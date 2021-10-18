РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9824 посетителя онлайн
Новости
26 003 86

Невестка покойного Кернеса Привалова извинилась за анекдот о бандеровцах и фото на Красной площади в Москве

Невестка покойного Кернеса Привалова извинилась за анекдот о бандеровцах и фото на Красной площади в Москве

Юлия Привалова утверждает, что никого не хотела обидеть анекдотом, и говорит, что ее нельзя обвинить в нехватке патриотизма.

Скандал женщина прокомментировала в своем Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Привалова пишет, что родилась в Украине, закончила здесь школы и университет, родила дочь в украинском роддоме, и развивает в Украине бизнес, уплачивая налоги и создавая рабочие места. В Украине, по словам Приваловой, находится все производство ее компании.

"Я люблю свою страну и людей, которые в ней проживают. Куда бы я не улетала, по возвращению меня всегда встречает приятное ощущение, что я дома. Я горжусь тем, что я украинка и я горжусь людьми своего государства. Что касается анекдота, то я не преследовала цели обидеть им кого-либо. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства", - написала Привалова.

"Но также хочу подчеркнуть: человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может меня обвинить в недостатке патриотизма", - заявила Юлия.

Напомним, ранее Привалова опубликовала селфи с Красной площади в Москве, а в комментариях рассказал анекдот о бандеровцах.

Невестка покойного Кернеса Привалова извинилась за анекдот о бандеровцах и фото на Красной площади в Москве 01

Юлия Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянской РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) патриотизм (227) скандал (4480) элита (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+87
суки..сначала делают..а потом извиняются..надо их гнать сцаными тряпками на паРашу..
показать весь комментарий
18.10.2021 17:57 Ответить
+55
Вы думаете она так сразу и поняла? Сильно сомневаюсь, она испугалась за свой кошелек.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:59 Ответить
+49
вобщем- я-не я и хата не моя...типичное поведение обоср..авшихся ватанов...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
суки..сначала делают..а потом извиняются..надо их гнать сцаными тряпками на паРашу..
показать весь комментарий
18.10.2021 17:57 Ответить
Не, это, просто, семейка выкидышей, которая оказалась не там где нужно.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
ну да, ну да, у нєвєсткі хєрнеса нєту больше бізнєса
показать весь комментарий
18.10.2021 18:35 Ответить
Ей извиниться, как раку ногу оторвать.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:40 Ответить
И опять все у них "вырвано с контекста"
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
вобщем- я-не я и хата не моя...типичное поведение обоср..авшихся ватанов...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:58 Ответить
Вы думаете она так сразу и поняла? Сильно сомневаюсь, она испугалась за свой кошелек.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:59 Ответить
добавіть можно тут

злийAndriiko@Andriiko1



Ага. Ця піхва має в центрі Києва 2 кафе - YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.
Треба насипати трохи відкугів у гуглі. - https://www.google.com/maps/place/Yaro+-+Healthy+Point+Gogolevskaya/@50.451013,30.4940713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf43fccd03cd:0xaf1e384af694f66c!8m2!3d50.451013!4d30.49626?hl=uk-UA
показать весь комментарий
18.10.2021 18:39 Ответить
Сжечь.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:14 Ответить
Оставил негативный отзыв.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:23 Ответить
Відгук додано )
показать весь комментарий
18.10.2021 19:30 Ответить
Відгук кинув👍
показать весь комментарий
18.10.2021 22:59 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 17:59 Ответить
я бы не советовал этого делать!

разве что говорящие по-русски иностранцы будут постоянно зиговать и петь "Батько наш Бандера..."
показать весь комментарий
18.10.2021 18:03 Ответить
Насчет говорящих по-русски это она конечно загнула
показать весь комментарий
18.10.2021 18:08 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 20:21 Ответить
И шо, после этого извинения у нее из головы выпала вата и выросли мозги?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
Ты что, с ума сошел? Она просто пытается сохранить свой бизнес.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:03 Ответить
сжечь ведьму!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
Піджала хвоста, *****
показать весь комментарий
18.10.2021 18:01 Ответить
- Насрала я на Красной площади всем украинцам по-русски!
- Что, так и насрала? По настоящему?
- Да! Скрепно! Себе в штаны!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:02 Ответить
Запенить ей собачий рот и извиниться
показать весь комментарий
18.10.2021 18:03 Ответить
А как поступить и с параллельной ситуацией, шобы быдляк свет божий не спешил увидеть.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:08 Ответить
"Что касается анекдота, то я не преследовала цели обидеть им кого-либо. "
А дальше ей просто надо было написать: "Я просто дура и про мои фотки на фоне кремля: спасибо что сказали, а то я не знала что эРФэ - это агрессор, который напал на Украину."
показать весь комментарий
18.10.2021 18:05 Ответить
Блин, как этот непотрiб трухает быстрее своего поросячьего визгу, именно на свою камеру, а не на чужую, чтобы чистосердечно излиться чувствами, ...ЗЫ... Боятся - значит уважают и БАСТА!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:06 Ответить
А в рашке никто не извиняется. Непуганые. Надо украинских патриотов нанимать.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:08 Ответить
Нафиг нам пистоны тратить . Кацапы по жизни зашуганы своей системой, пусть шавки и дальше прозябают... Дайте им лучше селедки (ржавой).
показать весь комментарий
18.10.2021 18:11 Ответить
А за деньги? За каждого извинившегося штуку баксов каждому. Даже из дома выходить не надо. Все по интернету.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:24 Ответить
Как же эти сучки достали. Сначала осознано делают пакости Украине, подыгрывая ватным, а когда поднимается резонанс, они извиняться. Но все эти извинения неискренние. Она извинилась чтоб от неё от"бались!! Уверен, что от свое мнение она не изменила!!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:08 Ответить
По хорошему лишить бы эту особь гражданства... Но этого только и ждет роспропаганда. Зеленки бы ей на хлебало и в инстаграм выложить... Больше не высиралась бы там.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:08 Ответить
лишать гражданства - это такое... слишком тонкая грань, кого лишать, а кого нет. а вот депортировать на парашку с запретом вьезда обратно лет так на 10, очень бы даже помогло.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:38 Ответить
Это на одной и той же грани: депортировать и лишать. Депортируются люди без гражданства. А зеленка самое то для этой недогражданки.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:42 Ответить
Хвойда вибачилася
показать весь комментарий
18.10.2021 18:10 Ответить
Все извинения это хрень для зрителей, а все что сказано ранее, и есть та правда
показать весь комментарий
18.10.2021 18:12 Ответить
Україну вона любить, а на красну площу ******* її вітром задуло.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:14 Ответить
То она - с пламенной мечтой , мол , шобы пранцi ii взяли , та й порiшили.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:17 Ответить
Пардон!!! А фотки где заделаны? Едет отдыхать в Москву, фоткаться на Красной площади, рассказывает анекдоты о бандеровцам и патриотка?! А нет наверное, она по заданию закладывала бомбу по пути следования Путина!!?? Да?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:23 Ответить
нет. Она там на красной площади в говне искупалась.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:02 Ответить
@ родилась в Украине, закончила здесь школы и университет, родила дочь в украинском роддоме, и развивает в Украине бизнес, уплачивая налоги и создавая рабочие места@

и в конце своего славного пути сделала селфи на Красной площади в Москве, сопроводив его подписью, которую конечно же в Кремле оценили как зачет. тьфу дура...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:25 Ответить
що з неї взять=''корабельная сосна''
показать весь комментарий
18.10.2021 18:29 Ответить
Давно она с тестем не виделась.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:38 Ответить
Патриоты во время войны не ездят в столицу страны-агрессора, не надо "заливать" о своём патриотизме
показать весь комментарий
18.10.2021 18:43 Ответить
На.уй ее и ее извинения.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:43 Ответить
таким извиниться -что пописять...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:48 Ответить
испугалась, что теряет клиентов. Кушайте свою продукцию сами.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:52 Ответить
Как раз интеллект человека и показывает, какие анекдоты ему заходят и какие дизель-шоу.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:55 Ответить
По Приваловой, скорее, поураганили Квартал и Скоты.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:15 Ответить


показать весь комментарий
18.10.2021 19:39 Ответить
Однажды афганская девочка взяла у советского солдата конфету, за это ей сородичи отрезали руку... Может пора уже отрезать языки
показать весь комментарий
18.10.2021 19:03 Ответить
За поребрик со своими извинениями!!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:08 Ответить
Привалова чуть ли не упрек всем ставит, что дескать и сама родилась здесь и в украинском роддоме рожала, а неблагодарные украинцы не смеются с ее анекдота. Более того еще и грозят патлы ей повыдергивать, неблагодарные. А она им канахветы не покладая рук делает.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:10 Ответить
Теперь Юлия Привалова ЛИЧНО гадит бендеровцам в заведениях YARO Киева - по-тихому, но всегда СЕБЕ в сподне.

показать весь комментарий
18.10.2021 19:11 Ответить
яка огидна пика ..... (((
показать весь комментарий
18.10.2021 20:18 Ответить
Дык, это по молодости . на реконструированного питекантропа из музея смахивает, а шо из нее получится через пяток лет...ХМЫ...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:28 Ответить
схожа на пацюка))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:32 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:33 Ответить
буратина
показать весь комментарий
19.10.2021 19:05 Ответить
паскуди...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:14 Ответить
Нет тебе прощения тварь!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:15 Ответить
Rozetka сняла с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию

Вот и вся причина извенений. А Rozetka молодец.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:19 Ответить
+ + +
показать весь комментарий
18.10.2021 19:29 Ответить
нєпракатіло, ***** триколорна
показать весь комментарий
18.10.2021 19:22 Ответить
Але ж обгидилась. Таким вибаченням віри нема.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:23 Ответить
Противно от этих отмазок. Этой гниде вчера влепил отзыв в гугле в ее магазин. Живешь в Украине- нефиг оскорблять своих клиентов в лице украинцев
показать весь комментарий
18.10.2021 19:25 Ответить
Мерзкая,двуличная,тварь...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:28 Ответить
"человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает." - ошибаешься, человек никогда не будет рассказывать анекдотов, которые ему внутренне неприятны и оскорбляют либо его лично, либо его национальность. Так что украинка ты только по паспорту, а на самом ты, как говорят поляки, "русська курва".
показать весь комментарий
18.10.2021 19:30 Ответить
Слышь ты патриотка..... А сбрось ка фотки не с рашки, а например как ты волонтеришь, или помогаешь военным.....
показать весь комментарий
18.10.2021 19:32 Ответить
Говна кусок.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:34 Ответить
От же дура безмозглая! Сначала ляпает а потом извиняется и совершенно не думает о последствиях. Одно дело ляпнуть на кухне или с коханцем в постели, другое дело публично, патриотка харьковская. Хорошо что амеры придумали интернет, ляпнула и через минуту это известно всему миру.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:03 Ответить
вчіться читати новини... БІЗНЕС У НЕЇ В УКРАЇНІ (сама про це пише).
на українцях вона заробляє гроші. тому і вибачається.
був би бізнес в росії - був би фіг вам , а не вибачення!
показать весь комментарий
18.10.2021 20:50 Ответить
Яка з неї патріотка ? Є багато українофобів в верхах, але в раху не їздять, а все по гейропах, сейшелах, еміратах. Їхати в раху це тупо і бидлячо
показать весь комментарий
18.10.2021 21:00 Ответить
достойная сменка подросла у наших бандюганов-олигархов, хавай электорат, голосуй и дальше за своё ярмо на шее
показать весь комментарий
18.10.2021 21:11 Ответить
Как человек, "гнилая" ты Юля. В разведку с тобой идти нельзя. Ибо, если вдруг опасность, ты просто сбежишь, или сдашься противнику. Если, не дай Бог, напарника ранят, ты его просто оставишь, а сама уйдешь. Я бы мог написать, откуда в тебе "вот это все", хотя, на Путина ты нужна.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:11 Ответить
А можливо то вона сама або той молодик збоку і навалив собі в штани?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:47 Ответить
сепарка, писульку свою разминай, извинения не приняты.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:53 Ответить
Я чув, що її бізнесу гаплик.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:37 Ответить
Пусть валит в свою Россию, там пусть торгует и анекдоты рассказывает.
показать весь комментарий
19.10.2021 01:09 Ответить
До пди її вибачення. Паспорт громадянки України на стіл- і за поребрик. Бізнес вона в Україні веде. Нехай пдує,курва колаборантська, на козломордію так нею обожнюємою і там започатковує і розвиває свій бізнес. Родичі допоможуть. Виростили такеє дитятко, то нехай допомагають. Родичі-то так,а от як їй,дурепі,"допоможуть" кацапські аборигени,ото питання велике є.Але нам,українцям на оті її проблеми начхати. Вон із України, палдо промаскальське!
показать весь комментарий
19.10.2021 04:25 Ответить
Пусть теперь отрабатывает анекдотами про Хутина, раз "это просто анекдот". А после этого еще пару фото на Красной площади можно сделать.
показать весь комментарий
19.10.2021 04:34 Ответить
Цікаво в нас, Україні, усе відбувається - спочатку усяка наволоч паплюжить Україну і українців, а потім вибачається. Їх потрібно за це наказувати ґратами і гаманцем.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:24 Ответить
А не треба більше повертатись,ви знайшли свою говень,лишайтесь там.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:17 Ответить
прям такая украинка-патриотка, шо аж фоткается на фоне кремля и антиукраинские анекдоты постит. сириусли? с чего вдруг мы должны ей поверить?
я бы еще проверил откуда деньги на бизнес. кернос бабла накрал, да и остальные родственники то чиновники, то депутаты, а она просто оказалась талантливой бизнесвумен. вот такое совпадение
показать весь комментарий
19.10.2021 19:38 Ответить
Дура
показать весь комментарий
19.10.2021 22:46 Ответить
Бреше ця потвора
https://yaro.ua/soglashenie

ФОП Голубицька Олена Степанівна
замутила на фопа
показать весь комментарий
20.10.2021 09:03 Ответить
Если я за Украину, у меня и в мыслях нет таких анекдотов унижающих украинцев, да еще и перед страной агрессором. Это просто абсурд.
Такое могла написать только гнида, именно гнида, которая живет на теле хозяина, но всячески портит и отравляет ему жизнь.
показать весь комментарий
20.10.2021 23:56 Ответить
 
 