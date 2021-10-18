Глава Пентагона Остин во время встречи с Зеленским "отметит, что дверь в НАТО открыта", - Минобороны США

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном "убедит союзников и партнеров в поддержке Америки их суверенитета перед лицом российской агрессии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

Отмечается, что Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, а затем примет участие в заседании министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Остин отметит в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет нации осуществить необходимые изменения, чтобы соответствовать критериям членства в оборонном альянсе", - говорится в сообщении.

"У Грузии и Украины есть территории, оккупированные Россией. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию - примерно 20 процентов населения страны. Украина находится в конфликте с Россией, и с 2014 года российские войска убили около 14 тыс. украинцев на Донбассе и его окрестностях на востоке Украины. Россия также незаконно оккупировала Крым", - добавили в министерстве.

