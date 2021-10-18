Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

35,5% учреждений общего среднего образования в Украине находятся на осенних каникулах с понедельника, 18 октября.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5 125 учреждениях общего среднего образования Украины - это 35,5% от их общего количества", - рассказал Шкарлет.

По его словам, больше всего таких заведений в следующих областях: Харьковская - 99% от общего количества в области; Сумская - 94,3%; Киевская - 77%; Донецка - 71,1%; Запорожская - 65,4%.



