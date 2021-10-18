РУС
Порошенко и Квин обсудили дальнейшую поддержку США в борьбе с агрессией России

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Также была подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства.

Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить правовым и юридически обоснованным способом.

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.

Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

