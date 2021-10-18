РУС
Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим "тишины", потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, позиции украинских воинов возле н.п. Пески войска РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Защитники Украины открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

бережи Боженька, наших захисників...

18.10.2021 17:13 Ответить

Гарне фото. Бойове.
18.10.2021 17:32 Ответить
19.10.2021 04:10 Ответить
Бздят кацапы, знают что скоро придём, и бошки поотрезаем..
18.10.2021 23:56 Ответить
 
 