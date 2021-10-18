РУС
4 545 38

Глава Пентагона Остин во время встречи с Зеленским "отметит, что дверь в НАТО открыта", - Минобороны США

Глава Пентагона Остин во время встречи с Зеленским

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном "убедит союзников и партнеров в поддержке Америки их суверенитета перед лицом российской агрессии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

Отмечается, что Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, а затем примет участие в заседании министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Остин отметит в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет нации осуществить необходимые изменения, чтобы соответствовать критериям членства в оборонном альянсе", - говорится в сообщении.

"У Грузии и Украины есть территории, оккупированные Россией. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию - примерно 20 процентов населения страны. Украина находится в конфликте с Россией, и с 2014 года российские войска убили около 14 тыс. украинцев на Донбассе и его окрестностях на востоке Украины. Россия также незаконно оккупировала Крым", - добавили в министерстве.

Автор: 

Топ комментарии
+9
И при этом еще сделать удивленное лицо

18.10.2021 18:02 Ответить
+8
А для чего рожден скоморох? Чтобы закрыть ее, а ключ закопать глубоко на поле дураков.
18.10.2021 17:57 Ответить
+3
Конечно открыты. Только с фейс-контролем на входе.
18.10.2021 18:23 Ответить
А для чего рожден скоморох? Чтобы закрыть ее, а ключ закопать глубоко на поле дураков.
18.10.2021 17:57 Ответить
И при этом еще сделать удивленное лицо

18.10.2021 18:02 Ответить
После того как этому самому Зеленскому отказали даже в предоставлении статуса основного союзника США вне НАТО это выглядит как троллинг.
18.10.2021 17:58 Ответить
Дверь открыта. Заходите!

18.10.2021 18:00 Ответить
19.10.2021 04:49 Ответить
19.10.2021 04:57 Ответить
19.10.2021 05:02 Ответить
19.10.2021 05:12 Ответить
Сказка про Осла и морковку!
19.10.2021 08:47 Ответить
- Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла.(c)
19.10.2021 10:44 Ответить
"не кажи гоп, поки не перескочиш" Зачем писать о том о чем еще не сказали? Автор или тупой или еще тупее. Шеф Пентагона сам знает о чем говорить с зеленским и в каких тонах.
18.10.2021 18:06 Ответить
Это только пол-пословицы!
"А коли перескочиш, не кажи гоп, поки не подивився куди вскочив".
18.10.2021 18:29 Ответить
Про це і казав генсек НАТО,кілька років тому.
18.10.2021 18:10 Ответить
Оно читать не обучено, его нужно к роялю подвести и тогда будет шоу
18.10.2021 18:10 Ответить
Это уже похоже на троллинг.
18.10.2021 18:10 Ответить
Конечно открыты. Только с фейс-контролем на входе.
18.10.2021 18:23 Ответить
Дату Ллойд, назови дату!
18.10.2021 18:28 Ответить
після виборів.
І те - відповідно до їх результатів
18.10.2021 18:33 Ответить
Вместо вас лаптеногих
показать весь комментарий
19.10.2021 04:37 Ответить
19.10.2021 10:43 Ответить
и что, завтра в дверь заходим?
18.10.2021 18:44 Ответить
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зустрітися з Петром Порошенком, як з лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування .
18.10.2021 18:53 Ответить
По сути смысла с клованом встречаться нет, он сейчас осваивает кредитование ДыНыЭрии
18.10.2021 19:23 Ответить
Спочатку скажуть що двері відкриті. Потім скажуть що дорогу прокладено. Потім скажуть що погляди узгоджені і занепокоєність зафіксована. Потім ще щось скажуть...
18.10.2021 20:09 Ответить
так шож мы никак не можем войти в открытую дверь?...
18.10.2021 21:01 Ответить
Бо на пороге сидят и рычат проплаченные пуйлом псины типа гермашки и франции,а США никак не могут натянут на них намордники.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:05 Ответить
19.10.2021 05:19 Ответить
быт арлекиной при нате тож работенка, гроши фонды не за даром дают, и тут зелины кривлянья идут на пользу нации и приближают пэрэмогу над агрессором
18.10.2021 23:02 Ответить
Какая то магическая дверь - всегда открыта но войти в нее не дают
18.10.2021 23:06 Ответить
К чему такой сарказм? США оценивают потенциал Украины не по кварталу 95, а по реальным действиям , Украинцы единственные кто вступил в боевое противостояние с РФ, и держит Европейский фронт. Все получится, потому в кацапии такая истерика разворачивается..
18.10.2021 23:48 Ответить
Это как у нас в доме летом открывают двери, и собака иногда забегала в прихожку чтобы отдохнуть, ее выганяли пинками. Так и то самое НАТО со своими дверьми.
19.10.2021 04:07 Ответить
Ух ты как интересно , а что немчура , жабоеды и мадьяры , которые регулярно сосут у ***** уже право голоса в НАТО потеряли ? Уже даже сам Дядя Сем понял , что НАТО де факто не существует , бо 5 статьей все там свои зады вытирают.
19.10.2021 05:58 Ответить
Пісня брехуна для дурака "Відкриті двері в НАТО" .
Не забуваймо , що брехня є однією з найголовніших західних цінностей . Фактично - ключовою . Турки це зрозуміли давно .
19.10.2021 06:07 Ответить
Який красень!
Може хоч налякає і всі зразу зрозуміють, що їхні двері, то не каморка папи Карло, а двері, які відкривають шлях в краще життя, яке буде захищене і дасть змогу країні дихнути з полегшенням, розвиватися як справді демократичне і розумне суспільство.
Досить вислуховувати на свою адресу, які ми недолугі і ущербні. Країна підніме свою горду голову і покаже фігу "братам" і недругам. Але щось мені підказує, що розслаблятися не можна, доведеться і далі вести боротьбу за свою незалежність, як від зовнішнього, так і внутрішнього ворога, бо "трояньський кінь" зробив свою погану справу вже давно.
19.10.2021 09:58 Ответить
Ой! Та будемо ми у НАТО рано чи пізно.
Остін ціми дверима Янелоху яйця защімить та процес піде. Вони ж там не дурні та добре все бачать, що саме відбувається з Україною, що її рве на шматки не тільки зовнішній ворог, а і внутрішній у обличчі влади.

По коментарях можна судити, що ольгинських боітів набігло, наче тарганів. Так і хочеться для них заспівати:

Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну підем воювати!
19.10.2021 10:41 Ответить
Никогда не мог понять почему НАТО не развернет свои комплексы с ракетами в Харьковской и Сумской областях? Это был бы шах и мат. Подлетное время до Кремля минимальное, за всю историю.....
19.10.2021 11:12 Ответить
Я иногда просто в шоке с этих дебилов. Какие 14 тысяч нахрен? Это - общее количество погибших, в т. ч. и солдат врага. Украинских военных погибло меньше 5 тысяч. А остальные не украинцы, а российские оккупанты и жертвы среди мирного населения.
19.10.2021 11:24 Ответить
 
 