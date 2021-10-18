Глава Пентагона Остин во время встречи с Зеленским "отметит, что дверь в НАТО открыта", - Минобороны США
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном "убедит союзников и партнеров в поддержке Америки их суверенитета перед лицом российской агрессии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.
Отмечается, что Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, а затем примет участие в заседании министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Остин отметит в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет нации осуществить необходимые изменения, чтобы соответствовать критериям членства в оборонном альянсе", - говорится в сообщении.
"У Грузии и Украины есть территории, оккупированные Россией. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию - примерно 20 процентов населения страны. Украина находится в конфликте с Россией, и с 2014 года российские войска убили около 14 тыс. украинцев на Донбассе и его окрестностях на востоке Украины. Россия также незаконно оккупировала Крым", - добавили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"А коли перескочиш, не кажи гоп, поки не подивився куди вскочив".
І те - відповідно до їх результатів
Не забуваймо , що брехня є однією з найголовніших західних цінностей . Фактично - ключовою . Турки це зрозуміли давно .
Може хоч налякає і всі зразу зрозуміють, що їхні двері, то не каморка папи Карло, а двері, які відкривають шлях в краще життя, яке буде захищене і дасть змогу країні дихнути з полегшенням, розвиватися як справді демократичне і розумне суспільство.
Досить вислуховувати на свою адресу, які ми недолугі і ущербні. Країна підніме свою горду голову і покаже фігу "братам" і недругам. Але щось мені підказує, що розслаблятися не можна, доведеться і далі вести боротьбу за свою незалежність, як від зовнішнього, так і внутрішнього ворога, бо "трояньський кінь" зробив свою погану справу вже давно.
Остін ціми дверима Янелоху яйця защімить та процес піде. Вони ж там не дурні та добре все бачать, що саме відбувається з Україною, що її рве на шматки не тільки зовнішній ворог, а і внутрішній у обличчі влади.
По коментарях можна судити, що ольгинських боітів набігло, наче тарганів. Так і хочеться для них заспівати:
Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну підем воювати!