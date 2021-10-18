Невестка покойного Кернеса Привалова извинилась за анекдот о бандеровцах и фото на Красной площади в Москве

Юлия Привалова утверждает, что никого не хотела обидеть анекдотом, и говорит, что ее нельзя обвинить в нехватке патриотизма.

Скандал женщина прокомментировала в своем Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Привалова пишет, что родилась в Украине, закончила здесь школы и университет, родила дочь в украинском роддоме, и развивает в Украине бизнес, уплачивая налоги и создавая рабочие места. В Украине, по словам Приваловой, находится все производство ее компании.

"Я люблю свою страну и людей, которые в ней проживают. Куда бы я не улетала, по возвращению меня всегда встречает приятное ощущение, что я дома. Я горжусь тем, что я украинка и я горжусь людьми своего государства. Что касается анекдота, то я не преследовала цели обидеть им кого-либо. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства", - написала Привалова.

"Но также хочу подчеркнуть: человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может меня обвинить в недостатке патриотизма", - заявила Юлия.

Напомним, ранее Привалова опубликовала селфи с Красной площади в Москве, а в комментариях рассказал анекдот о бандеровцах.

Юлия Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянской РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.