Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к удорожанию продуктов и услуг, – Новак

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует об отсутствии у власти энергетической политики, ведь чревато тотальным ростом цен и инфляцией.

Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак.

"То, что "Укрэнерго" собирается повышать сразу на 56% свой тариф на передачу электроэнергии, – это, во-первых, говорит о том, что в стране полностью отсутствует энергетическая политика как таковая. Не только внешняя, но даже внутренняя, для внутренних потребителей – как промышленных, так и бытовых. Потому что в условиях, когда резко выросли цены на газ, любое нормальное правительство внутри страны минимизирует цены на другие энергоресурсы", – рассказал Новак.

По его словам, украинское правительство действует наоборот – увеличивает нагрузку на потребителей энергоресурсов по другим источникам энергии. Кроме того, по мнению эксперта, значительное повышение тарифа – на 50% – является экономически необоснованным.

"В объективной экономике не существует такого, чтобы была необходимость повышать сразу на 56%. На 5-6 может быть повышение из-за общей инфляции, компенсации инфляционных потерь. А 56 – такого в экономике нет, кроме экономик с гиперинфляцией – как, например, сейчас в Венесуэле", – пояснил Новак.

Экономист также отметил: такое значительное повышение тарифа на передачу тока автоматически приведет к росту цен и инфляции.

"Если энергоресурсы растут в цене, а они у нас растут, как мы видим, сразу на 50%, то это автоматически влечет за собой цепную реакцию повышения цен на все. Потому что ни производитель, ни продавец не может работать в минус. Если у него растет себестоимость из-за резкого роста энергоресурсов, то он вынужден поднимать цену на свой товар. После такого резкого очередного повышения цен на энергоресурсы надо ждать очередного витка повышения цен на все без исключения, то есть, очередного витка инфляции", – пояснил Новак.

Ранее руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва заявил, что из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго" на 56% страна может потерять перерабатывающую промышленность.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт*ч. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое – с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.