Порошенко и Квин обсудили дальнейшую поддержку США в борьбе с агрессией России
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Также была подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.
Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства.
Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить правовым и юридически обоснованным способом.
Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.
Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.
06.10.21
" Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю"
13.10.21
"
респект Пороху !
вітаю !
бігом на унітаз, ЗЄ-льоний !
"Квін- агентка фсб! ",- зЕ-рмакова ОПа.
вже набралась критична маса ветеранів від рядових до генерал-полковників - ЗЕбеня постарався на свою голову
"Над всією Україною безхмарне небо !"
А прикинь, его прокинут, да еще закроют, чтобы не мешал, что будешь потом волосы на писюне себе рвать, рассказывая про хунту?
двох не буває....
Напевне, Крісті Квін і Петро Порошенко обговорювали формат такої зустрічі. Вангую, що в обговоренні взяв участь і військовий аташе США в Києві.
Инфантильные любители оффшорного Гундосика, как и сам Гундосик, не могут понять: - Порошенко президент, Кравчук - президент, Кучма - президент, Ющенко - президент, Янукович - предатель, Зеленский - путинский полезный идиот.
Тому що петя заплатив цензору....
Интересно будет ли от нашего МИД "благодарность" по этому поводу?
Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві.
Він професіонал у офшорах, це факт.
І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем.
А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує.
І навіть жодна журналістська корпорація.
Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу.
І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі.
Ні політичного, ні підприємницького, ніякого.
Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування.
Але для Зеленського це значення має та ще й яке!)
Без зусиль, які докладає Петро Порошенко на міжнародній арені, зовнішньополітичний крах України стався б ще рік тому. І неодмінний крах чинного режиму не забарився б.
На жаль, Порошенко вимушений вчиняти саме так, замість відсиджуватися у кущах і, на кшталт стерв'ятника, чекати поки падло дозріє. Бо йому й нам болить Україна, а не клейноди і рєшалово.
Не маю сумнівів, що й це поставлять йому у провину наші туалетні апазіціонери - усі ці личинки фаріон, аваківські міньйони, антикорупційна наволоч й самозвані "волонтери" імені пінчука. Не допустити, щоб ця гниль знову спливла у хвилі неминучої революції, - наш обов'язок. Якщо ми не гупі.
Хваліть мамо мене, а я вас!...