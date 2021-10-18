Российские военные "нанесли удар по десанту условного противника" на побережье оккупированного Крыма

Российские эскадрильи истребителей и бомбардировщиков тренировались наносить удары по десанту условного противника на побережье оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России.

"Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с максимальной дальности, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 метров", - говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, в двустороннем тактическом учении в оккупированном Крыму "отрабатывают оборонительные действия" около 4 тыс. военнослужащих, задействовано до 200 единиц вооружения и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят в Крыму учения с применением ударных вертолетов

Учения проходят под командованием генерала российской армии Александра Дворникова, отмечается в сообщении.

Утром в Минобороны России сообщали, что российские военные провели массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму, отмечает Крым.Реалии. Указывается, что в данных учениях принимают участие соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.