РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10165 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 010 6

Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

35,5% учреждений общего среднего образования в Украине находятся на осенних каникулах с понедельника, 18 октября.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5 125 учреждениях общего среднего образования Украины - это 35,5% от их общего количества", - рассказал Шкарлет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин

По его словам, больше всего таких заведений в следующих областях: Харьковская - 99% от общего количества в области; Сумская - 94,3%; Киевская - 77%; Донецка - 71,1%; Запорожская - 65,4%.

Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет 01
Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет 02

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) школа (3034) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И еще одна треть ушла на дистанционку , потому что в классах 12 -13 градусов.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:03 Ответить
вы правы... топить нечем... вот и каникулы... но в Квартале 95 одна отмазка на Ковид во всем !!!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:41 Ответить
Легко спихнуть на ковид холод.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:04 Ответить
Хріна з два, більшість вчителів провакциновано згідно з нормативами, просто зелені прутні просрали початок опалювального сезону, а винні ковід, холоди (які чомусь прийшли), ну, і Порошенко, звісно (без нього ніяк)
показать весь комментарий
18.10.2021 17:09 Ответить
Хехехе, а в пятницу в Киеве +19 обесчают
показать весь комментарий
18.10.2021 17:26 Ответить
І,яка в цьому заслуга зелечмоканих Це,чергова перемога Загалом,де Статистика Й хто,з прибабаханих вакцинальних геноцидників,вже,переміг ковид Недоумки
показать весь комментарий
18.10.2021 18:15 Ответить
 
 