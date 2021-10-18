РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 069 26

Российские военные "нанесли удар по десанту условного противника" на побережье оккупированного Крыма

Российские военные

Российские эскадрильи истребителей и бомбардировщиков тренировались наносить удары по десанту условного противника на побережье оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России.

"Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с максимальной дальности, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 метров", - говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, в двустороннем тактическом учении в оккупированном Крыму "отрабатывают оборонительные действия" около 4 тыс. военнослужащих, задействовано до 200 единиц вооружения и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят в Крыму учения с применением ударных вертолетов

Учения проходят под командованием генерала российской армии Александра Дворникова, отмечается в сообщении.

Утром в Минобороны России сообщали, что российские военные провели массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму, отмечает Крым.Реалии. Указывается, что в данных учениях принимают участие соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.

Автор: 

Крым (26455) россия (96963) военные учения (3478)
Топ комментарии
+11
вони дострибаються, що побєрєжьє Крима завдасть удару у відповідь... балів так на 8...
18.10.2021 16:54 Ответить
18.10.2021 16:54 Ответить
+5
Это удар не по десанту, а по береговой обороне в районе высадки их десанта. На раше всё как обычно, наоборот, говорит одно, делает противоположное. Сейчас наблюдаем очередное обострение, поэтому надо быть готовым к любым эксцессам
18.10.2021 16:56 Ответить
18.10.2021 16:56 Ответить
+5
Снова зловещие происки военщины Вейшнории...
18.10.2021 17:00 Ответить
18.10.2021 17:00 Ответить
Вони дограють що в них вибухне їхня атомна бомба прямо в Криму.
18.10.2021 17:45 Ответить
18.10.2021 17:45 Ответить
Это не тренировка. Это полноценные учения. Тренируются у нас: покатушки/побегушки без единого выстрела. И то не часто.
18.10.2021 17:14 Ответить
18.10.2021 17:14 Ответить
У чужих руках завжди товстіший,а у вас кацапів ще й у зморшках.
18.10.2021 17:22 Ответить
18.10.2021 17:22 Ответить
У упоротых "урапатриотов" всегда все одно и то же: не единого слова по сути и переход на личные оскорбления. Скучные вы все и тупые.
18.10.2021 17:33 Ответить
18.10.2021 17:33 Ответить
Не розумію собачої і гидую кацапів,мене від вас окупантів нудить.
18.10.2021 17:38 Ответить
18.10.2021 17:38 Ответить
-От фіг його знає, чи поможе наприклад, бомардування Москви проти умовного десанту.
18.10.2021 17:43 Ответить
18.10.2021 17:43 Ответить
Вот ти такий розумний - скажи, от та ната буде висаджувати десант у Криму без массованого прикриття з повітря?
18.10.2021 17:56 Ответить
18.10.2021 17:56 Ответить
не,не так - ната не выпустит на берег ни одного своего морпеха,пока не приземлит последний быстрокрылый краснозвёздый ястребокъ..
18.10.2021 18:02 Ответить
18.10.2021 18:02 Ответить
Мой комент был не про "них", а про "нас".
От того что у них есть или нет "прикрытия с воздуха" наша боеготовность в виде покатушек/побегушек никак не поменяется. Вот об этом надо говорить, а не уподобляться россиякам "шо там у хохлов".
18.10.2021 18:06 Ответить
18.10.2021 18:06 Ответить
Условный пративник это солдаты НАТО?
18.10.2021 17:05 Ответить
18.10.2021 17:05 Ответить
Условный противник кацапов - это голодные черноморские крабы, распробовавние хор Александрова и требующие продолжения банкета.
18.10.2021 17:57 Ответить
18.10.2021 17:57 Ответить
распробовавшие
18.10.2021 17:57 Ответить
18.10.2021 17:57 Ответить
что уже десант Вейшнории высадился в Крыму, скоро они будут в москве
18.10.2021 17:09 Ответить
18.10.2021 17:09 Ответить
Літаки всі пережили тренування?
18.10.2021 17:11 Ответить
18.10.2021 17:11 Ответить
пока да но зная рузге сборку двигло скоро опять посыпятся
18.10.2021 17:42 Ответить
18.10.2021 17:42 Ответить
А термінову евакуацію вони там не тренувалися робити?
18.10.2021 17:20 Ответить
18.10.2021 17:20 Ответить
Пора бы уже создать беспилотники,которые могли бы истреблять самолеты кацапов. Сидя где нибудь на Канарах прикольно джойстиком управлять в этих неравноценных смертельных для кацапов играх ))
18.10.2021 17:20 Ответить
18.10.2021 17:20 Ответить
так создай - и не будешь телепать ерундой...!
19.10.2021 00:09 Ответить
19.10.2021 00:09 Ответить
Перед высадкой десанта,побережье проутюжат крылатыми ракетами и авиацией,а десант будет ловить остатки кантуженых и умалишенных после такого шоу))Методы у раши каменного века остались)
18.10.2021 21:19 Ответить
18.10.2021 21:19 Ответить
 
 