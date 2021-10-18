Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим "тишины", потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, позиции украинских воинов возле н.п. Пески войска РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Защитники Украины открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Гарне фото. Бойове.