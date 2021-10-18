РУС
Родные убитой на Харьковщине шестилетней Мирославы Третяк хотят получить 100 тыс. компенсации от государства

Они уверены, что местные власти и учителя знали о ненормальном поведении подозреваемого в убийстве тринадцатилетнего парня, но ничего не предпринимали.

Об этом журналистам рассказал адвокат семьи погибшей Артем Донец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Это моральный вред за бездействие государственных органов, которые знали о девиантном поведении ребенка (13-летнего парня, подозреваемого в убийстве. - Ред.) с 2016 года и до момента этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить. Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не менее ответственность за гибель этой девочки, чем этот парень", - считает Донец.

Адвокат ходатайствовал о том, чтобы суд вызвал в качестве свидетелей 16 представителей государственных органов - местных чиновников, полицейских, учителей и представителей социальных служб.

Кроме того, потерпевшие хотят, чтобы семья подозреваемого компенсировала им часть трат на похороны.

Напомним, Мирослава Третьяк исчезла вечером 28 июля в родном селе Старый Салтов. Ее тело нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти. У девочки были ушибы головы и лица.

Главный подозреваемый - 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку. Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах - школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

дети (6692) суд (25200) убийство (6552) Харьковщина (5577)
+12
Дешево оценили...И причем государство ? Это органы не спрацювали. Есть у них начальник. Зам. Пусть они и платят. Чтобы боялись в будущем.
18.10.2021 17:29 Ответить
+9
Странно, что ее родители не запретили дочери с ним общаться. Хотя они знали что он нехороший.
18.10.2021 17:29 Ответить
+7
А сами родные не могли объяснить ребёнку с кем можна водится?
18.10.2021 17:29 Ответить
А сами родные не могли объяснить ребёнку с кем можна водится?
18.10.2021 17:29 Ответить
Дешево оценили...И причем государство ? Это органы не спрацювали. Есть у них начальник. Зам. Пусть они и платят. Чтобы боялись в будущем.
18.10.2021 17:29 Ответить
Чому ж тоді за вироки оскаржені в ЄСПЧ сплачують не судді які виносили ті вироки,а платники податків?
18.10.2021 17:36 Ответить
А в Україні бодай хтось відповів за брехню чи за помилкове рішення держслужбовця ???))))
18.10.2021 17:54 Ответить
Звісно відповідає,кишеня платників податків за всі виграні справи у ЄСПЧ,за не правомірні рішення суддів,за люстрацію 2014-2019р,все сплачує держава з кишені платників.
18.10.2021 18:39 Ответить
То отож,що відповідає держава ,а не Іваненко,Сидоренко ,Петренко та т. ін. !!!)))
18.10.2021 18:47 Ответить
А что органы могут? Балованный ребенок? Ну родителям нужно лучше заниматься с ним. Ребенок с приветом? Дык закроют, начнется вонь о дискриминации и жалобные песни о том, что "нетакому как все" ребенку надо общаться с нормальными, и он сам будет нормальным. Он до этого детей раз в месяц не убивал, что бы такое можно спрогнозировать, к сожалению девочке не повезло быть первой и теперь есть факты, и понятно теперь нужно его или вздернуть или пожизненно закрыть от нормальных.
18.10.2021 17:53 Ответить
Странно, что ее родители не запретили дочери с ним общаться. Хотя они знали что он нехороший.
18.10.2021 17:29 Ответить
Коли окупували Крим і Донбас то в цьому теж винна Україна,не треба було спілкуватись і загравати з окупантом.
18.10.2021 18:41 Ответить
Мильчаков тоже со сдирания шкур с живых котят начинал. А потом поднялся по карьерной лестнице. Пока общество не начнет отлавливать и изолировать живодеров, тренирующихся на животных, оно должно быть готово к тому, что рано или поздно ненаказанные мильчаковы перейдут от детенышей собак и кошек на человеческих детёнышей, чтобы получить большее наслаждение.
18.10.2021 17:33 Ответить
Я не зоофил, но почему то мне кажется что среди тех, кто за ради удовольствия мучает животных, 100 % поехавших ублюдков. В отличии от любителей животных, у которых мораль непозволяет сие действия.
18.10.2021 18:11 Ответить
Это только кажется. Кстати, один известный австрийский художник тоже очень любил животных.
Очень тупо пытаться переносить отношения к животным на отношения к людям.

А в 1933 году «Имперский союз немецких обществ защиты животных» даже учреждает специальную медаль с портретом канцлера )))
18.10.2021 18:20 Ответить
Ладно, скажу что не кажется, а я уверен в этом. Издеватся над животными и беззащитными людьми могут только моральные твари и эти нелюди не достойны находится в обществе.
18.10.2021 18:30 Ответить
Петров тебе стоит сходить к психологу.
18.10.2021 18:57 Ответить
Вот это правильно , полностью согласен . Нечеловечно и аморально ставить в один ряд животных и таких тварей , как ты .
18.10.2021 19:07 Ответить
любітєлі тварин у більшості теж несповна розуму, у яких своя, лише їм зрозуміла мораль...))
18.10.2021 21:32 Ответить
Прямая связь от жестокости к животным, к жестокости к себе подобным очевидна, даже без подробностей приведенных в статье. Зоофобы может действительно вас нужно отлавливать и изолировать, а не проводить беседы? И в ********** культивируется именно агрессия к себе подобным, так что отношение к животным там роли не играет.
18.10.2021 18:33 Ответить
Что это? Своих мозгов нет и достоверные факты и логику пытаетесь перевести в абсурд? Просто глупо выглядите, даже глупее чем изначально, когда пытались хоть какими то, хоть и не в тему фактами обосновать свою позицию.
18.10.2021 18:46 Ответить
Моральный вред? У них ребенок умер ****, а не корову украли, как можно вообще в такой ситуации думать о деньгах, тем более о таких копейках? Разве что хорошая прибавка к алкогольному рациону - полгода отменных самогонных пьянок.
18.10.2021 17:39 Ответить
Железная логика у родителей... Они сами позволяли дочери дружить с этим мальчиком, а виноваты другие...
18.10.2021 17:39 Ответить
бедный котенок...
а родаки свою вину во всем этом не ощущают?
18.10.2021 17:52 Ответить
100 тыс?А если 200-и ребенка не было?
18.10.2021 18:19 Ответить
Вы тоже нетдорого берёте, похоже...
18.10.2021 19:27 Ответить
Видно, що дівчинка росла без виховання і уваги, тому й пішла з тим ідіотом низької якості за компанію.
18.10.2021 21:42 Ответить
 
 