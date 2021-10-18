Невестка покойного Кернеса Привалова извинилась за анекдот о бандеровцах и фото на Красной площади в Москве
Юлия Привалова утверждает, что никого не хотела обидеть анекдотом, и говорит, что ее нельзя обвинить в нехватке патриотизма.
Скандал женщина прокомментировала в своем Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
Привалова пишет, что родилась в Украине, закончила здесь школы и университет, родила дочь в украинском роддоме, и развивает в Украине бизнес, уплачивая налоги и создавая рабочие места. В Украине, по словам Приваловой, находится все производство ее компании.
"Я люблю свою страну и людей, которые в ней проживают. Куда бы я не улетала, по возвращению меня всегда встречает приятное ощущение, что я дома. Я горжусь тем, что я украинка и я горжусь людьми своего государства. Что касается анекдота, то я не преследовала цели обидеть им кого-либо. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства", - написала Привалова.
"Но также хочу подчеркнуть: человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может меня обвинить в недостатке патриотизма", - заявила Юлия.
Напомним, ранее Привалова опубликовала селфи с Красной площади в Москве, а в комментариях рассказал анекдот о бандеровцах.
Юлия Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянской РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.
злийAndriiko@Andriiko1
Ага. Ця піхва має в центрі Києва 2 кафе - YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.
Треба насипати трохи відкугів у гуглі. - https://www.google.com/maps/place/Yaro+-+Healthy+Point+Gogolevskaya/@50.451013,30.4940713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf43fccd03cd:0xaf1e384af694f66c!8m2!3d50.451013!4d30.49626?hl=uk-UA
разве что говорящие по-русски иностранцы будут постоянно зиговать и петь "Батько наш Бандера..."
- Что, так и насрала? По настоящему?
- Да! Скрепно! Себе в штаны!
А дальше ей просто надо было написать: "Я просто дура и про мои фотки на фоне кремля: спасибо что сказали, а то я не знала что эРФэ - это агрессор, который напал на Украину."
и в конце своего славного пути сделала селфи на Красной площади в Москве, сопроводив его подписью, которую конечно же в Кремле оценили как зачет. тьфу дура...
Вот и вся причина извенений. А Rozetka молодец.
на українцях вона заробляє гроші. тому і вибачається.
був би бізнес в росії - був би фіг вам , а не вибачення!
я бы еще проверил откуда деньги на бизнес. кернос бабла накрал, да и остальные родственники то чиновники, то депутаты, а она просто оказалась талантливой бизнесвумен. вот такое совпадение
https://yaro.ua/soglashenie
ФОП Голубицька Олена Степанівна
замутила на фопа
Такое могла написать только гнида, именно гнида, которая живет на теле хозяина, но всячески портит и отравляет ему жизнь.