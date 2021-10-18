Родные убитой на Харьковщине шестилетней Мирославы Третяк хотят получить 100 тыс. компенсации от государства

Они уверены, что местные власти и учителя знали о ненормальном поведении подозреваемого в убийстве тринадцатилетнего парня, но ничего не предпринимали.

Об этом журналистам рассказал адвокат семьи погибшей Артем Донец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Это моральный вред за бездействие государственных органов, которые знали о девиантном поведении ребенка (13-летнего парня, подозреваемого в убийстве. - Ред.) с 2016 года и до момента этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить. Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не менее ответственность за гибель этой девочки, чем этот парень", - считает Донец.

Адвокат ходатайствовал о том, чтобы суд вызвал в качестве свидетелей 16 представителей государственных органов - местных чиновников, полицейских, учителей и представителей социальных служб.

Кроме того, потерпевшие хотят, чтобы семья подозреваемого компенсировала им часть трат на похороны.

Читайте: 7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области РФ: Употребляла в компании сверстников

Напомним, Мирослава Третьяк исчезла вечером 28 июля в родном селе Старый Салтов. Ее тело нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти. У девочки были ушибы головы и лица.

Главный подозреваемый - 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку. Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах - школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.