всего прочего! Я отрицатель манипулирования и человеческой глупости (хотя и сам "забавный").
Фото, сестра, фото!
Вас сцут в уши, а вы глаза не можете открыть!
Вердикт - все обосрались, но виноваты те кто не привился!
Палата на 6 ліжок - на 2 вікна, в порушення усіх норм розміститься максимум 12 ліжок.
Зараз при реконструкції лікарень з палат на 4 ліжка проектують палату на два ліжка, додатково в палаті добавляють санвузол з душем та тамбур.
Для інформації:
Глибина палат і лікувально-діагностичних приміщень при денному освітленні їх з одного боку має бути не більше 6 м.
Відношення глибини до ширини палат і лікувально-діагностичних приміщень має бути не більше 2.
Розміри палат на два і більше ліжок (крім палат радіологічних відділень) необхідно визначати виходячи із таких вимог:
розміщення ліжок паралельно стінам з вікнами;
відстань від ліжок до стін з вікнами має бути не менше 0,9 м;
відстань між торцями ліжок і між торцями ліжок і стіною відділень лікарень відновлювального лікування має бути не менше 1,6 м, а в палатах решти відділень - не менше 1,3 м;
відстань між довгими сторонами поруч розташованих ліжок має бути не менше 0,8 м, в палатах відновлювального лікування - не менше 1,2 м.
(ДБН "Заклади охорони здоров'я")